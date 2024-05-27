Ночные прогулки и экскурсии Бишкека

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Бишкеке на русском языке, цены от €130, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
от 130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
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    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана. Наш гид Айбек -
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    лучший спутник в такое безумно красивое путешествие. Практически на всех локациях нам получалось оказываться в числе первых и без толп народа. Все наши пожелания были воплощены на 101%. Очень удобный автомобиль и все сделано для вас, любые ваши хотелки (в пределах разума😀) выполняются молниеносно. Увидеть и влюбиться на всю жизнь - вот девиз этого тура. Ни в коем случае не пугайтесь цены, уже в первые часы путешествия вы поймёте его бесценность. Честно, не хотелось заканчивать это сказочное путешествие и мы обязательно вернёмся 💯

    Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана
  • С
    Сергей
    10 апреля 2024
    Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
    Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
  • Л
    Лариса
    19 августа 2023
    Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
    Я рада, что остановила свой выбор именно на этой экскурсии. Мы прилетели семьёй всего на 4 ночи в Киргизию. Нужны
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    были только самые лучшие, увлекательные и информативные экскурсии. Александр справился с задачей на 5+! Мы узнали много интересного об архитектуре, культуре, традициях народа, а так же об истории Бишкека и страны в целом. Познакомились со стрит-артом столицы Киргизии. Осмотры достопримечательностей ночного Бишкека чередовались с посещением топовых рюмочных столицы. Экскурсия была интересной, не напряжной и очень увлекательной! Рекомендую именно ее и именно с этим гидом!

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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  2. 3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
  3. Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 520 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 30 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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