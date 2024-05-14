Башня Бурана – туры в Бишкеке

Найдено 5 туров в категории «Башня Бурана» в Бишкеке на русском языке, цены от 1 341 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000 за всё до 4 чел.
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817 за человека
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и
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    очень визуально контрастного тура. За тур мы прожили будто пол жизни по впечатлениям и полученным эмоциям. Проехав более 2000км мы даже не ощутили передвижения, было очень комфортно, безопасно и с улыбкой. Наше путешествие прошло""легко и радостно"". Мы влюбились в вашу страну и вернёмся сюда снова. Такой формат как""авторские джип туры"" по самым красивым местам без туристов и рюкзаков нам особо полюбился. Спасибо за такой первый опыт. Вы задали высокую планку! Благодарим за все еееее!!!!!!!!!!! Ну фартовые мы!!!!! Легко и радостно!!! Супер!!! До встречи в следующих турах!!! Все в восторге, довольные и счастливые отправляемся домой к прежней жизни. Но все же что-то изменилось внутри, ощущение, что возможно все в этой жизни. Ощущение радости и душевного Подъема!

  • А
    Анастасия
    1 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые
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    гиды и приятные собеседники! Дорога на тысячи километров с вами одно удовольствие!:) Благодаря вам за всю поездку узнали очень много всего! Причём не только по Киргизии, в которой находились, но и по Казахстану, Узбекистану и другим странам! Самое забавное, что у нас был отдельный гид по Узбекистану, но Дима с Кристиной рассказывали все намного интереснее и более подробно обо всем! Так что именно вы для нас были гидами в этой поездке! Спасибо Вам огромное!! Очень надеюсь, что как-нибудь организуем тур с вами по Казахстану! И попробуем бешбармак, который Дима очень расхваливал! Спасибо, что всегда прислушивались к нам, помогали в любой ситуации! Это очень ценно! P.S: Кристине отдельный респект за ТАКОЕ огромное количество навыков и талантов! Она умеет абсолютно все!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Башня Бурана»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
  2. Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
  3. Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
  4. Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
  5. На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Башня Бурана" можно забронировать 5 авторских туров от 1 341 до 390 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Башня Бурана», 3 ⭐ отзыва, цены от 1341₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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