Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€357 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко
Погрузитесь в атмосферу Кипра с уникальной автомобильной экскурсией. Исследуйте Айя-Напу, Фамагусту и мыс Греко, наслаждаясь природой и историей
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€279 за всё до 6 чел.
