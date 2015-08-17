Что вас ждет

Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы. Но чтобы вообразить весь масштаб окружающей красоты, рекомендуем обязательно посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.

Красные скалы Джеты-Огуза, целебная сила горячих источников Алтын-Арашан, живописнейшие горные ущелья, озера и водопады, древние наскальные рисунки и исторические памятники разных культур и эпох - первозданная гармония этих заповедных мест восхищает и заставляет душу трепетать от восторга!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах,

3-х разовое комплексное питание,

тренировки,

страховка,

оздоровительные процедуры, только после консультации врача в санатории,

сопровождающий в течение всего тура.

Туристы оплачивают самостоятельно: