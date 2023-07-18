Экскурсии с животными в Бишкеке

Найдено 5 экскурсий в категории «Животные» в Бишкеке на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по живописной горной тропе: через лесные склоны, зеленые луга и перевалы»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
199 за всё до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Наш инструктор объяснит, как правильно держаться в седле и общаться с лошадкой»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
165 за всё до 6 чел.
Однодневная конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Однодневное приключение: Конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
Погрузитесь в красоту ущелья Чон-Кемин на коне. Это идеальный способ насладиться природой и зарядиться новыми впечатлениями
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $320 за человека
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Индивидуальная
9 часов
Каньон бескрайних просторов: Конорчек и зоопарк - путешествие из Бишкека
Приглашаем насладиться красотой каньона Конорчек и уникальной природой зоопарка. Ваше путешествие будет незабываемым
Начало: По договоренности
«В зоопарке можно увидеть страусов, верблюдов, яков, волков, горных козлов и многое другое»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
«Будем учить вас ловить форель в горной реке на искусственные приманки»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
265 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данил
    18 июля 2023
    Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
    Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий, это место запомнится мне
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    надолго. Так же интересным опытом оказался подъем и спуск к озеру на лошадях, катался на них впервые и очень понравилось. Однозначно рекомендую всем! Отдельное спасибо Юрию! Брали у него 4 экскурсии, абсолютно все из них понравились, удачно подобраны места и маршруты, человек действительно любит свое дело, с ним вас ждет море положительных эмоций.

    Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий
  • Н
    Наталья
    27 июня 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о
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    культуре, истории, людях Кыргызстана, было очень увлекательно. Настоятельно рекомендую всем отправиться на конную прогулку по ущелью, незабываемые впечатления и прекрасные пейзажи.

    Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьмиОчень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Несмотря на то, что муж никогда не сидел в седле, - выбрали данную прогулку и не пожалели. Очень живописный маршрут,
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    максимально оптимизированный по времени: ты уже чуть больше, чем просто прогулялся, но чуть меньше, чем очень устал. Отдельная благодарность нашему гиду Канату: рассказал много интересного о местном быте, провёл исчерпывающий инструктаж по обращению с лошадьми и даже угостил кофе по дороге в ущелье) Оценка 5/5, спасибо, трипстер!

  • Р
    Раиля
    13 мая 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия.
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    Гидом был Канат, лихой и умелый наездник, про таких говорят "родился в седле". Мы доверились ему с первой минуты. Он все очень подробно рассказал, как вести себя с лошадью, как управлять ею, и сам неотступно был рядом. Так случилось, что накануне на нашей предстоящей тропе прошёл камнепад, и Канат сразу, оценив ситуацию, провел нас другой дорогой, возможно более экстремальной, но он делал всё возможное и невозможное, чтобы не подвергать нас опасности. Экскурсия продлилась дольше положенного, но он не торопил нас. А как много мы узнали от него о жизни и быте кыргызов, он познакомил нас с национальными играми и спортивными забавами. Время пролетело незаметно. Даже заставший нас на дороге дождь не смог ни на иоту испортить нашего восторженного состояния. Я уж не говорю о природе, это вообще полная перезагрузка. Если у вас есть желание совершить конную прогулку, но вы не слишком уверены в себе - ДЕРЗАЙТЕ, и всё получится. Канат, мы будем помнить тебя!!!

    Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы
  • Е
    Елена
    18 сентября 2022
    Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
    Наше знакомство с Киргизией началось с трёх экскурсий вместе с Юрием. Благодаря ему мы сразу влюбились в эту маленькую страну.
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    Очень здорово открывать новую страну с человеком, который любит и прекрасно знает места, в которых живёт. Юрий учёл наши пожелания и немного перестроил маршруты, чтобы не повторяться. Из рассказов узнали много нового, посмотрели места, до которых почти никто не добирается, кроме коров и пастухов. В три экскурсии поместилось всё - история, горы, джиппинг по горным дорогам, прогулка на лошадях к горному озеру Кель-Тор, небольшой треккинг в парке Ала-Арча, национальная кухня, релакс в горячих источниках. Кроме самих экскурсий очень понравились фотографии от Юрия. Спасибо!

  • Л
    Людмила
    8 сентября 2022
    Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
    Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию! Она была определенно лучшей из когда-либо мной взятых. Юрий отличный профессиональный гид, он не
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    только покажет самые красивые места и не даст заскучать по дороге (я узнала огромное количество информации не только о Кыргызстане, но даже и об Ирландии), но также сделает вам отличные фотокарточки, так как он еще и классный фотограф. Сначала немного расстроила погода (единственный день за всю поездку, когда пошел дождь и все было затянуто облаками), но в последствии это обернулось даже большим удовольствием. Что может быть лучше чем конная прогулка по пустому, таинственному, влажному, туманному лесу, когда верхушки елей утопают в облаках и слышен только стук копыт лошадки и журчание горной речки. А какой ароматный и вкусный воздух в дождливом лесу! Еще большим сюрпризом стало, то что небо прояснилось, когда мы собирались покидать озеро и обратная дорога была наполнена уже совсем иными красками. На озеро моим проводником был Байкал и это была лучшая компания, мы переходили речки вброд, покоряли склоны, и искали сурков на склонах у озера, а также на подъеме и спуске останавливались на отдых и местные ребята-пастухи угощали нас чаем и обедом. Горное озеро великолепно и мы пробыли там даже больше задуманного, так как сложно было его покинуть. Цвет воды просто завораживает. А красота ущелий не нуждается в рекламе, каждое уникально и прекрасно по-своему. Экскурсия подойдет и для новичков, нужно довериться гиду и лошади и тогда и подъемы и спуски и даже переходы горных речек вброд не вызовут никаких проблем. А еще лошадки любят морковку и будут вам благодарны за такое угощение). Считаю, что эта экскурсия просто должна входить в обязательную программу посещения Кыргызстана. С удовольствием рекомендую! И миллион благодарностей Юрию и Байкалу за прекрасный день!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Животные»

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  1. Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
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  3. Однодневная конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
  4. Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
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