Кыргызстан славится гостеприимством, а Бишкек предлагает атмосферу на любой вкус. Экскурсия подарит вам возможность ощутить вайб ночной жизни столицы.



Прогулка по оживленным улицам, знакомство с историей у Белого дома и статуей Дружбы народов, а также посещение центральной площади. Откройте для себя уникальные бары с национальными закусками и крафтовым пивом. Незабываемые эмоции и новые знакомства гарантированы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время столица оживает, и вы сможете насладиться всеми прелестями ночной жизни. В зимние месяцы, с ноября по февраль, тоже можно провести время в уютных барах, но стоит учитывать прохладную погоду. Остальные месяцы также подходят для посещения, но могут быть менее насыщенными.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.