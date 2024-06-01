Заберём вас из отеля или дома в Бишкеке и поедем к высокогорному озеру Сон-Куль. Преодолеем 300 км (5 часов в пути) по живописному маршруту через Боомское ущелье, Нарынскую область и перевал Калмак-Ашуу.

Будем останавливаться в самых красивых локациях, чтобы сделать фото. По желанию заедем на обед в кафе национальной кухни (за доплату).

В юрточный лагерь у озера Сон-Куль прибудем во второй половине дня. Прогуляемся вдоль берега, полюбуемся закатом, а затем — ночным небом. Вечером поужинаем традиционными блюдами.