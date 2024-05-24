Экскурсии по набережной Бишкека

Найдено 6 экскурсий в категории «Набережная» в Бишкеке на русском языке, цены от €260, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
«Далее через мощное Боомское ущелье сквозь горный хребет поедем к легенде и жемчужине кыргызского народа — озеру Иссык-Куль, а точнее — его южному берегу, до куда ещё не дотянулась «рука прогресса»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
345311 за всё до 3 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
«А после поедем в один из новейших спа-комплексов, расположенных на берегу озера Иссык-Куль»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
«За день вы исследуете северный берег легендарного озера: полюбуетесь скалисто-хвойными склонами Григорьевского ущелья и горной рекой в Семёновском, прикоснётесь к древним петроглифам и отдохнёте в целебных источниках»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
338 за всё до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
«На северном берегу Иссык-Куля расположено одно из красивейших мест Прииссыккулья — Семёновское ущелье»
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
«Но в отличии от подавляющего большинства маршрутов, которые проходят по северному берегу, переполненному населенными пунктами, стихийными торговыми точками и отдыхающими туристами, мы проложили наш маршрут по южному берегу озера»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Отличная и очень увлекательная поездка с шикарными горными пейзажами и берегом озера Иссык-Куль. Спасибо большое гиду Александру за прекрасное путешествие и внимание к нам))) Экскурсией остались очень довольны, время провели просто супер!
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
    Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по озеру и посетили горячие
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    источники. Экскурсовод-водитель Алай рассказал много интересного об истории региона и Киргизии в целом. Особенно хочется отметить комфортный автомобиль и безопасное вождение, что является немаловажным фактором в столь длительных экскурсиях. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода.

    Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • Ж
    Жанна
    14 мая 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Нашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки в тех местах, что нам
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    понравятся, не торопил. Но поскольку расстояние до Иссык Куля большое, мы тратили время на дополнительные остановки. Дорога длительная, пейзажи иногда очень скучные. Озеро увидили в облачную погоду, немного мрачно и красивые горы в дали не очень хорошо видны были. Если хотите увидеть Иссык Куль и не очень каньон Сказка, то лучше ехать на северный, обустроенный берег. Но вот каньон произвел впечатление, это просто марсианский пейзаж. Походить,поснимать хотелось все. Получилось,что стоило ехать ради Сказки, а озеро,как добавка, не основная цель. Александр больше рассказывал о бытовой жизни,когда и что было построено,открыто. Почти ничего из истории Кыргыстана. За это и сняла звезду,можно было чуть больше. Но в целом экскурсия оказалась приятной.

    Нашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки вНашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки вНашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки вНашим экскурсоводом был Александр. Приятный,спокойный человек,настроенный на создание удобств для туристов. Предложил нам делать остановки в
  • В
    Виталий
    8 мая 2024
    Северный берег Иссык-Куля за 1 день
    Одно слово, ПРЕКРАСНО!!!!!!!!!!!!!
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Северный берег Иссык-Куля за 1 день
    Есть ощущение, что случайно наткнувшись на Юрия получилось сорвать "джек-пот" и найти, возможно, лучшего в Кыргызстане гида. Кроме интереснейшей экскурсии,
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    мы получили какой-то нереальный уровень комфорта, в котором предусмотрено все (вплоть до вайфая в машине). Потрясающая предусмотрительность и внимание к клиентам-пассажирам из-за которых даже усталость после долгого дня воспринимается как что-то положительное и часть приключения. По самим локациям на маршруте даже говорить нечего - природа крышесносная, еда вкуснейшая, горячие источники по итогу дня - восхитительный способ расслабиться. Экскурсия, которую не просто рекомендуешь, но хочется еще раз попасть. Спасибо огромное за нее.

  • T
    Tamara
    1 апреля 2024
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Хотим поблагодарить Алексея за отлично организованную поездку! Мы оказались в невероятно красивых местах, очень рекомендую этот маршрут. Клиентоориентированность 100 из
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    100: всё чётко по времени, очень комфортое вождение, в салоне автомобиля чисто, остановки продуманы. Чай из алтайских трав был приятным бонусом) А кадры/видео снятые Алексеем с дрона просто потрясающие! Спасибо огромное! Уверена что снова обратимся к вам!

    Хотим поблагодарить Алексея за отлично организованную поездку! Мы оказались в невероятно красивых местах, очень рекомендую этотХотим поблагодарить Алексея за отлично организованную поездку! Мы оказались в невероятно красивых местах, очень рекомендую этотХотим поблагодарить Алексея за отлично организованную поездку! Мы оказались в невероятно красивых местах, очень рекомендую этот
  • А
    Андрей
    27 марта 2024
    Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
    Огромное спасибо гиду и одновременно водителю Алаю за исчерпывающий, многогранный рассказ об Иссык-Куле, регионе в целом за аккуратное профессиональное управлением
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    автомобилем и внимательное отношение к нам Экскурсовод -водитель подробно ознакомил нас с природным объектом, историей региона и культурой позволяя узнать нам уникальные, ранее неизвестные нам факты. Обзор необыкновенно красивых мест, природы создали нам прекрасное настроение и желание побывать здесь еще раз. Большое спасибо! Успехов Вам в Вашем очень нужном людям деле!

  • В
    Виктория
    4 февраля 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️ Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
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    до Иссык-куля. Алексей очень внимательный гид, все продуманно до мелочей. Видно, что любит свое дело и выполняет все от души. Комфортная машина. Гид водит идеально, не укачивало. Параллельно рассказывал интересные факты. Это помогало погрузиться в атмосферу этой страны. Прогулка по каньону была незабываемым путешествием. Дух завораживает от таких ландшафтов. Были интересные препятствия, которые нам профессионально помогали проходить. Чувствовали себя в безопасности. На финальной точке Алексей угостил нас вкуснейшим чаем и местными сладостями. В пути мы слушали национальную музыку и любовались сменяющимися пейзажами. После вкусного обеда, отправились на термальные источники. Там оказалось очень классно, посещение было включено в стоимость. Зимой особенно атмосферно было окунуться в горячие источники разной температуры. Часа хватило, очень расслабляет вид на горы 🏔️ На термальные источники рекомендуем взять купальник 👙 и полотенце. Вернулись в Бишкек достаточно быстро. Уставшие и счастливые Все путешествие прошло в спокойном темпе, при этом насыщенно! Нигде не спешили и просто наслаждались) Благодарим Алексея! Лучше и быть не может. Определенно будем рекомендовать друзьям. Теперь появилось желание вернуться 😂

    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
  2. Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
  3. Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  4. Северный берег Иссык-Куля за 1 день
  5. Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 260 до 422 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Бишкеке, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Бишкека. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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