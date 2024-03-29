Найдено 5 экскурсий в категории « Ала-Арча » в Бишкеке на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных Начало: От отеля или дома Расписание: В любой удобный день $ 115 за всё до 3 чел. 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем Начало: По договоренности от $ 260 за всё до 3 чел. Индивидуальная 8 часов Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана Начало: По договоренности от $ 240 за всё до 3 чел. Индивидуальная 6 часов Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу Начало: По договоренности от $ 150 за всё до 3 чел. Индивидуальная 8 часов Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники Начало: По договоренности от $ 200 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Бишкека Последние отзывы на экскурсии В Владислав Уникальный природный парк Ала-Арча читать дальше перекус алтайским чаем и печеньками, соблюдение обговоренного графика. Также отдельная благодарность Алексею, который рассказал много интересного про Ала-Арчу и про Кыргызстан в целом. Экскурсия прошла отлично! Очень понравилась организация экскурсии: хороший и продуманный маршрут с остановками в живописных местах для отдыха и фотографий,

Н Никита Уникальный природный парк Ала-Арча читать дальше получили от кормления птиц. Также, в конце маршрута было очень приятно выпить вкусного алтайского чая. Отдельное спасибо за съемку с дрона! Очень понравился парк, рекомендуем для тех, кто едет в первый раз. Отличная экскурсия! Оптимальная и по длительности, и по наполненности. Алексей - отличный гид, рассказал много интересного про Кыргызстан. Большое удовольствие

И Ирина Национальный парк Ала-Арча из Бишкека Ездили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.

Ю Юлия Уникальный природный парк Ала-Арча читать дальше интересные места для просмотра и фото. День был очень жарким,предложил каждому бутылочку с водой. А в конце угостил ароматным чаем. Ничуть не пожалели очень понравилось. Поездка очень понравилась. Понравился сервис. Очень удобно,что тебя забирают и привозят домой. Алексей экскурсавод очень пунктуальный,внимательный и хороший собеседник. Показавает наиболее

Р Ренольд Прогулка по национальному парку Ала-Арча читать дальше - чудесное место, куда обязательно хочется вернуться ещё раз. До одноименного водопада добираться пару часов по горной тропинке и лучше выбирать обувь надёжно фиксирующую стопу. Отдельное спасибо гиду Диане за непринуждённый рассказ о жизни современной кыргызской семьи, блюдах, которые стоит попробовать, исторический экскурс в прошлое страны и неизменно позитивный настрой. Ну как не поставить 5 звёзд, за отличную прогулку, замечательные виды и чистый воздух с ароматом горных трав? Ущелье Ак-Сай

K Kristina Национальный парк Ала-Арча из Бишкека читать дальше места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района. Мы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые

Е Екатерина Ала-Арча, Чункурчак, Иссык-Ата (термальные воды) читать дальше несколько дополнительных развлечений. За дополнительную плату предусмотрен полноценный обед в живописном месте. Горячий бассейн на фоне заснеженных гор просто вау! Только будьте готовы к переодеванию в кабинках на улице. Экскурсию однозначно рекомендую! Надевайте удобную обувь, которая в межсезонье не скользит. Идеальная экскурсия для ознакомления с природными красотами вокруг Бишкека! Евгений очень открытый и внимательный гид. Помимо основной экскурсионной программы предложил

А Алёна Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак Все было очень хорошо, приятный экскурсовод который все рассказал. Спасибо!

М Мария Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак читать дальше удобно забрали из отеля, привезли-отвезли, показали вкусное и недолгое место для обеда. Гид Айдана сама рассказывала не очень много, но с удовольствием отвечала на все вопросы, и в целом очень приветливая. Эта экскурсия — прекрасный вариант, если не хочется организовывать поездку самостоятельно. Очень красивая локация сама по себе, но лучше ехать утром, иначе место будет многолюдным. Отличная организация экскурсии: с нами быстро связались,

Н Никита Насыщенная прогулка в национальном парке Ала-Арча Заман прекрасный человек и лучший гид, которого я повстречал! Организовано качественно и с большой заботой. Заман многое рассказал как о месте, так и о Кыргызстане в целом, его приятно слушать. Само место потрясающее, с удовольствием вернулся бы туда)

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ала-Арча»

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