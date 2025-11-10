Двухдневный джип тур по южному берегу Иссык-Куля предлагает уникальную возможность увидеть величественные природные достопримечательности. Участники посетят озеро Иссык-Куль, водопады в ущелье Барскоон, каньон Сказка и долину Жети-Огуз.
Термальные источники Иссык-Суу и священные источники Манжылы-Ата добавят в путешествие особую атмосферу. Восхитительные виды и яркие эмоции гарантированы на протяжении всего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное путешествие на джипах
- 🏞️ Посещение уникальных природных объектов
- 🌊 Купание в термальных источниках
- 📸 Великолепные фотомоменты
- 🌿 Возможность расслабиться на природе
Что можно увидеть
- Озеро Иссык-Куль
- Водопады в ущелье Барскоон
- Каньон Сказка
- Долина Жети-Огуз
- Термальные источники Иссык-Суу
- Священные источники Манжылы-Ата
Описание экскурсии
Джип-тур по Южному берегу Иссык-Куля
Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в хорошо спланированный двухдневный джип-тур по великолепным местам южного берега Иссык-Куля. Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления и откроет завораживающие красоты природы.
Маршрут тура
Во время нашего тура вы сможете посетить:
Восторг и вдохновение
Восхитительные виды природы и удивительные пейзажи не оставят вас равнодушными. Каждое место обретает свой уникальный шарм — от блеска озера до величественных каньонов. Не упустите шанс насладиться моментами, полными ярких эмоций и позитивного настроения.
Приглашаем вас в это незабываемое путешествие, где каждый миг наполнен красотой и гармонией!
любой день с 8.00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: любой день с 8.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
