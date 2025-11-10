Мои заказы

Тенсегрити - тур с дыхательными практиками

Философия Тенсегрити оживает в горах Киргизии. Дыхательные упражнения и медитация на фоне живописных пейзажей ждут вас
Погружение в философию Тенсегрити среди гор Киргизии - это уникальная возможность для восстановления равновесия и осознанности. Дыхательные упражнения и медитация на фоне живописных пейзажей создают атмосферу гармонии и покоя.

Центр отдыха "Архар" предлагает живописные маршруты, а Площадь "Вечного огня" в Бишкеке добавляет историческую глубину. Панорамные виды на горы Тянь-Шаня делают этот тур незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды на горы
  • 🧘‍♂️ Практики осознанности
  • 🌿 Дыхательные упражнения
  • 🏞 Центр отдыха «Архар»
  • 🔥 Площадь «Вечного огня»
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь «Вечного огня»

Описание экскурсии

Вы откроете для себя силу древних знаний и красоту Киргизских гор. Погрузитесь в практики осознанности и восстановления равновесия. Узнаете о Тенсегрити, современном пути познания и развития. Будете практиковать дыхательные упражнения и медитацию на фоне пейзажей. Центр отдыха «Архар» — это место известно своими живописными пешеходными маршрутами и красивыми локациями. Площадь «Вечного огня» — знаменитое мемориальное место в Бишкеке, где установлен монумент Вечной славы с горящим Вечным огнем в память о погибших в Великой Отечественной войне. Панорамные виды на горы Тянь-Шаня. По мере приближения к «Архар», вы будете наслаждаться видами горных хребтов и дикой природы.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр отдыха «Архар»
  • Площадь «Вечного огня»
  • Панорамные виды на горы Тянь-Шаня
Что включено
  • Групповые трансферы на комфортабельном автомобиле VIP класса: Mercedes-Benz M-Class ML 63 AMG, 1-3 человека
  • Опытный гид и инструктор тенсегрити
  • Транспорт туда и обратно из Бишкека
  • Комфортное размещение в центре «Архар»
Что не входит в цену
  • Персональное туристическое страхование
  • Алкогольные напитки
  • Личные расходы и сувениры
  • Советы гидам и водителям
  • Дополнительные закуски или блюда, не указанные в маршруте
  • Медицинские расходы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
  • Международные и внутренние рейсы в Бишкек
Место начала и завершения?
Площадь «Вечного огня»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бишкека

