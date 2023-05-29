Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте

Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника

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Ответы на вопросы
Киргизия — это горы Тянь-Шаня и бескрайние степи, бирюзовый Иссык-Куль и древние азиатские города, колоритные традиции и самобытная культура. Вы будете жить в комфортных гостиницах и гулять по каньонам инопланетных видов. Отдохнёте на берегу озера, прокатитесь на джипах и искупаетесь в полезных горячих источниках.

Поучаствуете в мастер-классе по стрельбе из лука и посмотрите, как с помощью беркутов охотятся местные умельцы. А на одну ночь остановимся в юртах как настоящие представители кочевых народов.
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Ближайшие даты:
29
мая
7
июн
16
июн
25
июн
4
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут путешествовать по Киргизии как по внутреннему российскому паспорту, так и по загранпаспорту — как удобнее. Срок пребывания — до 90 дней.
Все ограничения по коронавирусу в Киргизии отменены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
Завершение: Бишкек, аэропорт, около 12:00-13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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