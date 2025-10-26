Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
Арабель - это не просто плато, а настоящая природная жемчужина Кыргызстана. На высоте 3891 метров раскинулась тундровая долина, окружённая горными вершинами. Летом температура здесь не поднимается выше +8 градусов, а читать дальшеуменьшить
растительность почти отсутствует. Вокруг долины протекают реки и расположены более 50 озёр.
Путь до плато занимает 6-7 часов, но дорога полна живописных видов: поля, горные хребты Тянь-Шаня, Боомское ущелье и озеро Иссык-Куль. На плато можно совершить трекинг, устроить пикник и сделать фото с дрона. Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Nissan Patrol или Renault Duster. Впечатления гарантированы
Лучшее время для посещения Плато Арабель - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода, что позволяет в полной мере насладиться природой и пейзажами. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако стоит учитывать возможные перепады температуры и небольшие осадки. В остальные месяцы условия могут быть менее благоприятными из-за холодов и снега, но при желании и должной подготовке поездка возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Боомское ущелье
Озеро Иссык-Куль
Тундровая долина
Горные хребты Тянь-Шаня
Описание экскурсии
Дорога, богатая живописными видами
Находится долина на южном берегу озера Иссык-Куль, в глубине ущелья Джеты-Огуз. Путь до долины не близкий, но он весь максимально насыщен впечатляющими панорамами.
Дорога от Бишкека до плато займёт 6-7 часов. На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой. Будем делать остановки, чтобы слегка размяться и поймать потрясающие кадры.
Плато Арабель
К главному объекту путешествия мы поднимемся на автомобиле по насыпному горному серпантину. Дорога безопасна: на плато находится золотодобывающий рудник Кумтор, поэтому её построили с расчётом на высокую проходимость большегрузной техники в любое время года.
В долине мы проведём около часа. За это время вы можете совершить небольшой трекинг или организовать небольшой пикник с горным чаем и печенками, которые мы для вас подготовили.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol, Toyota Sequoia или Jeep Cherokee, Subaru
Дополнительные расходы: питание. На маршруте предусмотрены остановки на обед и ужин в кафе, где вы сможете попробовать кухню кочевников или заказать классические европейские блюда
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 537 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и читать дальшеуменьшить
труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владислава
Поездка на плато Арабель превзошла все ожидания. Сразу отмечу, что огромная Toyota Sequoia была идеальна для этих дорог - мы не тряслись на ухабах и могли свернуть в любую понравившуюся читать дальшеуменьшить
точку, чтобы сделать крутые фотки. Но главная магия была в том, что мы были одни среди этих нереальных видов. Никаких толп, только ветер и бескрайние просторы. Фотографии получились с ощущением настоящего открытия. Огромное спасибо гиду Максиму! Дорога пролетела незаметно и комфортно, всем очень довольны
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Т
Татьяна
Первый раз в Киргизии, а так как времени было мало, то выбирала 1-дневный тур. Уж очень хотелось полюбоваться хвалеными Киргизскими горами и Иссык-Кулем. Маршрут проходит по очень живописным дорогам и читать дальшеуменьшить
ущелья. Чем выше мы продвигались, тем больше покоряли меня эти горы. Дорога вела нас из жаркого лета в холодную зиму. По дороге встречались ещё не оттаявшие водопады. Иссык-Куль прекрасен, но горы покорили меня. Спасибо большое Станиславу за чудесный маршрут, спокойную дорогу на комфортном внедорожнике, новые познания и в общем за чудесный день! Теперь буду пытаться вытащить семью на более длительное пребывание в тех краях и новые интересные маршруты
+2
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Альмира
Арабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менее великолепная. Очень живописные горы: они все разные по форме, цвету, виду. Хотите зелёные, хотите читать дальшеуменьшить
со снегом, есть даже бордовые) Если вы хотите познакомиться с Тянь-Шанем, можете смело съездить на Арабель, удобно и тем, что до всех красивых мест можно доехать на авто. Есть один недостаток - все остальные горы после Кыргызских будут казаться вам слишком обычными)))
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A
Alexander
Однозначно - like! Были сомнения брать или не брать, учитывая расстояние и однодневный лимит, но они испарились ещё до прибытия на само плато. Отличные виды, классные пейзажи на протяжении большей части маршрута. Комфортабельный автомобиль, полностью готовый ко всем вызовам. Отдельное спасибо гиду Алексею за отличную поездку, Марине отдельное спасибо за чай😊
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Н
Наталья
Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень красивыми. Наша дорога была интересной, познавательной и очень комфортной. Это читать дальшеуменьшить
всё благодаря нашему гиду Алексею. Отдельная благодарность за алтайский чай, воду в машине, выбор места для обеда, дождевик, чистую машину и другие мелочи. За один день получили огромное количество положительных впечатлений. Гид провел отличную экскурсию, предлагал места для фото с красивыми локациями, чтобы мы смогли увидеть и почувствовать красоту природы Кыргызстана. Остались под большим впечатлением от поездки, всё прошло прекрасно, отлично организован тур. Хотим поблагодарить Алексея и пожелать дальнейших успехов.
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А
Александр
Просто замечательная поездка на полный день. Посмотрели и горы, и плато, и озеро. Большое спасибо!
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