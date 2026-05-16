Арабель — это одно из уникальнейших мест не только в Кыргызстане, но и всем мире, которое перевернет ваше представление о горах и привычных видах.
На высоте 3891 метр над уровнем моря, раскинулась огромная долина опоясанная макушками гор, со своим климатом и практически полным отсутствием растительности.
Это место невероятной силы и мощи природы, позволяющее вам прикоснуться к чему то большему, чем просто горы.
На высоте 3891 метр над уровнем моря, раскинулась огромная долина опоясанная макушками гор, со своим климатом и практически полным отсутствием растительности.
Это место невероятной силы и мощи природы, позволяющее вам прикоснуться к чему то большему, чем просто горы.
Описание экскурсииПервозданная красота Находится долина на южном берегу озера Иссык-Куль, в глубине ущелья Джеты-Огуз, рядом с золотодобывающим рудником Кумтор. Путь до долины не близкий, но он весь максимально насыщен поражающими взгляд видами первозданной природы. Весь путь, от Бишкека, до Арабель будет занимать у нас порядка 6-7 часов. На маршруте мы с вами увидим: бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, горный хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-куль и его южный берег с нетронутой и первозданной природой. Мы будем делать остановки, чтобы слегка размяться и поймать потрясающие кадры. Плато Арабель Конечная точка нашего маршрута — Плато Арабель, на которое мы с вами сможем подняться на автомобиле по насыпному горному серпантину. Не беспокойтесь, дорога безопасна, т. к. на плато находится золотодобывающий рудник, дорогу на которой сделали с расчетом на большую проходимость большегрузной техники в любое время года. В долине мы с вами проведем порядка часа, за это время вы можете совершить небольшой трекинг или организовать небольшой пикник с горным чаем и печенками, которые мы подготовили специально для вас. По желанию и в случае «летной погоды» мы сделаем для вас фото или видеосъемку с дрона на фоне фантастических пейзажей. На маршруте так же предусмотрены остановки на обед и ужин в кафе местной кухни по пути следования, где вы сможете попробовать блюда кухни кочевников или классические европейские блюда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Арабель
- Южный берег озера Иссык-Куль
- Боомское ущелье
- Чуйскую долину
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт до места и обратно до вашего отеля
- Бутилированная вода, без ограничений
- Плотные дождевики от дождя и ветра в горах
- Травяной чай и печеньки
- Детское автокресло для групп с детьми
Что не входит в цену
- Вы оплачиваете только еду в кафе (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Там, где облака обнимают землю - плато Арабель»
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
18 мая в 09:00
19 мая в 07:00
€365 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Насладитесь уникальной природой Кыргызстана без утомительных походов. Комфортная поездка с панорамными видами и ароматным кофе на высоте
Завтра в 11:30
22 мая в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
$400 за экскурсию