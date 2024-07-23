13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
«Вечером возвращаемся в Бишкек, полные новых впечатлений»
Сегодня в 21:00
Завтра в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
1 авг в 20:30
от €105 за человека
3 часа
Индивидуальная
Ночной Бишкек: экскурсия в свете фонарей
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Ночное преображение города Маршрут ночной экскурсии по Бишкеку начинается у главных городских курантов и проходит по улицам и аллеям города, наиболее красивым в свете фонарей»
Расписание: В вечернее время, по договоренности. Только в летний сезон
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
от $80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 июля 2024Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж
- ИИлья20 июля 2024Очень интересное сочетание исторического материала и прогулки по ночному Бишкеку. Видны глубокие знания Александра и любовь к своему делу. Спасибо, было супер
- ААлексей24 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Дмитрий (местный житель) отличный рассказчик, позитивный человек, знает интересные места. Благодаря таким гидам и влюбляешься в новую страну! Рекомендую! Еще вернемся в Киргизию за новыми впечатлениями.
- ЮЮлия15 июня 2024Прекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. Внимательный гид Айбек. Очень рекомендую и взрослым и детям!
- ССергей10 апреля 2024Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
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