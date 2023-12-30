Арабель — особое место не только в Кыргызстане, но и во всём мире. На высоте 3891 метров здесь находится тундровая долина, опоясанная макушками гор. Здесь свой климат — даже летом температура не поднимается выше +8 градусов. Почти нет растительности. А вокруг реки и более 50 озёр. Вы увидите поразительное творение природы. И соберёте коллекцию заповедных пейзажей по пути из Бишкека.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога, богатая живописными видами

Находится долина на южном берегу озера Иссык-Куль, в глубине ущелья Джеты-Огуз. Путь до долины не близкий, но он весь максимально насыщен впечатляющими панорамами.

Дорога от Бишкека до плато займёт 6-7 часов. На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой. Будем делать остановки, чтобы слегка размяться и поймать потрясающие кадры.

Плато Арабель

К главному объекту путешествия мы поднимемся на автомобиле по насыпному горному серпантину. Дорога безопасна: на плато находится золотодобывающий рудник Кумтор, поэтому её построили с расчётом на высокую проходимость большегрузной техники в любое время года.

В долине мы проведём около часа. За это время вы можете совершить небольшой трекинг или организовать небольшой пикник с горным чаем и печенками, которые мы для вас подготовили. По желанию и в случае «лётной погоды» сделаем для вас фото- или видеосъёмку с дрона.

Организационные детали