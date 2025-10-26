Лучшее время для посещения Плато Арабель - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода, что позволяет в полной мере насладиться природой и пейзажами. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако стоит учитывать возможные перепады температуры и небольшие осадки. В остальные месяцы условия могут быть менее благоприятными из-за холодов и снега, но при желании и должной подготовке поездка возможна.

Арабель - это не просто плато, а настоящая природная жемчужина Кыргызстана. На высоте 3891 метров раскинулась тундровая долина, окружённая горными вершинами. Летом температура здесь не поднимается выше +8 градусов, а

растительность почти отсутствует. Вокруг долины протекают реки и расположены более 50 озёр. Путь до плато занимает 6-7 часов, но дорога полна живописных видов: поля, горные хребты Тянь-Шаня, Боомское ущелье и озеро Иссык-Куль. На плато можно совершить трекинг, устроить пикник и сделать фото с дрона. Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Nissan Patrol или Renault Duster. Впечатления гарантированы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога, богатая живописными видами

Находится долина на южном берегу озера Иссык-Куль, в глубине ущелья Джеты-Огуз. Путь до долины не близкий, но он весь максимально насыщен впечатляющими панорамами.

Дорога от Бишкека до плато займёт 6-7 часов. На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой. Будем делать остановки, чтобы слегка размяться и поймать потрясающие кадры.

Плато Арабель

К главному объекту путешествия мы поднимемся на автомобиле по насыпному горному серпантину. Дорога безопасна: на плато находится золотодобывающий рудник Кумтор, поэтому её построили с расчётом на высокую проходимость большегрузной техники в любое время года.

В долине мы проведём около часа. За это время вы можете совершить небольшой трекинг или организовать небольшой пикник с горным чаем и печенками, которые мы для вас подготовили.

Организационные детали