Программа

Наш маршрут будет проходить по восточным районам Троодоса.

Агрос

Вы посетите деревню Агрос, которая славится великолепными садами ароматной дамасской розы и производством розовой воды. У Вас будет возможность попробовать розовый ликер и косметику, изготовленную здесь. Неподалеку расположился домик, где готовят традиционные кипрские сладости — фрукты в сладком сиропе и чурчхеллу. Также в деревне Вы увидите небольшую семейную коптильню и сможете продегустировать вкуснейшие местные мясные изделия: лунзо — копченое свиное мясо, луканико — свиные сосиски со специями, хиромери — копченую свинину, вымоченную в винном соусе.

Платрес

Выезжая из деревни, Вы окажетесь в горах и долинах Пицилия, где растут виноград, миндаль, фундук, грецкий орех и много фруктовых садов. Удивительные пейзажи, разнообразие природных форм и яркая палитра цветов делает этот район одним из самых привлекательных на Кипре. А в деревушке Платрес можно отведать шоколад, приготовленный вручную с разными вкусными начинками и настоящий горячий шоколад.

Омодос

И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка — зивания. В деревушке Омодос можно будет отведать оливки, оливковую пасту, полезный и вкусный сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе, местный сладкий хлеб Аркатена, а также орешки и горный мед. Омодос никого не оставит равнодушным, кроме перечисленных лакомств он славится кружевами и серебряными украшениями!

Транспорт, на котором проводятся экскурсии: