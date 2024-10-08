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об истории и современности Кипра. Сама экскурсия получилось очень насыщенной. Море впечатлений. Это и знакомство с горным колоритом, и паломничество, и незабываемый вкус кофе и вина! А еще это горный свежий воздух, узкие улочки, усыпанные яркими цветами, роскошный гранат, свисающий с веток, и, главное, такие душевные жители Кипра! Всем советую! Никто не сможет остаться равнодушным и захочет вернуться сюда еще)