Е Елена Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча читать дальше прошел просто великолепно, получили массу ярких эмоций. Ездили в Национальный парк, на Небесный мост и на канатку. Все очень здорово! Однозначно рекомендую. Добрый день, Ездили с Евгением. Остались очень довольны и организацией и маршрутом. Учитывались все наши пожелания, за что отдельное спасибо! День

Д Дарья Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день читать дальше работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную

С Светлана Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип

И Игорь Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.

М Максим 3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!

А Андрей Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!

К Константин Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча читать дальше мест. Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом. Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека. Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы. Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих

Е Елизавета Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча Были на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё супер, мы ходили под впечатлениями еще несколько дней! Понравилось абсолютно всё! 100% советуем данного гида и эту экскурсию! Будет очень красиво!

Р Регина Салам, Бишкек читать дальше с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело! Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам