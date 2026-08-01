Показать всё
Фотопрогулка
до 4 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
«Мы поедем на подготовленном джипе»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от €210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
«Мы поедем на подготовленном джипе»
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €498 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Прикоснуться к истории Кыргызстана и насладиться фантастическими горными пейзажами
«Мы поднимемся на джипе на высоту более 3000 метров и насладимся захватывающими дух пейзажами: реками, водопадами и ледниками»
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 день
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
«Вы подниметесь на джипе на высоту более 3000 м»
Расписание: По договоренности
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иссык-Куль за день: ущелья, древние рисунки и горячие источники
Начало: У отеля туриста
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$340 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип тур по южному берегу Иссык-Куля
Погрузитесь в мир природных чудес и живописных пейзажей на двухдневном джип туре по южному берегу Иссык-Куля
Начало: По договоренности
«Предлагаем Вам хорошо спланированный 2х дневный джип тур по южному берегу Иссык-Куля»
Расписание: любой день с 8.00
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2026
Сейчас в Бишкеке в категории "Джиппинг" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 206 до 620. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Джиппинг», 360 ⭐ отзывов, цены от €206. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь