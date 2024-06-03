🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 169 отзывов Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида «А также, по желанию, окунетесь в термальные источники с целебной водой» € 186 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас «Предвкушая свидание с Иссык-Куль, мы свернём к горячим термальным источникам, где вы сможете расслабиться в открытых купальнях с радоновой водой» € 260 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 57 отзывов Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники Начало: У вашего отеля «Входные билеты не включены в стоимость: термальные источники — 150-200 руб» € 179 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 24 отзыва Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата Начало: У вашего отеля «Термальные источники — мы посетим ущелье Иссык-Ата и окунемся в горячие источники, первые упоминания о которых датируются седьмым веком» € 197 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках «Кегетинское ущелье и термальные источники» € 199 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля Начало: Ваш отель 335 € 302 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 13 отзывов Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом Начало: В Бишкеке «Термальный источник — по вашему желанию остановимся, чтобы искупаться в целебной горячей воде, которая обладает тонизирующим эффектом» € 338 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: бурные реки, водопады и древняя башня Бурана ждут вас «Курорт Иссык-Ата — вы отдохнете в открытых термальных источниках с горячей целебной водой» € 206 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 9 отзывов Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам Начало: У вашего отеля «Термальные источники — главная фишка путешествия» € 300 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Два незабываемых дня в окрестностях Иссык-Куля: культура и природа Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кыргызстана, посетив знаменитые места вокруг Иссык-Куля «Дополнительные расходы: обед (7€ с человека), ужин (10€ с человека), проживание в гостевом доме «Алтай» (25€ с человека), купание в горячих источниках (3€ с человека)» € 670 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Поездка на озеро Иссык-Куль и термальные источники: история и релакс Погрузитесь в красоту Киргизии с экскурсией на Иссык-Куль. Исторические памятники, живописные пейзажи и релакс в термальных источниках ждут вас Начало: По договоренности «Термальные источники полезны для здоровья из-за содержания в них природных минералов и солей, они расслабляют мышцы и наполняют энергией всё тело» от $ 340 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов Путешествие по каньонам Конорчек с завершением в термальных источниках Погрузитесь в историю и красоту каньонов Конорчек, окунитесь в термальные источники после увлекательного треккинга Начало: По договоренности «А завершится тур купанием в горячих источниках Иссык-Аты» от $ 290 за всё до 3 чел.