В ракушке небесных гор Тянь-Шань укрылась жемчужина Средней Азии — озеро Иссык-Куль. За день вы исследуете северный берег легендарного озера: полюбуетесь скалисто-хвойными склонами Григорьевского ущелья и горной рекой в Семёновском, прикоснетесь к древним петроглифам и отдохнете в целебных источниках. А мы дополним фантастические виды рассказами об этих местах.

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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут стартует из Бишкека и проходит через северную сторону Иссык-Куля. За один день вы увидите главные природные красоты Кыргызстана, услышите легенды Иссык-Куля, узнаете о местных растениях-эндемиках и животном мире. В программе:

Григорьевское ущелье. Одна из главных локаций Иссык-Куля, о красоте которой бесполезно говорить — просто взгляните на фото! Вы прогуляетесь под сенью тянь-шаньских елей, осмотрите живописные горные склоны и кристальные озёра, вдохнете хвойные ароматы и помедитируете под шум горной реки.

Семёновское ущелье, по дну которого бежит бурная Ак-Суу с чистейшей ледниковой водой. В отличие от соседа Григорьевского, это ущелье достаточно широкое и напоминает формой чашу. Здесь нас ждет новая порция сумасшедших видов с горами и величественными соснами.

Петроглифы Иссык-Куля. Найдем свидетельства прошлых эпох — наскальные изображения. Вы распознаете рисунки животных — оленей и быков, лошадей и волков. Рассмотрите сцены нападения хищников, охоты и бытовые сюжеты.

Термальный источник — по вашему желанию остановимся, чтобы искупаться в целебной горячей воде, которая обладает тонизирующим эффектом.

📸 В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой.

Организационные детали