1 чел.
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Авторский тур
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
Авторский тур
3 дня
Затерянный мир и ущелья озера Ак-Кёль
Начало: Г. Бишкек, возле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$738 за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Загадочный юг Кыргызстана: недельный тур
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
15 авг в 09:00
10 сен в 09:00
$728 за человека
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Начало: Г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$970 за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Тянь-Шань и Памира: навстречу горным вершинам
Начало: Бишкек, ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$730 за человека
Авторский тур
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$631 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
$1 980 за всё до 2 чел.
Авторский тур
3 дня
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Увидеть петроглифы, погулять по каньону Сказка и побывать в Караколе
Начало: Бишкек, 8:00, заберём вас от вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€841 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ППолина14 мая 2024Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
- ЛЛюбовь5 сентября 2023В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
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Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «От вашего отеля», 2 ⭐ отзыва, цены от 631₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь