На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Индивидуальный тур в Бишкеке

Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях

По захватывающим дух серпантинам отправляемся к первозданной природе Киргизии. Вы побываете у второго по величине озера страны Сон-Куль. Его голубая гладь в оправе горных вершин раскинулась в сердце Тянь-Шаня на высоте более 3000 метров.

Вблизи водоёма — заповедные пастбища, где нет деревьев, рассыпаны редкие юрты кочевников, свободно пасутся лошади и другие животные.

Здесь вы насладитесь бескрайними просторами и оглушающей тишиной, полюбуетесь Сон-Кулем на закате и звёздами на ночном небе, до которых, кажется, можно достать рукой.
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Ближайшие даты:
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
июл
Ещё
даты

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Даже в тёплое время года необходимо взять в поездку тёплые вещи.

Программа тура по дням

1 день

Живописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерь

Заберём вас из отеля или дома в Бишкеке и поедем к высокогорному озеру Сон-Куль. Преодолеем 300 км (5 часов в пути) по живописному маршруту через Боомское ущелье, Нарынскую область и перевал Калмак-Ашуу.

Будем останавливаться в самых красивых локациях, чтобы сделать фото. По желанию заедем на обед в кафе национальной кухни (за доплату).

В юрточный лагерь у озера Сон-Куль прибудем во второй половине дня. Прогуляемся вдоль берега, полюбуемся закатом, а затем — ночным небом. Вечером поужинаем традиционными блюдами.

Живописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерьЖивописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерьЖивописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерьЖивописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерь
2 день

Конная прогулка и перевал Тескей-Торпок

Утром подадут «завтрак кочевника» из нескольких блюд, чай с молоком и ассорти из сладостей. До обеда можем прогуляться в тишине у озера или покататься на лошадях.

После полудня отправимся в обратную дорогу. Будем ехать по самому красивому перевалу Киргизии Тескей-Торпок, который из-за большого количества поворотов на горном серпантине называют «33 попугая».

По пути остановимся, чтобы насладиться пейзажами и сделать несколько кадров. По желанию заедем в кафе традиционной кухни в Бишкеке (за доплату).

Конная прогулка и перевал Тескей-ТорпокКонная прогулка и перевал Тескей-ТорпокКонная прогулка и перевал Тескей-ТорпокКонная прогулка и перевал Тескей-Торпок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель / дом в Бишкеке, утро
Завершение: ваш отель / дом в Бишкеке, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыМногодневные турыПерезагрузкаКонные прогулкиЖивотныеНочныеПрирода и пейзажи

Похожие туры из Бишкека

Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Ваш отель
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
от $850 за человека
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Авторский тур
2 дня 4 часа
Путешествие вокруг Иссык-Куля
По договоренности
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
$450 за человека
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское и Григорьевское ущелья
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское и Григорьевское ущелья
г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
$855 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM