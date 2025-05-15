Однодневное путешествие на северную сторону Иссык-Куля предлагает уникальную возможность погрузиться в мир природы и истории.
Туристы смогут насладиться величественными видами Григорьевского и Семёновского ущелий, увидеть древние петроглифы, которые рассказывают о жизни
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Величественные хвойные леса
- 🏞️ Ущелья с кристальными реками
- 🗿 Древние петроглифы
- ♨️ Горячие термальные источники
- 🌄 Вдохновляющие горные пейзажи
Что можно увидеть
- Григорьевское ущелье
- Семёновское ущелье
- Петроглифы Иссык-Куля
- Горячие источники
Описание экскурсииОткройте Иссык-Куль с северной стороны. Однодневное путешествие, где каждая остановка открывает удивительный мир природы, истории и вдохновения. Григорьевское ущелье Ущелье, известное своей дикой красотой и хвойными лесами, расположено на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Тянь-шаньские ели, стройные и величественные, создают ощущение природного храма. Прогулка вдоль горной реки подарит вам ароматы хвои, которые, по мнению местных, обладают целебными свойствами. Здесь находятся живописные озёра, такие как Верхнее и Нижнее, которые своей зеркальной гладью отражают небо и горы. Это идеальное место, чтобы сделать паузу, вдохнуть свежий воздух и насладиться моментом. Семёновское ущелье Это ущелье – полная противоположность Григорьевскому. Его простор и широта поражают, а вид на горную реку Ак-Суу, бегущую по дну ущелья, словно приглашает задуматься о величии природы. Ак-Суу переводится как "Белая вода", что связано с её ледниковым происхождением и кристальной чистотой. Ущелье издавна служило пастбищем для местных кочевников, и летом вы, возможно, увидите традиционные юрты и стада яков. Легенда гласит, что именно в этих местах древние воины находили вдохновение перед битвами. Петроглифы Иссык-Куля Настоящий музей под открытым небом. Эти наскальные рисунки датируются II тысячелетием до нашей эры и связаны с культурой сакских и усуньских племён. Среди изображений можно увидеть сцены охоты на горных козлов и барсов, что показывает, насколько древние люди были связаны с природой. Особенность этого места – его энергетика. Многие туристы говорят, что здесь чувствуешь себя словно в диалоге с прошлым. Вокруг петроглифов — вид на озеро и горы, что делает это место ещё более впечатляющим. Термальные источники В завершение дня, если вы захотите расслабиться, нас ждёт горячий источник. Температура воды здесь может достигать +40°C, а её состав богат минералами, такими как кальций, магний и сера. Местные жители считают, что купание в таких источниках помогает при усталости, укрепляет здоровье и дарит энергию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Тойота Секвойя. /nСопровождение опытного гида на протяжении всего тура.
Что не входит в цену
- Обед в местном кафе (примерно 10$ на человека) /nПосещение термальных источников (5$ с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завершение: Окончание экскурсии в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
С
Сергей
15 мая 2025
Экскурсия с Денисом оставила самые приятные впечатления! Организация мероприятия была безупречной — всё прошло чётко по расписанию, ни минуты потрачено зря. Маршрут включал остановку в живописных местах, откуда открывался потрясающий
А
Анастасия
17 апр 2025
Спасибо Денису за чудесные экскурсии!
Все очень понравилось, остались в восторге от мест, еды и впечатлений!
Горы великолепны.
Денис огонь!)
