1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
«По пути вы услышите много интересных фактов о парке: какие животные в нем обитают, какие растения можно встретить, как парк выглядит в разные сезоны и за что его так любят путешественники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«Национальный парк Ала-Арча — мы погуляем по фантастически красивым местам, полюбуемся Тянь-Шанскими горами, реками с кристально чистой водой и зелеными долинами»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Однодневная экскурсия в Ала-Арча: природные красоты и горы Тянь-Шаня
Проведите незабываемый день в объятиях природы национального парка Ала-Арча, всего в часе езды от Бишкека
Начало: По месту вашего проживания в Бишкеке
«Ваше приключение начнётся ранним утром: гид заберёт вас из вашего отеля в Бишкеке, и вы поедете в национальный парк Ала-Арча»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Ала-Арча — 700 сом за машину, термальные источники — 300 сом с человека»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Ала-Арча — 700 сомов за машину»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
«Через парк Панфилова подойдём к галерее под открытом небом, где можно полюбоваться творениями местных мастеров»
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
«Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных
Начало: От отеля или дома
«Альпийский парк в горах Тянь-Шаня»
Расписание: В любой удобный день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
«Через парк протекает очень красивая река, которая берет начало с блестящих на солнце ледников»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«В поездке предусмотрен обед в кафе по пути в Национальный парк Ала-Арча, где вы попробуете свежую форель»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Мы начнем нашу экскурсию с поездки в национальный парк Ала-Арча»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Добрый день, Ездили с Евгением. Остались очень довольны и организацией и маршрутом. Учитывались все наши пожелания, за что отдельное спасибо! День
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ССветлана24 мая 2024Провели чудесный день! Понравилось все: и наш экскурсовод, и природа, и истории, и обед в этническом стиле. Спасибо огромное за организацию, порекомендуем друзьям и обязательно поедем ещё сами с вами в какой-нибудь трип
- ИИгорь19 мая 2024Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
- ММаксим18 мая 2024Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
- ААндрей17 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
- ККонстантин17 мая 2024Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
- ЕЕлизавета10 мая 2024Были на данной экскурсии в мае 2024 года с друзьями, экскурсию проводил Сергей. Было всё супер, мы ходили под впечатлениями еще несколько дней! Понравилось абсолютно всё! 100% советуем данного гида и эту экскурсию! Будет очень красиво!
- РРегина6 мая 2024Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
- ССтас23 апреля 2024Немножко не повезло с погодой, но у природы нет плохой погоды! Спасибо ребята!! Все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Парки»
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