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лучший спутник в такое безумно красивое путешествие. Практически на всех локациях нам получалось оказываться в числе первых и без толп народа. Все наши пожелания были воплощены на 101%. Очень удобный автомобиль и все сделано для вас, любые ваши хотелки (в пределах разума😀) выполняются молниеносно. Увидеть и влюбиться на всю жизнь - вот девиз этого тура. Ни в коем случае не пугайтесь цены, уже в первые часы путешествия вы поймёте его бесценность. Честно, не хотелось заканчивать это сказочное путешествие и мы обязательно вернёмся 💯