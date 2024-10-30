Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Бишкеке

Найдено 4 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Бишкеке на русском языке, цены от €160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
На машине
10 часов
242 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
На машине
10 часов
-
5%
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Ала-Арча, Чункурчак и термы
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€167€175 за всё до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха Архар, ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Хочу выразить огромную благодарность Азату, за прекрасно организованную и проведенную экскурсию! Азат настоящий профессионал! Спасибо ему большое за доставленное удовольствие!
  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • В
    Виктория
    4 февраля 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️
    Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
    читать дальше

    до Иссык-куля.

    Алексей очень внимательный гид, все продуманно до мелочей. Видно, что любит свое дело и выполняет все от души. Комфортная машина. Гид водит идеально, не укачивало. Параллельно рассказывал интересные факты. Это помогало погрузиться в атмосферу этой страны.

    Прогулка по каньону была незабываемым путешествием. Дух завораживает от таких ландшафтов. Были интересные препятствия, которые нам профессионально помогали проходить. Чувствовали себя в безопасности. На финальной точке Алексей угостил нас вкуснейшим чаем и местными сладостями.

    В пути мы слушали национальную музыку и любовались сменяющимися пейзажами. После вкусного обеда, отправились на термальные источники. Там оказалось очень классно, посещение было включено в стоимость. Зимой особенно атмосферно было окунуться в горячие источники разной температуры. Часа хватило, очень расслабляет вид на горы 🏔️
    На термальные источники рекомендуем взять купальник 👙 и полотенце.

    Вернулись в Бишкек достаточно быстро. Уставшие и счастливые

    Все путешествие прошло в спокойном темпе, при этом насыщенно! Нигде не спешили и просто наслаждались)

    Благодарим Алексея! Лучше и быть не может. Определенно будем рекомендовать друзьям. Теперь появилось желание вернуться 😂

    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
  2. Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  3. 3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
  4. Горная симфония Кыргызстана
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Иссык-Куль
  2. Самое главное
  3. Театр оперы и балета
  4. Парк Ала-Арча
  5. Набережная
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в декабре 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Перезагрузка" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 298 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Перезагрузка», 298 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль