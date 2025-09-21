Кыргызстан славится гостеприимством, а Бишкек предлагает атмосферу на любой вкус. Экскурсия подарит вам возможность ощутить вайб ночной жизни столицы.
Прогулка по оживленным улицам, знакомство с историей у Белого дома и статуей Дружбы народов, а также посещение центральной площади. Откройте для себя уникальные бары с национальными закусками и крафтовым пивом. Незабываемые эмоции и новые знакомства гарантированы
5 причин купить эту экскурсию
- 🍹 Атмосфера ночного Бишкека
- 🎶 Уникальные бары и напитки
- 🌆 Прогулка по центральным улицам
- 🍺 Крафтовое пиво и закуски
- 👥 Новые знакомства и эмоции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время столица оживает, и вы сможете насладиться всеми прелестями ночной жизни. В зимние месяцы, с ноября по февраль, тоже можно провести время в уютных барах, но стоит учитывать прохладную погоду. Остальные месяцы также подходят для посещения, но могут быть менее насыщенными.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Белый дом
- Статуя Дружбы народов
- Центральная площадь
Описание экскурсииЧто вас ждет? Настоящая стекольная лавка: 20 видов ликеров на любой вкус, вкусная кухня и самое главное атмосфера Старого Памятника, тихое уютное место для знакомства. Крафтовый пивной бар: посетим бар, название которого скрывает историю Америки в период с 1920 по 1933 год. Попробуем крутое пиво с национальными закусками. Да, у нас есть национальные закуски к пиву! Классный бар, здесь можно встретить не только жителей столицы, но и гостей из других стран. В этом заведении работают одни из лучших барменов города. Мы начнем с площади Ала-Тоо в центре города. Посетим Бар хорошего настроения. Затем, Легкий бар, а после, Бар Chocos. Посещение каждого бара займет 30-40 минут. По желанию гостя мы можем посетить танцполы в знаменитых пабах Бишкека.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самые оживленные улицы Бишкека
- Белый дом
- Статую Дружбы народов
- Центральную площадь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- 2 шота наливок
- 1 бокал пива
- 1 коктейль
- Снеки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ала-Тоо
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
