Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Открыть красоту долины, которая перевернёт ваше представление о горах

Арабель — особое место не только в Кыргызстане, но и во всём мире. На высоте 3891 метров здесь находится тундровая долина, опоясанная макушками гор. Здесь свой климат — даже летом температура не поднимается выше +8 градусов. Почти нет растительности. А вокруг реки и более 50 озёр. Вы увидите поразительное творение природы. И соберёте коллекцию заповедных пейзажей по пути из Бишкека.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Дорога, богатая живописными видами

Находится долина на южном берегу озера Иссык-Куль, в глубине ущелья Джеты-Огуз. Путь до долины не близкий, но он весь максимально насыщен впечатляющими панорамами.

Дорога от Бишкека до плато займёт 6-7 часов. На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой. Будем делать остановки, чтобы слегка размяться и поймать потрясающие кадры.

Плато Арабель

К главному объекту путешествия мы поднимемся на автомобиле по насыпному горному серпантину. Дорога безопасна: на плато находится золотодобывающий рудник Кумтор, поэтому её построили с расчётом на высокую проходимость большегрузной техники в любое время года.

В долине мы проведём около часа. За это время вы можете совершить небольшой трекинг или организовать небольшой пикник с горным чаем и печенками, которые мы для вас подготовили. По желанию и в случае «лётной погоды» сделаем для вас фото- или видеосъёмку с дрона.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol или Renault Duster
  • Дополнительные расходы: питание. На маршруте предусмотрены остановки на обед и ужин в кафе, где вы сможете попробовать кухню кочевников или заказать классические европейские блюда
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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