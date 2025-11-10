Двухдневный джип тур по южному берегу Иссык-Куля предлагает уникальную возможность увидеть величественные природные достопримечательности. Участники посетят озеро Иссык-Куль, водопады в ущелье Барскоон, каньон Сказка и долину Жети-Огуз. Термальные источники Иссык-Суу и священные источники Манжылы-Ата добавят в путешествие особую атмосферу. Восхитительные виды и яркие эмоции гарантированы на протяжении всего маршрута

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Джип-тур по Южному берегу Иссык-Куля

Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в хорошо спланированный двухдневный джип-тур по великолепным местам южного берега Иссык-Куля. Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления и откроет завораживающие красоты природы.

Маршрут тура

Во время нашего тура вы сможете посетить:

Озеро "Иссык-Куль"

Водопады в ущелье "Барскоон"

Каньон "Сказка"

Долину семи быков "Жети-Огуз"

Термальные источники "Иссык-Суу"

Священные источники "Манжылы-Ата"

Восторг и вдохновение

Восхитительные виды природы и удивительные пейзажи не оставят вас равнодушными. Каждое место обретает свой уникальный шарм — от блеска озера до величественных каньонов. Не упустите шанс насладиться моментами, полными ярких эмоций и позитивного настроения.

Приглашаем вас в это незабываемое путешествие, где каждый миг наполнен красотой и гармонией!