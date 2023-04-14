Северный берег Иссык-Куля за 1 день

Открыть сказочные пейзажи Семёновского и Григорьевского ущелий, петроглифы и термальные источники

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В ракушке небесных гор Тянь-Шань укрылась жемчужина Средней Азии — озеро Иссык-Куль.

За день вы исследуете северный берег легендарного озера: полюбуетесь скалисто-хвойными склонами Григорьевского ущелья и горной рекой в Семёновском, прикоснетесь к древним петроглифам и отдохнете в целебных источниках. А мы дополним фантастические виды рассказами об этих местах.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут стартует из Бишкека и проходит через северную сторону Иссык-Куля. За один день вы увидите главные природные красоты Кыргызстана, услышите легенды Иссык-Куля, узнаете о местных растениях-эндемиках и животном мире. В программе:

Григорьевское ущелье. Одна из главных локаций Иссык-Куля, о красоте которой бесполезно говорить — просто взгляните на фото! Вы прогуляетесь под сенью тянь-шаньских елей, осмотрите живописные горные склоны и кристальные озёра, вдохнете хвойные ароматы и помедитируете под шум горной реки.

Семёновское ущелье, по дну которого бежит бурная Ак-Суу с чистейшей ледниковой водой. В отличие от соседа Григорьевского, это ущелье достаточно широкое и напоминает формой чашу. Здесь нас ждет новая порция сумасшедших видов с горами и величественными соснами.

Петроглифы Иссык-Куля. Найдем свидетельства прошлых эпох — наскальные изображения. Вы распознаете рисунки животных — оленей и быков, лошадей и волков. Рассмотрите сцены нападения хищников, охоты и бытовые сюжеты.

Термальный источник — по вашему желанию остановимся, чтобы искупаться в целебной горячей воде, которая обладает тонизирующим эффектом.

📸 В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой.

Организационные детали

  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Вы можете взять с собой перекус или мы заедем в кафе по пути (оплачивается дополнительно). Также в дороге угостим вас горячим чаем.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 100-200 сом с человека
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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