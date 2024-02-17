Представьте себе место, где небо кажется настолько близким, что можно почти коснуться его рукой.Где горные реки медленно прокладывают свой путь сквозь древние ущелья, а воздух настолько чист, что каждый вдох

наполняет вас энергией. Это не сон, это Суусамырская долина, расположенная на высоте 2200 метров над уровнем моря. Во время этой индивидуальной экскурсии из Бишкека вы исследуете ущелье Кара-Балта, перевал Тоо-Ашуу и, конечно же, саму долину Суусамыр. Вас ожидает путешествие, полное захватывающих видов и тишины горных вершин, где каждый момент становится незабываемым. Приключение начинается сразу после выезда из города, и каждый километр этой поездки будет открывать перед вами всё новые и новые пейзажи, заставляющие сердце биться чаще. Транспорт для вашего удобства уже включен в стоимость, а вот за еду и напитки предусмотрена доплата, чтобы вы могли выбрать то, что по-настоящему придется вам по вкусу. Подарите себе день, полный впечатлений и красоты, которые останутся с вами на всю жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии в Суусамырскую долину - с июня по сентябрь. В это время года природа наиболее живописна, а погодные условия благоприятны для комфортного путешествия.

Сейчас август — это идеальное время.