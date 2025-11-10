Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погружение в философию Тенсегрити среди гор Киргизии - это уникальная возможность для восстановления равновесия и осознанности. Дыхательные упражнения и медитация на фоне живописных пейзажей создают атмосферу гармонии и покоя.



Центр отдыха "Архар" предлагает живописные маршруты, а Площадь "Вечного огня" в Бишкеке добавляет историческую глубину. Панорамные виды на горы Тянь-Шаня делают этот тур незабываемым 5 причин купить эту экскурсию 🌄 Потрясающие виды на горы

🧘‍♂️ Практики осознанности

🌿 Дыхательные упражнения

🏞 Центр отдыха «Архар»

🔥 Площадь «Вечного огня»

Что можно увидеть Площадь «Вечного огня»

Описание экскурсии Вы откроете для себя силу древних знаний и красоту Киргизских гор. Погрузитесь в практики осознанности и восстановления равновесия. Узнаете о Тенсегрити, современном пути познания и развития. Будете практиковать дыхательные упражнения и медитацию на фоне пейзажей. Центр отдыха «Архар» — это место известно своими живописными пешеходными маршрутами и красивыми локациями. Площадь «Вечного огня» — знаменитое мемориальное место в Бишкеке, где установлен монумент Вечной славы с горящим Вечным огнем в память о погибших в Великой Отечественной войне. Панорамные виды на горы Тянь-Шаня. По мере приближения к «Архар», вы будете наслаждаться видами горных хребтов и дикой природы.

