Индивидуальная
до 1 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре» - Никосия и окрестности
Маршрут, который полюбился многим, проведет вас через ключевые достопримечательности Никосии и её окрестностей, не утомляя длительными переходами
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы Никосии: от серфинга до гастрономии
Присоединяйтесь к нам в путешествии, где вы научитесь серфингу, насладитесь кипрской кухней и познакомитесь с историей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ларнака в величии веков: путешествие сквозь время
Полдневная экскурсия в Ларнаку - идеальный способ познакомиться с богатой историей и культурой города, не тратя много времени
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Никосии: культура и кулинария Кипра
Приглашаем на уникальное путешествие по Никосии, где вы не только увидите красоты Кипра, но и попробуете настоящие кипрские деликатесы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия на Мыс Греко: от Лефкары до Протараса через Айя-Напу
Погрузитесь в культурное наследие Кипра, посетив живописные деревни, древние храмы и великолепные природные заповедники
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада4 сентября 2023Понравилась деревня Лефкара, живописные улочки, вышивка и изделия из серебра. Особенно интересно было в Никосии, посмотрели исторической центр, пересекли границу и оказались на Северном Кипре. Спасибо гиду Андрею! Все остались довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Деревня Лефкара»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
Сейчас в Никосии в категории "Деревня Лефкара" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 380. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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