Чтобы насладиться природой вдали от цивилизации, необязательно отправляться в поход с долгими пешими переходами и ночёвкой в палатке. Мы познакомим вас с горами Кыргызстана в доступном и неутомительном формате.
На канатной дороге вы подниметесь на гору близ ущелья Оруу-Сай, прогуляетесь по дикой тропе и насладитесь потрясающими видами на высоте 2300 метров с чашечкой свежезаваренного дрип-кофе.
На канатной дороге вы подниметесь на гору близ ущелья Оруу-Сай, прогуляетесь по дикой тропе и насладитесь потрясающими видами на высоте 2300 метров с чашечкой свежезаваренного дрип-кофе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
В 70 км от Бишкека расположено ущелье Оруу-Сай. Зимой оно популярно среди поклонников горнолыжного спорта, летом привлекает пеших туристов благодаря живописным горным пикам и «альпийским» холмам. И пусть виды неприступных вершин вас не пугают — добираться до них мы будем на комфортабельном внедорожнике и канатной дороге.
- Первая остановка на маршруте — горный отель SkyGlamping. Заглянем на смотровую площадку на высоте 1900 метров, с которой в ясную погоду открывается завораживающая панорама Бишкека и окрестностей.
- Следующая цель — база Кашка-Суу, дорога до которой идёт по небольшому горному серпантину с набором высоты до 2000 метров. Но не стоит беспокоиться: дорога до базы всегда поддерживается в надлежащем состоянии и доступна для проезда в любое время года.
- Пересаживаемся на кресельный подъёмник, который доступен не только зимой для горнолыжников, но и в летнее время. Длинна этой канатной дороги более 1,2 километров, а высота подъёма при этом более 150 метров!
- На вершине горы устроим небольшой пикник, приготовим для вас дрип-кофе (или горный чай) и угостим вкусными печеньками.
- Отдохнув на вершине, прогуляемся по горной тропе, ведущей на соседнюю вершину, и поднимемся ещё на 100 метров. А затем отправимся в восхитительный спуск по канатной дороге, с видами на ущелье и окружающие горы.
- После спуска, по желанию, можем посетить популярное у местных жителей кафе, в котором подают свежую речную форель. Или же сразу отправимся обратно в город, любуясь золотисто-зелёными холмами и вершинами величественного Тянь-Шаньского хребта.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере
- Дополнительных расходов нет, только на еду, но это по желанию. В стоимость входит:
— Плата за въезд на базу отдыха, подъёмник.
— Травяной чай и печеньки
— Бутилированная вода без ограничений
— Детское кресло (если вы путешествуете с ребёнком)
— Плотные дождевики от дождя и ветра в горах
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 50 туристов
Доброго дня! Меня зовут Павел, я родился в городе Каракол, на берегу жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. Можно сказать, что гид я с детства, так как ещё в школе мыЗадать вопрос
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