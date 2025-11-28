Однодневное путешествие к жемчужине Кыргызстана — озеру Иссык-Куль — подарит вам впечатления на стыке природы, истории и культуры. По пути из Бишкека вы посетите Башню Бурана — древний минарет XI века и памятник эпохи Караханидов. Осмотрите руины древнего города Баласагун, каменные изваяния (балбалы) и музейный комплекс, рассказывающий о жизни на Великом Шёлковом пути. Далее — путь к самому Иссык-Кулю, уникальному высокогорному озеру, которое не замерзает даже зимой. Здесь вас ждёт прогулка по набережной и посещение культурного центра «Рух-Ордо» — музея под открытым небом с храмами разных религий, скульптурами и видом на заснеженные хребты Тянь-Шаня. В свободное время можно искупаться в горячих источниках или отправиться в часовую прогулку на теплоходе по озеру. Вечером — возвращение в Бишкек. Основные остановки:

Башня Бурана и Баласагун • Музейный комплекс «Рух-Ордо» • Прогулка вдоль Иссык-Куля • Горячие источники или теплоход (по желанию).