Ала-Арча – экскурсии в Бишкеке

Найдено 5 экскурсий в категории «Ала-Арча» в Бишкеке на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уникальный природный парк Ала-Арча
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Уникальный природный парк Ала-Арча: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по природному парку Ала-Арча. Насладитесь великолепными горными пейзажами и встретите редких животных
Начало: От отеля или дома
Расписание: В любой удобный день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Индивидуальная
8 часов
Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    29 марта 2024
    Уникальный природный парк Ала-Арча
    Экскурсия прошла отлично! Очень понравилась организация экскурсии: хороший и продуманный маршрут с остановками в живописных местах для отдыха и фотографий,
    читать дальше

    перекус алтайским чаем и печеньками, соблюдение обговоренного графика. Также отдельная благодарность Алексею, который рассказал много интересного про Ала-Арчу и про Кыргызстан в целом.

  • Н
    Никита
    17 января 2024
    Уникальный природный парк Ала-Арча
    Отличная экскурсия! Оптимальная и по длительности, и по наполненности. Алексей - отличный гид, рассказал много интересного про Кыргызстан. Большое удовольствие
    читать дальше

    получили от кормления птиц. Также, в конце маршрута было очень приятно выпить вкусного алтайского чая. Отдельное спасибо за съемку с дрона! Очень понравился парк, рекомендуем для тех, кто едет в первый раз.

  • И
    Ирина
    20 сентября 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Ездили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    5 августа 2023
    Уникальный природный парк Ала-Арча
    Поездка очень понравилась. Понравился сервис. Очень удобно,что тебя забирают и привозят домой. Алексей экскурсавод очень пунктуальный,внимательный и хороший собеседник. Показавает наиболее
    читать дальше

    интересные места для просмотра и фото. День был очень жарким,предложил каждому бутылочку с водой. А в конце угостил ароматным чаем. Ничуть не пожалели очень понравилось.

  • Р
    Ренольд
    25 июля 2023
    Прогулка по национальному парку Ала-Арча
    Ну как не поставить 5 звёзд, за отличную прогулку, замечательные виды и чистый воздух с ароматом горных трав? Ущелье Ак-Сай
    читать дальше

    - чудесное место, куда обязательно хочется вернуться ещё раз. До одноименного водопада добираться пару часов по горной тропинке и лучше выбирать обувь надёжно фиксирующую стопу. Отдельное спасибо гиду Диане за непринуждённый рассказ о жизни современной кыргызской семьи, блюдах, которые стоит попробовать, исторический экскурс в прошлое страны и неизменно позитивный настрой.

  • K
    Kristina
    30 апреля 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Мы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые
    читать дальше

    места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района.

  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2023
    Ала-Арча, Чункурчак, Иссык-Ата (термальные воды)
    Идеальная экскурсия для ознакомления с природными красотами вокруг Бишкека! Евгений очень открытый и внимательный гид. Помимо основной экскурсионной программы предложил
    читать дальше

    несколько дополнительных развлечений. За дополнительную плату предусмотрен полноценный обед в живописном месте. Горячий бассейн на фоне заснеженных гор просто вау! Только будьте готовы к переодеванию в кабинках на улице. Экскурсию однозначно рекомендую! Надевайте удобную обувь, которая в межсезонье не скользит.

  • А
    Алёна
    10 февраля 2023
    Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак
    Все было очень хорошо, приятный экскурсовод который все рассказал. Спасибо!
  • М
    Мария
    5 января 2023
    Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак
    Очень красивая локация сама по себе, но лучше ехать утром, иначе место будет многолюдным. Отличная организация экскурсии: с нами быстро связались,
    читать дальше

    удобно забрали из отеля, привезли-отвезли, показали вкусное и недолгое место для обеда. Гид Айдана сама рассказывала не очень много, но с удовольствием отвечала на все вопросы, и в целом очень приветливая. Эта экскурсия — прекрасный вариант, если не хочется организовывать поездку самостоятельно.

  • Н
    Никита
    14 ноября 2022
    Насыщенная прогулка в национальном парке Ала-Арча
    Заман прекрасный человек и лучший гид, которого я повстречал! Организовано качественно и с большой заботой. Заман многое рассказал как о месте, так и о Кыргызстане в целом, его приятно слушать. Само место потрясающее, с удовольствием вернулся бы туда)

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ала-Арча»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Уникальный природный парк Ала-Арча
  2. Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
  3. Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
  4. Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
  5. Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Ала-Арча" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 115 до 260. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ала-Арча», 8 ⭐ отзывов, цены от $115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам