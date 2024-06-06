Экскурсии по паркам Бишкека

Найдено 11 экскурсий в категории «Парки» в Бишкеке на русском языке, цены от €80, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
«По пути вы услышите много интересных фактов о парке: какие животные в нем обитают, какие растения можно встретить, как парк выглядит в разные сезоны и за что его так любят путешественники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«Национальный парк Ала-Арча — мы погуляем по фантастически красивым местам, полюбуемся Тянь-Шанскими горами, реками с кристально чистой водой и зелеными долинами»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
«Ваше приключение начнётся ранним утром: гид заберёт вас из вашего отеля в Бишкеке, и вы поедете в национальный парк Ала-Арча»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
100 за всё до 6 чел.
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Ала-Арча — 700 сом за машину, термальные источники — 300 сом с человека»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Ала-Арча — 700 сомов за машину»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Салам, Бишкек
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
«Через парк Панфилова подойдём к галерее под открытом небом, где можно полюбоваться творениями местных мастеров»
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
«Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
175 за всё до 3 чел.
Уникальный природный парк Ала-Арча
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных
Начало: От отеля или дома
«Альпийский парк в горах Тянь-Шаня»
Расписание: В любой удобный день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
«Через парк протекает очень красивая река, которая берет начало с блестящих на солнце ледников»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«В поездке предусмотрен обед в кафе по пути в Национальный парк Ала-Арча, где вы попробуете свежую форель»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Мы начнем нашу экскурсию с поездки в национальный парк Ала-Арча»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
    Добрый день, Ездили с Евгением. Остались очень довольны и организацией и маршрутом. Учитывались все наши пожелания, за что отдельное спасибо! День
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    прошел просто великолепно, получили массу ярких эмоций. Ездили в Национальный парк, на Небесный мост и на канатку. Все очень здорово! Однозначно рекомендую.

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
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    работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира

    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
    Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип
  • И
    Игорь
    19 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
  • К
    Константин
    17 мая 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
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    мест. Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом. Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека. Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы.

    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы
  • Е
    Елизавета
    10 мая 2024
    Однодневная экскурсия в природный парк Ала-Арча
    Были на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё супер, мы ходили под впечатлениями еще несколько дней! Понравилось абсолютно всё! 100% советуем данного гида и эту экскурсию! Будет очень красиво!
    Были на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё суперБыли на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё супер
  • Р
    Регина
    6 мая 2024
    Салам, Бишкек
    Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
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    с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело!

  • С
    Стас
    23 апреля 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Немножко не повезло с погодой, но у природы нет плохой погоды! Спасибо ребята!! Все супер

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
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