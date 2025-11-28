Иссык-Куль — высокогорное озеро с кристальной водой и видом на заснеженные вершины Тянь-Шаня. По пути вас ждёт Башня Бурана — памятник Шёлкового пути и древний город Баласагун. На берегу озера
Описание экскурсии
Однодневное путешествие к жемчужине Кыргызстана — озеру Иссык-Куль — подарит вам впечатления на стыке природы, истории и культуры. По пути из Бишкека вы посетите Башню Бурана — древний минарет XI века и памятник эпохи Караханидов. Осмотрите руины древнего города Баласагун, каменные изваяния (балбалы) и музейный комплекс, рассказывающий о жизни на Великом Шёлковом пути. Далее — путь к самому Иссык-Кулю, уникальному высокогорному озеру, которое не замерзает даже зимой. Здесь вас ждёт прогулка по набережной и посещение культурного центра «Рух-Ордо» — музея под открытым небом с храмами разных религий, скульптурами и видом на заснеженные хребты Тянь-Шаня. В свободное время можно искупаться в горячих источниках или отправиться в часовую прогулку на теплоходе по озеру. Вечером — возвращение в Бишкек. Основные остановки:
Башня Бурана и Баласагун • Музейный комплекс «Рух-Ордо» • Прогулка вдоль Иссык-Куля • Горячие источники или теплоход (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык-Куль
- Башня Бурана
- Рух-Ордо
Что включено
- Услуги гида
- Вода
- Входные билеты
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Оговариваются с гостем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 18:30
Завтра в 07:00
€585 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€260 за всё до 3 чел.