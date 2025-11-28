Экскурсия в Ала-Арчу — это путешествие в живописное горное ущелье всего в 40 км от Бишкека. Вас ждут прогулки вдоль горной реки, свежий воздух, виды заснеженных вершин и хвойных лесов. По желанию можно подняться к панорамным точкам или водопадам. Отличный вариант для отдыха на природе и знакомства с красотой Тянь-Шаня.
Описание экскурсии
Экскурсия в Ала-Арчу — это путешествие в живописное горное ущелье всего в 40 км. от Бишкека. Вас ждут прогулки вдоль шумной горной реки, свежий воздух, величественные хвойные леса и виды на заснеженные вершины Тянь-Шаня. Наш водитель и гид заберёт вас из удобного для вас места и отвезёт прямо в национальный парк. По прибытии вас ждёт прогулка по ущелью:
лёгкий маршрут вдоль реки, • подъём средней сложности к панорамной точке с камнем «Разбитое сердце», или более активный путь к водопаду. Экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет на день вырваться из городской суеты и почувствовать настоящую красоту Тянь-Шаня. Наш гид и водитель позаботятся обо всём: вас заберут с указанного места, проведут по самым живописным тропам и помогут сделать день по-настоящему насыщенным. Важная информация: Расстояние: 40 км. от Бишкека (40–50 минут в пути) Сезон: круглый год Что вас ждёт: прогулка по ущелью, выбор из 3 маршрутов (лёгкий вдоль реки, подъём к панораме с камнем «Разбитое сердце» или поход к водопаду) Уровень сложности: от лёгкого до среднего (на выбор) (легкий на 1-2 часа, средний на 2-3 часов и до водопада 4-5 часов).
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Оговариваются с гостем
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Расстояние: 40 км от Бишкека (40-50 минут в пути)
- Сезон: круглый год
- Что вас ждёт: прогулка по ущелью, выбор из 3 маршрутов (лёгкий вдоль реки, подъём к панораме с камнем «Разбитое сердце» или поход к водопаду)
- Уровень сложности: от лёгкого до среднего (на выбор) (легкий на 1-2 часа, средний на 2-3 часов и до водопада 4-5 часов)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
