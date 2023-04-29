Живописное Аламединское ущелье

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Однодневный тур в Аламединское ущелье — экскурсия в одно из самых живописных ущелий Кыргызстана.

В рамках тура вы насладитесь красотами природы, посетите водопады, сделаете прекрасные фотографии и проведете время на свежем воздухе.
Живописное Аламединское ущелье
Живописное Аламединское ущелье
Живописное Аламединское ущелье
Живописное Аламединское ущелье
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Однодневный тур в Аламединское ущелье — экскурсия в одно из самых живописных ущелий Кыргызстана. В рамках тура вы насладитесь красотами природы, посетите водопады, сделаете прекрасные фотографии и проведете время на свежем воздухе.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • питание,
  • проживание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Проживание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
  • Количество путешествующих
  • Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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