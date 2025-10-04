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почти все посмотрели, везде были и оставался не исследованным только север. На самом деле там точно есть, на что посмотреть, чему удивиться, о чем узнать. Ирина - хороший рассказчик, доброжелательный и терпеливый гид, который подстраивается под гостей, в том числе учитывает их возраст и уровень знаний о предмете. Не буду спойлерить, поезжайте и сами все увидите. Могу только добавить, что с нами был десятилетний внук и он просто в восторге от увиденного.