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тем более неинтересным! Маршрут построен вдумчиво и максимально разнообразно 👌 Зеленые горы сменяются рыжими каньонами, термальные источники - водопадами, широкие плато - узкими ущельями, а пустынные пляжи - шумными кафешками Дмитрий и Людмила стали для нас не просто «туроператором»! Они были хозяевами, влюбленными в свой дом и искренне желающими влюбить в него гостей Спасибо за путешествие! Вашими усилиями мы вернулись домой чуть здоровее и счастливее, чем были до поездки в Кыргызстан 🙏🏻 Искренне желаю ребятам удачи! А будущим гостям Иссык Куля - радости от встречи с его бесчисленными красотами! С уважением, Марина и Дмитрий