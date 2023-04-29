Вы отправитесь в незабываемое путешествие к жемчужине Азии - озеру Иссык-Куль.
По дороге вы посетите знаменитую башню Бурана, где сможете узнать историю места, рассмотреть древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы, которые представляют большой археологический интерес.
По дороге вы посетите знаменитую башню Бурана, где сможете узнать историю места, рассмотреть древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы, которые представляют большой археологический интерес.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Башня Бурана
- Озеро Иссык-Куль
- Музей Рух-Ордо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вы отправитесь в незабываемое путешествие к жемчужине Азии — озеру Иссык-Куль. По дороге вы посетите знаменитую башню Бурана, где узнаете историю места, рассмотрите древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы, представляющие большой археологический интерес.
Прибыв на северный берег озера, вы насладитесь красотой открытого музея Рух-Ордо. Озеро Иссык-Куль — уникальный природный объект, который не покрывается льдом в зимнее время. Вы посетите горячие источники, чтобы расслабиться и получить дополнительную порцию здоровья и энергии.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер,
- входные билеты.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы,
- питание,
- проживание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Проживание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
- Количество путешествующих
- Название отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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