1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
«Далее через мощное Боомское ущелье сквозь горный хребет поедем к легенде и жемчужине кыргызского народа — озеру Иссык-Куль, а точнее — его южному берегу, до куда ещё не дотянулась «рука прогресса»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345€311 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
«А после поедем в один из новейших спа-комплексов, расположенных на берегу озера Иссык-Куль»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
«За день вы исследуете северный берег легендарного озера: полюбуетесь скалисто-хвойными склонами Григорьевского ущелья и горной рекой в Семёновском, прикоснётесь к древним петроглифам и отдохнёте в целебных источниках»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
«На северном берегу Иссык-Куля расположено одно из красивейших мест Прииссыккулья — Семёновское ущелье»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
«Но в отличии от подавляющего большинства маршрутов, которые проходят по северному берегу, переполненному населенными пунктами, стихийными торговыми точками и отдыхающими туристами, мы проложили наш маршрут по южному берегу озера»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ДДенис23 мая 2024Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
- ККонстантин19 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по озеру и посетили горячие
- ААлексей18 мая 2024Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
- ЖЖанна14 мая 2024Нашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки в тех местах, что нам
- ВВиталий8 мая 2024Одно слово, ПРЕКРАСНО!!!!!!!!!!!!!
- ООльга16 апреля 2024Есть ощущение, что случайно наткнувшись на Юрия получилось сорвать "джек-пот" и найти, возможно, лучшего в Кыргызстане гида. Кроме интереснейшей экскурсии,
- TTamara1 апреля 2024Хотим поблагодарить Алексея за отлично организованную поездку! Мы оказались в невероятно красивых местах, очень рекомендую этот маршрут. Клиентоориентированность 100 из
- ААндрей27 марта 2024Огромное спасибо гиду и одновременно водителю Алаю за исчерпывающий, многогранный рассказ об Иссык-Куле, регионе в целом за аккуратное профессиональное управлением
- ВВиктория4 февраля 2024Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️ Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 260 до 422 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Бишкеке, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Бишкека. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024