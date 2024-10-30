Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Ала-Арча, Чункурчак и термы
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€167
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха Архар, ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 октября 2024Хочу выразить огромную благодарность Азату, за прекрасно организованную и проведенную экскурсию! Азат настоящий профессионал! Спасибо ему большое за доставленное удовольствие!
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ААлексей18 мая 2024Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
- ВВиктория4 февраля 2024Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️
Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Перезагрузка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в декабре 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Перезагрузка" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 298 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Перезагрузка», 298 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль