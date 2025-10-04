Экскурсия по Саламину и Фамагусте предлагает уникальную возможность изучить историю Кипра. Посетители увидят древний город Саламин, средневековую крепость Фамагусты и квартал-призрак Вароша.
Путешествие охватывает важные исторические события, включая расцвет международной торговли и конфликт 1974 года.
Участники смогут глубже понять политическую систему и современный статус острова, а также насладиться живописными видами и культурным наследием
Путешествие охватывает важные исторические события, включая расцвет международной торговли и конфликт 1974 года.
Участники смогут глубже понять политическую систему и современный статус острова, а также насладиться живописными видами и культурным наследием
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в античность
- 🏰 Средневековая архитектура
- 🌆 История современного Кипра
- 🌅 Живописные виды
- 🎯 Уникальный маршрут
- 📚 Образовательный опыт
Что можно увидеть
- Развалины античного города Саламин
- Средневековая крепость Фамагусты
- Старый город Фамагусты
- Квартал-призрак Вароша
Описание экскурсии
- Античность. Саламин — город, основанный в 12 веке до н. э. героем Троянской войны Тэвкром. Я расскажу, почему Тэвкр, будучи жителем другого острова, приехал на Кипр и построил здесь город. Вы узнаете историю древнего Саламина: о расцвете международной торговли и огромном влиянии города на весь остров и последующем разрушении, в результате которого его жители переселились в Фамагусту. Античная часть города была похоронена в песках в течение почти тысячелетия и посему дошла до наших дней в хорошем состоянии.
- Средневековье. Фамагуста. Я расскажу, как из рыбацкого поселка Фамагуста превратилась в в один из богатейших центров христианского мира и один из крупнейших средиземноморских портов. О героическом противостоянии превосходившим по числу турецким захватчикам, об эпохе турецкой власти и многом другом.
- Новейшая история. Вароша. Вы узнаете историю конфликта греко- и турок-киприотов 1974 года, за которым последовало разделение острова на Северный и Южный. Я также расскажу о роскошном прошлом заброшенного квартала Вароша, который до 1974 года был известным на весь мир туристическим центром, а теперь является «зоной отчуждения», закрытый турецкими силами и охраняемый войсками ООН.
В результате вы узнаете, какие события сопутствовали развитию острова с античных времен и до наших дней, увидите ценное наследие всех эпох, станете лучше понимать не только историю Кипра и его жителей, но также политическую систему и современный международный статус. И, конечно, у вас останутся самые яркие впечатления от насыщенного путешествия во времени!
Маршрут
- Развалины античного города Саламин
- Средневековая крепость Фамагусты
- Старый город Фамагусты (Готический Собор святого Николая, а также при желании и возможности: Замок Отелло, гробница апостола Варнавы)
- Квартал-призрак Вароша (с купанием на легендарном пляже Фамагусты)
Организационные детали
- Если вы хотите исключить из экскурсии Саламин и планируете побывать только в средневековой Фамагусте (с собором Святого Николая и замком Отелло) и погулять по недавно открывшемуся кварталу-призраку Вароше, то экскурсия будет короче и обойдётся на €40 дешевле
- Саламин также можно заменить на Кирению и замок святого Иллариона с доплатой €150
- Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты на бастион крепости Фамагусты (взрослые €1,5, дети бесплатно)
- Возьмите с собой загранпаспорт, а также купальные принадлежности, если планируете купаться на Золотом пляже Фамагусты
Трансфер
- Трансфер включён в стоимость. Поедем на автомобиле Nissan Serena 2016 года с кондиционером
- Цена указана за трансфер из Айа-Напы, Протараса, Ларнаки, города Паралимни и из самой Фамагусты (Северный Кипр)
- Доплата за трансфер из других районов оплачивается отдельно:
— из Искеле (Северный Кипр) — €40
— из Никосии или из Кирении (Гирнэ) — €100
- Не организую трансфер из Лимассола и Пафоса; путешественники из этих городов могут добраться до Айа-Напы, Протараса или Ларнаки самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1437 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия. С Ириной было легко, интересно, познавательно проводить время. Получили новые знания, что-то вспомнили из уроков истории и не только. У нас было настоящее путешествие во времени: от античности и средневековья до современности.
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Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной жизни киприотов. Мы уже более 20-лет приезжаем на остров, но многое узнали впервые. Большое спасибо за незабываемый день! Рекомендую эту экскурсию, вы словно посетите машину времени: от античного Саламиса, через средневековую Фамагусту к современному городу-призраку Вароша.
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Э
Ирина великолепный гид! Идеальное сочетание информации и знаний. Кроме исторических фактов, Ирина расскажет Вам о флоре и фауне Кипра.
Вы узнаете то, чего не подчерпнуть из книг.
И все это будет сделана
Вы узнаете то, чего не подчерпнуть из книг.
И все это будет сделана
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И
Ирина обладает очень глубокими знаниями по истории Кипра от самого зарождения жизни на острове до наших дней, очень интересующийся человек, разносторонний, любит свое дело. Было приятно, что она отвечает на любые наши вопросы, открыта к диалогу, очень добрая и приятная:) ну и Кипр прекрасен!!!
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Н
Запоминающаяся экскурсия, необычные места! С Ириной легко и интересно!
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Т
Экскурсия очень понравилась. Мое представление о северном Кипре до экскурсии: бедность, разрушенные дома, автоматчики и т. п. Очень сомневались, стоит ли ехать, но так как на Кипре уже четвертый раз,
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