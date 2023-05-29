Киргизия — это горы Тянь-Шаня и бескрайние степи, бирюзовый Иссык-Куль и древние азиатские города, колоритные традиции и самобытная культура. Вы будете жить в комфортных гостиницах и гулять по каньонам инопланетных видов. Отдохнёте на берегу озера, прокатитесь на джипах и искупаетесь в полезных горячих источниках.



Поучаствуете в мастер-классе по стрельбе из лука и посмотрите, как с помощью беркутов охотятся местные умельцы. А на одну ночь остановимся в юртах как настоящие представители кочевых народов.