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гиды и приятные собеседники! Дорога на тысячи километров с вами одно удовольствие!:) Благодаря вам за всю поездку узнали очень много всего! Причём не только по Киргизии, в которой находились, но и по Казахстану, Узбекистану и другим странам! Самое забавное, что у нас был отдельный гид по Узбекистану, но Дима с Кристиной рассказывали все намного интереснее и более подробно обо всем! Так что именно вы для нас были гидами в этой поездке! Спасибо Вам огромное!! Очень надеюсь, что как-нибудь организуем тур с вами по Казахстану! И попробуем бешбармак, который Дима очень расхваливал! Спасибо, что всегда прислушивались к нам, помогали в любой ситуации! Это очень ценно! P.S: Кристине отдельный респект за ТАКОЕ огромное количество навыков и талантов! Она умеет абсолютно все!