Туры от вашего отеля в Бишкеке

Найдено 11 туров в категории «От вашего отеля» в Бишкеке на русском языке, цены от 631 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Авторский тур
7 дней
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
15 авг в 09:00
10 сен в 09:00
$728 за человека
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Авторский тур
7 дней
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Начало: Бишкек, ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$730 за человека
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$631 за всё до 2 чел.
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
$1 980 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Увидеть петроглифы, погулять по каньону Сказка и побывать в Караколе
Начало: Бишкек, 8:00, заберём вас от вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
841 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
    читать дальше

    которых, закладывает уши, кружится от всей этой красоты голова, а желудок поёт хвалебную оду местной кухне. Спасибо организаторам за продуманный маршрут, а если что-то и шло не по плану, за достойные альтернативы. Спасибо гиду Артему за проявленные спокойствие, терпение и отвагу за время пути,за вот это:"Артем,а давайте остановимся для фото" 😄. За неделю успеть наглядеться на ущелья и перевалы, постоянно сменяющие друг друга, искупаться в водохранилище на закате, проплыть на лодке по озеру, совершить небольшое восхождение к водопаду (или слегка растрясти последствия обильного и вкусного питания), застать целые поля цветущих маков, заглянуть в Узген и Ош, прочувствовать эту среднеазиатскую атмосферу гостеприимства, на обратном пути погреться в термальных источниках. . В конце удивиться, как много фото 😃 Благодарю за такое интересное и приятное приключение 🫶

  • Л
    Любовь
    5 сентября 2023
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
    читать дальше

    опытный и надёжный водитель. Маршрут живописный по долинам и через перевалы, останавливались часто в местах, чтобы полюбоваться потрясающими видами многоликих Тянь-шаньских гор, сделать фотографии и погулять. Дмитрий делал остановки в любом месте, которое нас захватывало своей необычностью или величием. Он старался передать нам свою любовь к Кыргызстану и ему это удалось. Хочется приехать ещё, но уже поменьше ездить, а больше ходить. Дмитрий очень внимательный и заботливый гид. Он познакомил нас с национальной кухней(кыргызской, узбекской, дунганской). Мы ужинали и часто обедали в очень интересных местах. У Дмитрия художественное образование и своё видение красоты природы он старался передать нам. Он не спешил и никогда не торопил, для нашей молодёжи предлагал небольшие приключения с адреналинчиком. Им это очень понравилось. Необычайно яркое и низкое звёздное небо на озере Сонькёль, только ради этого стоит поехать, впечатления потрясающие, сложно описать словами. После града над юртами возникла радуга, ощущение, что можешь потрогать руками,так близко. На лугах пасутся многочисленные стада лошадей, коров, овец и яков даже. Мы и грибов пособирали, хозяйка юрточного городка вкуснейшее жаркое приготовила. Мы очень благодарны Дмитрию за красоту, которую нам удалось увидеть и пережить. Очень рекомендуем потрясающий маршрут и если повезёт, сопровождения гида Дмитрия.

    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
  2. Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
  3. Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
  4. Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
  5. Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 11 авторских туров от 631 до 69 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «От вашего отеля», 2 ⭐ отзыва, цены от 631₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам