1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
от €130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ММаксим18 мая 2024Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
- ААлександра16 мая 2024Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
- ЕЕлена13 мая 2024Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана. Наш гид Айбек -
- ССергей10 апреля 2024Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
- ЛЛариса19 августа 2023Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4 ночи в Киргизию. Нужны
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ночные»
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