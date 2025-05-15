Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Туристы смогут насладиться величественными видами Григорьевского и Семёновского ущелий, увидеть древние петроглифы, которые рассказывают о жизни читать дальше сакских племён, и завершить день расслабляющим купанием в горячих источниках.



Этот маршрут сочетает в себе элементы приключения, познания и отдыха, делая его идеальным выбором для тех, кто хочет открыть для себя красоту Кыргызстана Однодневное путешествие на северную сторону Иссык-Куля предлагает уникальную возможность погрузиться в мир природы и истории.Туристы смогут насладиться величественными видами Григорьевского и Семёновского ущелий, увидеть древние петроглифы, которые рассказывают о жизни 5 2 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🌲 Величественные хвойные леса

🏞️ Ущелья с кристальными реками

🗿 Древние петроглифы

♨️ Горячие термальные источники

🌄 Вдохновляющие горные пейзажи

Денис Ваш гид в Бишкеке Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-5 человек $340 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00

Что можно увидеть Григорьевское ущелье

Семёновское ущелье

Петроглифы Иссык-Куля

Горячие источники

Описание экскурсии Откройте Иссык-Куль с северной стороны. Однодневное путешествие, где каждая остановка открывает удивительный мир природы, истории и вдохновения. Григорьевское ущелье Ущелье, известное своей дикой красотой и хвойными лесами, расположено на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Тянь-шаньские ели, стройные и величественные, создают ощущение природного храма. Прогулка вдоль горной реки подарит вам ароматы хвои, которые, по мнению местных, обладают целебными свойствами. Здесь находятся живописные озёра, такие как Верхнее и Нижнее, которые своей зеркальной гладью отражают небо и горы. Это идеальное место, чтобы сделать паузу, вдохнуть свежий воздух и насладиться моментом. Семёновское ущелье Это ущелье – полная противоположность Григорьевскому. Его простор и широта поражают, а вид на горную реку Ак-Суу, бегущую по дну ущелья, словно приглашает задуматься о величии природы. Ак-Суу переводится как "Белая вода", что связано с её ледниковым происхождением и кристальной чистотой. Ущелье издавна служило пастбищем для местных кочевников, и летом вы, возможно, увидите традиционные юрты и стада яков. Легенда гласит, что именно в этих местах древние воины находили вдохновение перед битвами. Петроглифы Иссык-Куля Настоящий музей под открытым небом. Эти наскальные рисунки датируются II тысячелетием до нашей эры и связаны с культурой сакских и усуньских племён. Среди изображений можно увидеть сцены охоты на горных козлов и барсов, что показывает, насколько древние люди были связаны с природой. Особенность этого места – его энергетика. Многие туристы говорят, что здесь чувствуешь себя словно в диалоге с прошлым. Вокруг петроглифов — вид на озеро и горы, что делает это место ещё более впечатляющим. Термальные источники В завершение дня, если вы захотите расслабиться, нас ждёт горячий источник. Температура воды здесь может достигать +40°C, а её состав богат минералами, такими как кальций, магний и сера. Местные жители считают, что купание в таких источниках помогает при усталости, укрепляет здоровье и дарит энергию.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Трансфер на комфортабельном внедорожнике Тойота Секвойя. /nСопровождение опытного гида на протяжении всего тура. Что не входит в цену Обед в местном кафе (примерно 10$ на человека) /nПосещение термальных источников (5$ с человека) Где начинаем и завершаем? Начало: Город Бишкек в отеле гостя Завершение: Окончание экскурсии в вашем отеле Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.