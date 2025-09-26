Приглашаем вас на однодневное приключение к озеру Кёл-Когур в Кыргызстане, где вас ждут поездка на внедорожниках, переправа через реку на лошадях и пеший поход к озеру на высоте 2500 метров.
Вы насладитесь живописными пейзажами Кунгей Ала-тоо, пикником на свежем воздухе и этническим ужином в горном кафе.
Вы насладитесь живописными пейзажами Кунгей Ала-тоо, пикником на свежем воздухе и этническим ужином в горном кафе.
Описание экскурсии
Уважаемые путешественники! Приглашаем вас в захватывающее однодневное приключение к одному из самых красивых мест в Кыргызстане — озеру Кёл-Когур! Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться уникальной природой Чуйской области. Программа тура: Утро: Выезд из города. Рано утром мы отправимся на внедорожниках, чтобы начать наше путешествие к озеру Кёл-Когур. День:
- Трансфер и путешествие на внедорожнике. Вы будете путешествовать на комфортных внедорожниках, что позволит нам добраться до самых живописных уголков Кеминского района.
- Маршрут через захватывающие пейзажи. Наш маршрут пролегает через удивительные природные красоты Кунгей Ала-тоо, где вы сможете насладиться видами лесистых гор и удивительными пейзажами.
- Переправа через реку на лошадях. В пути нас ждет увлекательная переправа через реку на лошадях, что добавит нашему приключению еще больше экзотики.
- Пеший поход к озеру. Прогулка к озеру на высоте 2500 метров над уровнем моря позволит вам ощутить все величие природы и насладиться свежим горным воздухом.
• Пикник на свежем воздухе. У озера мы организуем пикник, где вы сможете отдохнуть и перекусить, наслаждаясь окружающей красотой. Вечер:
Этнический ужин в горном кафе. На обратном пути мы остановимся в уютном горном кафе, где вас ждет вкусный ужин с традиционными блюдами кыргызской кухни.
Моральная поддержка от гида. На протяжении всего путешествия наш опытный гид будет с вами, оказывая моральную поддержку и делясь интересными фактами о местных достопримечательностях. Вечером мы вернемся в город, полные впечатлений и новых открытий. Важная информация:.
Моральная поддержка от гида. На протяжении всего путешествия наш опытный гид будет с вами, оказывая моральную поддержку и делясь интересными фактами о местных достопримечательностях. Вечером мы вернемся в город, полные впечатлений и новых открытий. Важная информация:.
• Моральная поддержка от гида. На протяжении всего путешествия наш опытный гид будет с вами, оказывая моральную поддержку и делясь интересными фактами о местных достопримечательностях. Вечером мы вернемся в город, полные впечатлений и новых открытий. Важная информация:
- Длительность тура — 10 часов.
- Сложность похода — средняя.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Чон-Кемин
- Слияние рек Чон-Кемин и Чу
- Озеру Кёл-когур
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Тойота Секвойя
- Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Питание
- Личные расходы и алкоголь
- Медицинская страховка
- Конная переправа
Место начала и завершения?
Город Бишкек в отеле гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Длительность тура - 10 часов
- Сложность похода - средняя
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
26 сен в 10:00
27 сен в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 20:00
€585 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
€260 за всё до 3 чел.