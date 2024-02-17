Представьте себе место, где небо кажется настолько близким, что можно почти коснуться его рукой.
Где горные реки медленно прокладывают свой путь сквозь древние ущелья, а воздух настолько чист, что каждый вдох
Где горные реки медленно прокладывают свой путь сквозь древние ущелья, а воздух настолько чист, что каждый вдох
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🌌 Невероятные виды на высоте 3400 метров
- 🏞 Захватывающие дух ущелья и перевалы
- 🌿 Идиллическая природа Суусамырской долины
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Суусамырскую долину - с июня по сентябрь. В это время года природа наиболее живописна, а погодные условия благоприятны для комфортного путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ущелье Кара-Балта
- Перевал Тоо-Ашуу
- Суусамырская долина
Описание экскурсии
Захватывающие дух виды
Наше путешествие будет полностью посвящено горной природе Кыргызстана. В программе экскурсии:
- Ущелье Кара-Балта — живописное извилистое ущелье, по которому текут две небольшие горные реки. Вы полюбуетесь его крутыми склонами и узнаете, как оно образовалось.
- Перевал Тоо-Ашуу — невероятно красивый перевал на стратегической трассе «Бишкек-Ош», соединяющей северные и южные регионы Кыргызстана. Мы поднимемся на высоту 3400 метров и восхитимся умопомрачительными пейзажами.
- Суусамырская долина — межгорная впадина в Тянь-Шаньских горах. Вы отдохнете душой в этом идиллическом месте с пушистыми облаками, голубым небом и рекой Кокомерен.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость. Общая протяженность пути — 400 км.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1680 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине открылось солнце и хотя она вся лежала под снегом, горы были прекрасны и похожи
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная. Проехали по трассе Бишкек-Ош по глубокому ущелью, где скалы постоянно меняют свой цвет от бирюзового до пурпурного. Поднялись на перевал почти на 3500 м.,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Получили огромное удовольствие от красот страны!
Получили огромное удовольствие от красот страны!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Туристическая компания "Компас", организовавшая эту экскурсионную поездку, показала себя с самой лучшей стороны. Эмоции исключительно положительные, а воспоминания яркие. Буду рекомендовать Кыргызстан, как туристическое направление своим знакомым и близким, а
Вам был полезен этот отзыв?
М
Ездили в Суусамырскую долину вместе с гидом Мирланом. В пути узнали много фактов об истории страны, а дальше сполна насладились незабываемыми горными пейзажами и попробовали местную кухню. Множество красивых локаций и впечатлений на всю жизнь 🔥 Очень комфортное вождение, интересные рассказы и офигенные виды. Однозначно рекомендую к посещению👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вчера вернулись с экскурсии в долину и хочу написать слова благодарности команде и особенно нашему гиду,Канату! он очень знающий,рассказал много о культуре и традициях Кыргызстана, внимательный водитель. Горы конечно впечатлили, хотелось бы вернуться ещё раз,но уже на более долгий маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Суусамырская долина из Бишкека»
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха «Архар», ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Бишкека - сразу в горы Тянь-Шаня
Поездка из Манаса с прогулкой в ущелье Ала-Арча и трансфером в отель
Начало: В аэропорту Манас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €164 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Салам, Бишкек
Идеальная первая экскурсия для тех, кто хочет не просто увидеть Бишкек, а понять его
Начало: на улице Адбрахманова
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
от €384 за экскурсию