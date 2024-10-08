Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: погружение в мир кипрской кухни
Приглашаем вас на незабываемое кулинарное путешествие по деревням Кипра, где каждое блюдо расскажет историю острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Пафос
Погрузитесь в историю Кипра с экскурсией в Пафос: от древних раскопок до легендарных мест. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: глубокое погружение в историю
Путешествие в сердце Кипра: горы Троодос, духовные святыни и вдохновляющие пейзажи ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Никосии: культура и кулинария Кипра
Приглашаем на уникальное путешествие по Никосии, где вы не только увидите красоты Кипра, но и попробуете настоящие кипрские деликатесы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия в Южный Троодос: святыни, горы и традиции Кипра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кипра, посетив его святыни, горные деревушки и насладившись вкусом местных вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пять Святынь Никосии: духовное путешествие по святым местам
Погрузитесь в мир древних легенд и святости, посетив уникальные святыни Никосии в рамках экскурсии Пять Святынь
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Откройте для себя величественные горы Троодос, древние монастыри и живописные деревни. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета8 октября 2024Экскурсия получилась просто великолепной. С нами была гид Алена. Эта хрупкая девушка с легкостью возила нас по горным дорогам, рассказывая
- ИИнна11 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Мы узнали много нового и интересного: История и современность Кипра, а также древний Пафос оставил яркие впечатления! Увидели все запланированные достопримечательности по программе, даже поплавали в бухте Афродиты! Мы очень довольны!
- ИИрина25 мая 2023Всё понравилось, спасибо!
- ВВалентина21 ноября 2022Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
- ГГринберг13 сентября 20225 звезд водителю, экскурсоводу меньше. поездку нужно переименовать, это не гурме трип, а поездка по горам Кипра
- ЕЕлена13 августа 2022Экскурсия очень насыщенная, интересная! Гид Мария рассказывала много мифов, исторических фактов, было интересно даже 5летнему мальчику! Посмотрели все, что в описании!
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Деревня Омодос»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
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