1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«В компании профессионального инструктора вы прокатитесь на лошадях по живописной горной тропе: через лесные склоны, зеленые луга и перевалы»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Наш инструктор объяснит, как правильно держаться в седле и общаться с лошадкой»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневное приключение: Конная прогулка по ущелью Чон-Кемин
Погрузитесь в красоту ущелья Чон-Кемин на коне. Это идеальный способ насладиться природой и зарядиться новыми впечатлениями
Начало: Ваш отель
«По прибытию — старт конной прогулки»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $320 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанил18 июля 2023Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий, это место запомнится мне
- ННаталья27 июня 2023Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о
- ЮЮлия13 июня 2023Несмотря на то, что муж никогда не сидел в седле, - выбрали данную прогулку и не пожалели. Очень живописный маршрут,
- РРаиля13 мая 2023Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия.
- ЕЕлена18 сентября 2022Наше знакомство с Киргизией началось с трёх экскурсий вместе с Юрием. Благодаря ему мы сразу влюбились в эту маленькую страну.
- ЛЛюдмила8 сентября 2022Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию! Она была определенно лучшей из когда-либо мной взятых. Юрий отличный профессиональный гид, он не
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 320. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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