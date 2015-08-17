Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы.

Рекомендуем посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Ближайшие даты:
5
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы. Но чтобы вообразить весь масштаб окружающей красоты, рекомендуем обязательно посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.
Красные скалы Джеты-Огуза, целебная сила горячих источников Алтын-Арашан, живописнейшие горные ущелья, озера и водопады, древние наскальные рисунки и исторические памятники разных культур и эпох - первозданная гармония этих заповедных мест восхищает и заставляет душу трепетать от восторга!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах,
  • 3-х разовое комплексное питание,
  • тренировки,
  • страховка,
  • оздоровительные процедуры, только после консультации врача в санатории,
  • сопровождающий в течение всего тура.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • перелет,
  • экскурсионная программа,
  • радоновые, минеральные источники,
  • дополнительные расходы,
  • если участник тура хочет жить в отдельном номере, стоимость будет изменена, в зависимости от выбранных условий проживания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах
  • 3-х разовое комплексное питание
  • Тренировки
  • Страховка
  • Оздоровительные процедуры, только после консультации врача в санатории
  • Сопровождающий в течение всего тура
Что не входит
  • Перелет
  • Экскурсионная программа
  • Радоновые, минеральные источники
  • Дополнительные расходы
  • Если участник тура хочет жить в отдельном номере, стоимость будет изменена, в зависимости от выбранных условий проживания
Место начала и завершения?
Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
Треккинг и походы
Многодневные туры
tyan-shan

Похожие туры из Бишкека

Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), время - по дого...
6 июля
102 300 за человека
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озер и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озер и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
17 авг
15 сен
53 200 за человека
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
29 мая
7 июня
16 июня
25 июня
54 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ