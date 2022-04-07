Что вас ждет

На этой экскурсии вы познакомитесь с разнообразной, яркой и удивительной природой средиземноморского острова.

Мы отправляемся с востока на запад, к горному массиву Троодос, где природа сильно отличается от выжженного солнцем побережья.

Если нам повезет, проезжая Ларнаку, мы увидим розовых фламинго, которые прилетают к нам на зимовку на соленое озеро Алики, а некоторые остаются и на все лето на не высыхающем озере в Ороклини.

Увидим уникальный по красоте Губернаторский пляж, где ослепительная белизна берегов контрастирует с темным вулканическим песком и синевой воды.

В горах мы погуляем по красивой деревушке, жители которой с древности занимаются винодельем. Там мы сможем пообедать в традиционной кипрской таверне. Мы увидим водопад, у прохладных вод которого можно передохнуть в жару. Смельчаки могут искупаться! Нас ждут конечно и потрясающие панорамы, открывающиеся с горных смотровых площадок.

Закат мы встретим на мысе Греко, около пиратских пещер.

Важно знать

Вам понадобиться удобная обувь, головные уборы, купальные принадлежности и питьевая вода.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт,

дегустация вина и сладостей.

Туристы оплачивают самостоятельно: