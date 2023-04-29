Что вас ждет

Вы отправитесь в незабываемое путешествие к жемчужине Азии — озеру Иссык-Куль. По дороге вы посетите знаменитую башню Бурана, где узнаете историю места, рассмотрите древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы, представляющие большой археологический интерес.

Прибыв на северный берег озера, вы насладитесь красотой открытого музея Рух-Ордо. Озеро Иссык-Куль — уникальный природный объект, который не покрывается льдом в зимнее время. Вы посетите горячие источники, чтобы расслабиться и получить дополнительную порцию здоровья и энергии.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер,

входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно: