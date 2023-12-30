Открыть красоту долины, которая перевернёт ваше представление о горах
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Описание
Что вас ожидает
Дорога, богатая живописными видами
Находится долина на южном берегу озера Иссык-Куль, в глубине ущелья Джеты-Огуз. Путь до долины не близкий, но он весь максимально насыщен впечатляющими панорамами.
Дорога от Бишкека до плато займёт 6-7 часов. На маршруте вы увидите бескрайние поля, простирающиеся до горных хребтов Тянь-Шаня, хребет гор Казахстана, величественное Боомское ущелье и, конечно, жемчужину Кыргызстана — озеро Иссык-Куль и его южный берег с первозданной природой. Будем делать остановки, чтобы слегка размяться и поймать потрясающие кадры.
Плато Арабель
К главному объекту путешествия мы поднимемся на автомобиле по насыпному горному серпантину. Дорога безопасна: на плато находится золотодобывающий рудник Кумтор, поэтому её построили с расчётом на высокую проходимость большегрузной техники в любое время года.
В долине мы проведём около часа. За это время вы можете совершить небольшой трекинг или организовать небольшой пикник с горным чаем и печенками, которые мы для вас подготовили. По желанию и в случае «лётной погоды» сделаем для вас фото- или видеосъёмку с дрона.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol или Renault Duster
- Дополнительные расходы: питание. На маршруте предусмотрены остановки на обед и ужин в кафе, где вы сможете попробовать кухню кочевников или заказать классические европейские блюда
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.