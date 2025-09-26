Уважаемые путешественники! Приглашаем вас в захватывающее однодневное приключение к одному из самых красивых мест в Кыргызстане — озеру Кёл-Когур! Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться уникальной природой Чуйской области. Программа тура: Утро: Выезд из города. Рано утром мы отправимся на внедорожниках, чтобы начать наше путешествие к озеру Кёл-Когур. День:

Трансфер и путешествие на внедорожнике. Вы будете путешествовать на комфортных внедорожниках, что позволит нам добраться до самых живописных уголков Кеминского района.

Маршрут через захватывающие пейзажи. Наш маршрут пролегает через удивительные природные красоты Кунгей Ала-тоо, где вы сможете насладиться видами лесистых гор и удивительными пейзажами.

Переправа через реку на лошадях. В пути нас ждет увлекательная переправа через реку на лошадях, что добавит нашему приключению еще больше экзотики.

Пеший поход к озеру. Прогулка к озеру на высоте 2500 метров над уровнем моря позволит вам ощутить все величие природы и насладиться свежим горным воздухом.

• Пикник на свежем воздухе. У озера мы организуем пикник, где вы сможете отдохнуть и перекусить, наслаждаясь окружающей красотой. Вечер:

Этнический ужин в горном кафе. На обратном пути мы остановимся в уютном горном кафе, где вас ждет вкусный ужин с традиционными блюдами кыргызской кухни.

Моральная поддержка от гида. На протяжении всего путешествия наш опытный гид будет с вами, оказывая моральную поддержку и делясь интересными фактами о местных достопримечательностях. Вечером мы вернемся в город, полные впечатлений и новых открытий. Важная информация:.

