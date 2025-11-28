Мои заказы

Однодневная поездка на озеро Иссык-Куль жемчужину Тянь-Шаня

Иссык-Куль — высокогорное озеро с кристальной водой и видом на заснеженные вершины Тянь-Шаня. По пути вас ждёт Башня Бурана — памятник Шёлкового пути и древний город Баласагун. На берегу озера
читать дальше

вы посетите культурный центр «Рух-Ордо» и прогуляетесь по набережной. При желании — отдых в горячих источниках или прогулка на теплоходе. Это насыщенный день, сочетающий природу, историю и релакс. Идеально для знакомства с сердцем Кыргызстана.

Однодневная поездка на озеро Иссык-Куль жемчужину Тянь-Шаня
Однодневная поездка на озеро Иссык-Куль жемчужину Тянь-Шаня

Описание экскурсии

Однодневное путешествие к жемчужине Кыргызстана — озеру Иссык-Куль — подарит вам впечатления на стыке природы, истории и культуры. По пути из Бишкека вы посетите Башню Бурана — древний минарет XI века и памятник эпохи Караханидов. Осмотрите руины древнего города Баласагун, каменные изваяния (балбалы) и музейный комплекс, рассказывающий о жизни на Великом Шёлковом пути. Далее — путь к самому Иссык-Кулю, уникальному высокогорному озеру, которое не замерзает даже зимой. Здесь вас ждёт прогулка по набережной и посещение культурного центра «Рух-Ордо» — музея под открытым небом с храмами разных религий, скульптурами и видом на заснеженные хребты Тянь-Шаня. В свободное время можно искупаться в горячих источниках или отправиться в часовую прогулку на теплоходе по озеру. Вечером — возвращение в Бишкек. Основные остановки:
Башня Бурана и Баласагун • Музейный комплекс «Рух-Ордо» • Прогулка вдоль Иссык-Куля • Горячие источники или теплоход (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Иссык-Куль
  • Башня Бурана
  • Рух-Ордо
Что включено
  • Услуги гида
  • Вода
  • Входные билеты
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Оговариваются с гостем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии из Бишкека

Северный берег Иссык-Куля за 1 день
На машине
12 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
На машине
13 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 07:00
€585 за всё до 6 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке