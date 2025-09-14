Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Протарасе на русском языке, цены от €279. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 25 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста €357 за всё до 6 чел. На машине 7 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко Погрузитесь в атмосферу Кипра с уникальной автомобильной экскурсией. Исследуйте Айя-Напу, Фамагусту и мыс Греко, наслаждаясь природой и историей €280 за всё до 4 чел. На машине 4 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса) Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре Начало: У места вашего проживания €279 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Протараса

