Открыть сказочные пейзажи Семёновского и Григорьевского ущелий, петроглифы и термальные источники
За день вы исследуете северный берег легендарного озера: полюбуетесь скалисто-хвойными склонами Григорьевского ущелья и горной рекой в Семёновском, прикоснетесь к древним петроглифам и отдохнете в целебных источниках. А мы дополним фантастические виды рассказами об этих местах.
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут стартует из Бишкека и проходит через северную сторону Иссык-Куля. За один день вы увидите главные природные красоты Кыргызстана, услышите легенды Иссык-Куля, узнаете о местных растениях-эндемиках и животном мире. В программе:
Григорьевское ущелье. Одна из главных локаций Иссык-Куля, о красоте которой бесполезно говорить — просто взгляните на фото! Вы прогуляетесь под сенью тянь-шаньских елей, осмотрите живописные горные склоны и кристальные озёра, вдохнете хвойные ароматы и помедитируете под шум горной реки.
Семёновское ущелье, по дну которого бежит бурная Ак-Суу с чистейшей ледниковой водой. В отличие от соседа Григорьевского, это ущелье достаточно широкое и напоминает формой чашу. Здесь нас ждет новая порция сумасшедших видов с горами и величественными соснами.
Петроглифы Иссык-Куля. Найдем свидетельства прошлых эпох — наскальные изображения. Вы распознаете рисунки животных — оленей и быков, лошадей и волков. Рассмотрите сцены нападения хищников, охоты и бытовые сюжеты.
Термальный источник — по вашему желанию остановимся, чтобы искупаться в целебной горячей воде, которая обладает тонизирующим эффектом.
📸 В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой.
Организационные детали
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- Вы можете взять с собой перекус или мы заедем в кафе по пути (оплачивается дополнительно). Также в дороге угостим вас горячим чаем.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 100-200 сом с человека
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.