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с ребятами организовывали небольшие поездки и прогулки для иностранных путешественников, приезжающих к нам в город. После школы я уехал в Москву, где отучился в РМАТ (Российская Международная Академия Туризма) и вернулся в Кыргызстан, чтобы сделать туризм не только своим призванием, но и основной профессией. И вот уже более 7 лет моя команда занимается особыми индивидуальными экскурсиями в Кыргызстане по уникальным направлениям. Если вам необходимо что-то большее, чем обычный тур, это к нам. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы!