Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Арабель — это одно из уникальнейших мест не только в Кыргызстане, но и всем мире, которое перевернет ваше представление о горах и привычных видах.



На высоте 3891 метр над уровнем моря, раскинулась огромная долина опоясанная макушками гор, со своим климатом и практически полным отсутствием растительности.



Это место невероятной силы и мощи природы, позволяющее вам прикоснуться к чему то большему, чем просто горы.

Алексей Ваш гид в Бишкеке

Описание экскурсии Первозданная красота Находится долина на южном берегу озера Иссык-Куль, в глубине ущелья Джеты-Огуз, рядом с золотодобывающим рудником Кумтор. Путь до долины не близкий, но он весь максимально насыщен поражающими взгляд видами первозданной природы. Весь путь, от Бишкека, до Арабель будет занимать у нас порядка 6-7 часов. На маршруте мы с вами увидим: бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, горный хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-куль и его южный берег с нетронутой и первозданной природой. Мы будем делать остановки, чтобы слегка размяться и поймать потрясающие кадры. Плато Арабель Конечная точка нашего маршрута — Плато Арабель, на которое мы с вами сможем подняться на автомобиле по насыпному горному серпантину. Не беспокойтесь, дорога безопасна, т. к. на плато находится золотодобывающий рудник, дорогу на которой сделали с расчетом на большую проходимость большегрузной техники в любое время года. В долине мы с вами проведем порядка часа, за это время вы можете совершить небольшой трекинг или организовать небольшой пикник с горным чаем и печенками, которые мы подготовили специально для вас. По желанию и в случае «летной погоды» мы сделаем для вас фото или видеосъемку с дрона на фоне фантастических пейзажей. На маршруте так же предусмотрены остановки на обед и ужин в кафе местной кухни по пути следования, где вы сможете попробовать блюда кухни кочевников или классические европейские блюда.

