Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы.
Рекомендуем посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.
Рекомендуем посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.
Ближайшие даты:
5
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы. Но чтобы вообразить весь масштаб окружающей красоты, рекомендуем обязательно посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.
Красные скалы Джеты-Огуза, целебная сила горячих источников Алтын-Арашан, живописнейшие горные ущелья, озера и водопады, древние наскальные рисунки и исторические памятники разных культур и эпох - первозданная гармония этих заповедных мест восхищает и заставляет душу трепетать от восторга!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах,
- 3-х разовое комплексное питание,
- тренировки,
- страховка,
- оздоровительные процедуры, только после консультации врача в санатории,
- сопровождающий в течение всего тура.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- перелет,
- экскурсионная программа,
- радоновые, минеральные источники,
- дополнительные расходы,
- если участник тура хочет жить в отдельном номере, стоимость будет изменена, в зависимости от выбранных условий проживания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах
- 3-х разовое комплексное питание
- Тренировки
- Страховка
- Оздоровительные процедуры, только после консультации врача в санатории
- Сопровождающий в течение всего тура
- Что не входит
- Перелет
- Экскурсионная программа
- Радоновые, минеральные источники
- Дополнительные расходы
- Если участник тура хочет жить в отдельном номере, стоимость будет изменена, в зависимости от выбранных условий проживания
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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