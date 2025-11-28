Экскурсия в Ала-Арчу — это путешествие в живописное горное ущелье всего в 40 км. от Бишкека. Вас ждут прогулки вдоль шумной горной реки, свежий воздух, величественные хвойные леса и виды на заснеженные вершины Тянь-Шаня. Наш водитель и гид заберёт вас из удобного для вас места и отвезёт прямо в национальный парк. По прибытии вас ждёт прогулка по ущелью:

лёгкий маршрут вдоль реки, • подъём средней сложности к панорамной точке с камнем «Разбитое сердце», или более активный путь к водопаду. Экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет на день вырваться из городской суеты и почувствовать настоящую красоту Тянь-Шаня. Наш гид и водитель позаботятся обо всём: вас заберут с указанного места, проведут по самым живописным тропам и помогут сделать день по-настоящему насыщенным. Важная информация: Расстояние: 40 км. от Бишкека (40–50 минут в пути) Сезон: круглый год Что вас ждёт: прогулка по ущелью, выбор из 3 маршрутов (лёгкий вдоль реки, подъём к панораме с камнем «Разбитое сердце» или поход к водопаду) Уровень сложности: от лёгкого до среднего (на выбор) (легкий на 1-2 часа, средний на 2-3 часов и до водопада 4-5 часов).