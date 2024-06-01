Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Вблизи водоёма — заповедные пастбища, где нет деревьев, рассыпаны редкие юрты кочевников, свободно пасутся лошади и другие животные.
Здесь вы насладитесь бескрайними просторами и оглушающей тишиной, полюбуетесь Сон-Кулем на закате и звёздами на ночном небе, до которых, кажется, можно достать рукой.
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Описание
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Даже в тёплое время года необходимо взять в поездку тёплые вещи.
Программа тура по дням
Живописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерь
Заберём вас из отеля или дома в Бишкеке и поедем к высокогорному озеру Сон-Куль. Преодолеем 300 км (5 часов в пути) по живописному маршруту через Боомское ущелье, Нарынскую область и перевал Калмак-Ашуу.
Будем останавливаться в самых красивых локациях, чтобы сделать фото. По желанию заедем на обед в кафе национальной кухни (за доплату).
В юрточный лагерь у озера Сон-Куль прибудем во второй половине дня. Прогуляемся вдоль берега, полюбуемся закатом, а затем — ночным небом. Вечером поужинаем традиционными блюдами.
Конная прогулка и перевал Тескей-Торпок
Утром подадут «завтрак кочевника» из нескольких блюд, чай с молоком и ассорти из сладостей. До обеда можем прогуляться в тишине у озера или покататься на лошадях.
После полудня отправимся в обратную дорогу. Будем ехать по самому красивому перевалу Киргизии Тескей-Торпок, который из-за большого количества поворотов на горном серпантине называют «33 попугая».
По пути остановимся, чтобы насладиться пейзажами и сделать несколько кадров. По желанию заедем в кафе традиционной кухни в Бишкеке (за доплату).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель / дом в Бишкеке, утроЗавершение: ваш отель / дом в Бишкеке, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.