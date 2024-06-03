1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«А также, по желанию, окунетесь в термальные источники с целебной водой»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
«Предвкушая свидание с Иссык-Куль, мы свернём к горячим термальным источникам, где вы сможете расслабиться в открытых купальнях с радоновой водой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
«Входные билеты не включены в стоимость: термальные источники — 150-200 руб»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€179 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — мы посетим ущелье Иссык-Ата и окунемся в горячие источники, первые упоминания о которых датируются седьмым веком»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«Кегетинское ущелье и термальные источники»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€199 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335€302 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
«Термальный источник — по вашему желанию остановимся, чтобы искупаться в целебной горячей воде, которая обладает тонизирующим эффектом»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас
«Курорт Иссык-Ата — вы отдохнете в открытых термальных источниках с горячей целебной водой»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — главная фишка путешествия»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля
«Дополнительные расходы: обед (7€ с человека), ужин (10€ с человека), проживание в гостевом доме «Алтай» (25€ с человека), купание в горячих источниках (3€ с человека)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники: история и релакс
Погрузитесь в красоту Киргизии с экскурсией на Иссык-Куль. Исторические памятники, живописные пейзажи и релакс в термальных источниках ждут вас
Начало: По договоренности
«Термальные источники полезны для здоровья из-за содержания в них природных минералов и солей, они расслабляют мышцы и наполняют энергией всё тело»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по каньонам Конорчек с завершением в термальных источниках
Погрузитесь в историю и красоту каньонов Конорчек, окунитесь в термальные источники после увлекательного треккинга
Начало: По договоренности
«А завершится тур купанием в горячих источниках Иссык-Аты»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Начало: По договоренности
«Великолепие Ала-Арча, Кашка Суу и магия горячих источников»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ИИгорь19 мая 2024Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
- ККонстантин19 мая 2024Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по озеру и посетили горячие
- ААлексей18 мая 2024Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
- ААндрей17 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
- ИИрина15 мая 2024Отличные впечатления от экскурсии с гидом Талантом. Природа и красота Кыргызстана очаровала нас. Столько необыкновенных природных достопримечательностей и мало туристов.
- ААлексей11 мая 2024Посетили данный тур вдвоём с супругой. Перед поездкой проговорили все детали, подстроили тур под наши пожелания. На ходу поменяли планы
- ННаталья8 мая 2024Спасибо большое команде тура! Были переживания по поводу погоды в горах, менеджер Мила и Дмитрий все объяснили, успокоили, коммуникация и
- ВВиталий8 мая 2024Одно слово, ПРЕКРАСНО!!!!!!!!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Термальные источники»
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