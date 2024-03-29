1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных
Начало: От отеля или дома
Расписание: В любой удобный день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав29 марта 2024Экскурсия прошла отлично! Очень понравилась организация экскурсии: хороший и продуманный маршрут с остановками в живописных местах для отдыха и фотографий,
- ННикита17 января 2024Отличная экскурсия! Оптимальная и по длительности, и по наполненности. Алексей - отличный гид, рассказал много интересного про Кыргызстан. Большое удовольствие
- ИИрина20 сентября 2023Национальный парк Ала-Арча из БишкекаЕздили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.
- ЮЮлия5 августа 2023Поездка очень понравилась. Понравился сервис. Очень удобно,что тебя забирают и привозят домой. Алексей экскурсавод очень пунктуальный,внимательный и хороший собеседник. Показавает наиболее
- РРенольд25 июля 2023Прогулка по национальному парку Ала-АрчаНу как не поставить 5 звёзд, за отличную прогулку, замечательные виды и чистый воздух с ароматом горных трав? Ущелье Ак-Сай
- KKristina30 апреля 2023Национальный парк Ала-Арча из БишкекаМы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые
- ЕЕкатерина26 февраля 2023Ала-Арча, Чункурчак, Иссык-Ата (термальные воды)Идеальная экскурсия для ознакомления с природными красотами вокруг Бишкека! Евгений очень открытый и внимательный гид. Помимо основной экскурсионной программы предложил
- ААлёна10 февраля 2023Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья ЧункурчакВсе было очень хорошо, приятный экскурсовод который все рассказал. Спасибо!
- ММария5 января 2023Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья ЧункурчакОчень красивая локация сама по себе, но лучше ехать утром, иначе место будет многолюдным. Отличная организация экскурсии: с нами быстро связались,
- ННикита14 ноября 2022Насыщенная прогулка в национальном парке Ала-АрчаЗаман прекрасный человек и лучший гид, которого я повстречал! Организовано качественно и с большой заботой. Заман многое рассказал как о месте, так и о Кыргызстане в целом, его приятно слушать. Само место потрясающее, с удовольствием вернулся бы туда)
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ала-Арча»
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