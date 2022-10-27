Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
«Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Увлекательное путешествие по Кипру: Никосия, Лефкара и традиционная кухня. Откройте для себя культуру и историю острова
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
«Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар»
Расписание: Ежедневно
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ларнака в величии веков
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«На месте её захоронения, на берегу солёного озера, возвышается мечеть Текке Хала Султан одно из главнейших мест мусульманского паломничества»
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Покоряя море и горы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Монастырь Святого Мины Путешествуя по живописным серпантинам, мы окажемся в уютном женском монастыре, который благодаря усердным стараниям монахинь, превращен в небольшой цветущий рай»
Расписание: Ежедневно по согласованию
€135 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пять Святынь
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Храм Святого Лазаря Экскурсия берёт своё начало в прекрасном, живописном, наполненном историей городе Ларнаке»
Расписание: Ежедневно по согласованию
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJevgenija27 октября 2022Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Протарасе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Протарасе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в январе 2026
Сейчас в Протарасе в категории "Святые места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 135 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Святые места», 3 ⭐ отзыва, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март