Винно-гастрономический тур

Это будет восхитительный день знакомства с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся

Индивидуально
для 4 чел.
Это будет восхитительный день знакомства с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся в самом зеленом уголке острова – в сердце Кипра, горах Троодоса.

Наше путешествие начнётся с горной деревни Агрос, где вы попробуете мясные деликатесы, кипрское варенье Глико и различную продукцию из роз.

А в деревушке Платрес можно отведать шоколад, приготовленный вручную с разными вкусными начинками и настоящий горячий шоколад.

В деревне Омодос можно будет отведать оливки, оливковую пасту, полезный и вкусный сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе, местный сладкий хлеб Аркатена, а также орешки и горный мед.

Не упустите возможность насладиться местными лакомствами!
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур

Что вы увидите 🤩

  • Деревни:
  • Агрос
  • Платрес
  • Омодос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа
Наш маршрут будет проходить по восточным районам Троодоса.

Агрос

Вы посетите деревню Агрос, которая славится великолепными садами ароматной дамасской розы и производством розовой воды. У Вас будет возможность попробовать розовый ликер и косметику, изготовленную здесь. Неподалеку расположился домик, где готовят традиционные кипрские сладости — фрукты в сладком сиропе и чурчхеллу. Также в деревне Вы увидите небольшую семейную коптильню и сможете продегустировать вкуснейшие местные мясные изделия: лунзо — копченое свиное мясо, луканико — свиные сосиски со специями, хиромери — копченую свинину, вымоченную в винном соусе.

Платрес

Выезжая из деревни, Вы окажетесь в горах и долинах Пицилия, где растут виноград, миндаль, фундук, грецкий орех и много фруктовых садов. Удивительные пейзажи, разнообразие природных форм и яркая палитра цветов делает этот район одним из самых привлекательных на Кипре. А в деревушке Платрес можно отведать шоколад, приготовленный вручную с разными вкусными начинками и настоящий горячий шоколад.

Омодос

И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка — зивания. В деревушке Омодос можно будет отведать оливки, оливковую пасту, полезный и вкусный сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе, местный сладкий хлеб Аркатена, а также орешки и горный мед. Омодос никого не оставит равнодушным, кроме перечисленных лакомств он славится кружевами и серебряными украшениями!

Транспорт, на котором проводятся экскурсии:

  • Стандартный легковой автомобиль (до 4 пассажиров)
  • Mercedes V-class (до 7 пассажиров)
  • Микроавтобус Toyota Hiace (до 11 пассажиров)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • Транспорт
  • Дегустации на винодельне, в мясной коптильне, магазине сладостей.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Время выезда: 9:00 – 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Время выезда: 9:00 – 10:00

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