Что вы можете увидеть 🤩

Монастырь Святого Мины

Удаляясь от побережья, по живописным серпантинам мы поднимемся в женский монастырь Святого Минаса. Заботливые сестры монахини превратили территорию монастыря в подобие райского сада. В монастырском храме хранится частица мощей святого Мины, который прославился своими многочисленными чудотворениями. Так же здесь особо почитается икона святого, считается, что она приносит материальные блага, и по искренней молитве ваша просьба обязательно исполнится.

Винодельня

Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами. Винный завод находится в окружении только кипрских сортов винограда, и его гости имеют уникальную возможность познакомиться с их удивительными ароматами и необычным вкусом. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов.

Этнографический музей

Познав секреты виноделия, держим путь дальше в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей. Экспозиция музея посвящена истории крестьянского быта. Здесь можно увидеть жилые комнаты со старинной резной мебелью, предметы домашнего обихода прошлого века, старинные инструменты и многое другое. Так же в музее представлен полный цикл производства кипрского мёда, который мы обязательно попробуем.

Деревня Лефкара

Впереди у нас аутентичная деревня мастеров Лефкара с её искусством вышивки в стиле «лефкаритика», и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Мы пройдёмся по вымощенным камнем улочкам, утопающим в цветах и зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия.

Именно здесь вы сможете получить представление о том, что такое традиционная кипрская архитектура. Пожалуй, стоит заглянуть и на выставку серебряных украшений и кружева. Уникальные изделия, созданные вручную местными мастерами можно не только посмотреть, но и приобрести. Лефкара никого не оставляет равнодушным!

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест.

Протяженность: до 170 км; Серпантин: до 20 км; Высота подъёма: до 650 м; Число остановок: 8; Пеший участок: до 500 м.