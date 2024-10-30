читать дальше

до Иссык-куля.



Алексей очень внимательный гид, все продуманно до мелочей. Видно, что любит свое дело и выполняет все от души. Комфортная машина. Гид водит идеально, не укачивало. Параллельно рассказывал интересные факты. Это помогало погрузиться в атмосферу этой страны.



Прогулка по каньону была незабываемым путешествием. Дух завораживает от таких ландшафтов. Были интересные препятствия, которые нам профессионально помогали проходить. Чувствовали себя в безопасности. На финальной точке Алексей угостил нас вкуснейшим чаем и местными сладостями.



В пути мы слушали национальную музыку и любовались сменяющимися пейзажами. После вкусного обеда, отправились на термальные источники. Там оказалось очень классно, посещение было включено в стоимость. Зимой особенно атмосферно было окунуться в горячие источники разной температуры. Часа хватило, очень расслабляет вид на горы 🏔️

На термальные источники рекомендуем взять купальник 👙 и полотенце.



Вернулись в Бишкек достаточно быстро. Уставшие и счастливые



Все путешествие прошло в спокойном темпе, при этом насыщенно! Нигде не спешили и просто наслаждались)



Благодарим Алексея! Лучше и быть не может. Определенно будем рекомендовать друзьям. Теперь появилось желание вернуться 😂