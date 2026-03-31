Описание экскурсииОткройте для себя три чуда Кыргызстана за один день! Этот насыщенный групповой тур познакомит вас с древней историей Великого Шелкового пути, инопланетными пейзажами марсианских каньонов и величественной красотой озера Иссык-Куль — жемчужины Центральной Азии. Что вас ждет: Ваше путешествие начнется с посещения легендарной башни Бурана — минарета XI века, свидетеля расцвета древнего города Баласагын. Вы поднимитесь на вершину этого исторического памятника и прогуляетесь среди загадочных каменных балбалов, хранящих память о кочевых цивилизациях. После знакомства с историей вас ждет настоящее кыргызское гостеприимство — традиционное чаепитие с горячей каттамой и домашним каймаком из самовара. Затем через живописное Боомское ущелье мы отправимся к главному приключению дня — каньонам Кок-Мойнок. Эти удивительные красные скалы из песчаника создают ощущение, что вы попали на Марс! Легкий полуторачасовой поход среди фантастических формаций подарит незабываемые впечатления и потрясающие фотографии. Завершится наш день на берегу величественного Иссык-Куля — второго по величине высокогорного озера в мире. Бескрайняя синяя гладь в обрамлении заснеженных пиков Тянь-Шаня оставит вас в полном восторге. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет за короткое время увидеть самые знаковые достопримечательности Кыргызстана. Присоединяйтесь к нашей дружной группе и откройте для себя магию Центральной Азии!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Бурана - древний минарет XI века высотой 25 метров, один из главных архитектурных памятников Великого Шелкового пути. Вы сможете подняться на вершину башни и насладиться панорамным видом на Чуйскую долину
- Музей под открытым небом с балбалами - уникальная коллекция древних каменных изваяний тюркских воинов VI-X веков, расположенная рядом с башней Бурана
- Боомское ущелье - живописный горный проход с отвесными скалами и бурной рекой Чу, соединяющий Чуйскую долину с Иссык-Кульской котловиной
- Каньоны Кок-Мойнок (Сказка) - фантастический лабиринт из красного и оранжевого песчаника, созданный природой за миллионы лет. Причудливые формы скал напоминают марсианские пейзажи, замки, животных и сказочных персонажей
- Озеро Иссык-Куль - второе по величине высокогорное озеро в мире (после Титикаки), расположенное на высоте 1607 метров. Его название переводится как «горячее озеро», так как вода никогда не замерзает. Прозрачная бирюзовая вода в окружении заснеженных пиков Тянь-Шаня создает незабываемые виды
- Традиционное кыргызское чаепитие - знакомство с национальной кухней: каттама (слоеная лепешка), каймак (густые сливки) и душистый чай из самовара в аутентичной обстановке
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Все входные билеты
- Чаепитие с каттамой
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кыргызстан, Бишкек, площадь Ала-Тоо
Завершение: Бишкек, Площадь Ала Тоо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
31 мар 2026
Шикарная познавательная экскурсия, с замечательным обедом. За один день успели посмотреть много локаций, озеро чудесное. Надо сказать, что группа была англоязычная, но нас было 2ое русскоговорящих, организаторы позвали второго экскурсовода специально для нас. Было приятно и удобно! Водитель и гиды приветливые, добродушные и профессионалы своего дела! Спасибо
С
Сергей
21 мар 2026
Отличная экскурсия!
Все завяленные локации посмотрели в комфортном режиме - достаточно по времени и без спешки, с подробным рассказом, вкусный и сытный обед, мягкая езда от водителя.
М
Мая
21 фев 2026
Отличные впечатления! Гид приехал к месту встречи заранее, подробно рассказывал о каждой достопримечательности. Очень приятный и дружелюбный человек.
А
Алексей
18 фев 2026
День, проведённый с пользой! Времени было немного, но тур позволил увидеть гораздо больше, чем просто столицу. Гид Илиас привнёс в поездку знания, юмор и искреннюю любовь к своему делу. Кажется, нам повезло увидеть страну с лучшей стороны. Спасибо, Илиас!
С
Света
17 фев 2026
Хорошая поездка, замечательный гид. После знакомства с Ильёй совсем не хотелось возвращаться домой! Виды потрясающие, машина комфортная. Очень рекомендую.
А
Анна
17 фев 2026
Невероятный день! Гид Илиас встретил нас с горячим кофе, показал красивейшие места и организовал вкусный обед. На озере угостил чаем и лёгкими закусками. Соотношение цены и насыщенности программы просто отличное — за один день увидели столько всего!
Д
Денис
16 фев 2026
Отличные впечатления и очень гостеприимный гид!
А
Атай
10 фев 2026
Всё на высшем уровне! Башня Бурана очень интересная, каттама с чаем — объедение, каньоны Кок-Мойнок восхитительны, а озеро Иссык-Куль — просто чудо. Идеальный однодневный маршрут из Бишкека. Очень советую!
Э
Эмилия
10 фев 2026
Чудесная однодневная поездка! Всё было прекрасно организовано. Гид очень приветливый, места красивые, а виды на Иссык-Куль просто захватывают дух. Особенно понравился каньон и уютная остановка с чаем и местной едой. Рекомендую всем, кто приезжает в Кыргызстан!
Д
Давид
18 янв 2026
Отличная поездка! Илья — превосходный гид. Без колебаний рекомендую его для путешествий по Кыргызстану и Казахстану.
Е
Ева
12 янв 2026
Башня Бурана — здорово, каньоны — восхитительно, озеро — прекрасно. Очень понравилась остановка с чаем и перекусом. Отличный вариант для однодневной поездки из Бишкека!
А
Алишер
12 янв 2026
Не ожидал, что за один день можно увидеть столько всего. Башня Бурана небольшая, но очень атмосферная. Каньоны Кок-Мойнок впечатлили причудливыми формами скал. На Иссык-Куле мороз нисколько не помешал наслаждаться видами. Гид рассказывал увлекательно, каттама и чай согревали на остановках. Отличный выбор для тех, кто путешествует в одиночку и хочет получить максимум впечатлений за день!
А
Андрей
12 янв 2026
Тур очень понравился. Не слишком долгий, много остановок для фото. Каттама вкусная, башня Бурана небольшая, но интересная.
К
Кирилл
12 янв 2026
Потрясающий день! Гид дружелюбный и очень знающий. Башня Бурана оказалась меньше, чем ожидал, но подняться на неё и рассмотреть старинные надписи — это что-то особенное. Каттама с чаем — отдельное удовольствие. Каньоны Кок-Мойнок поразили: красные скалы необычных форм — настоящая другая планета. Иссык-Куль в январе невероятно красив, заснеженные горы вокруг создают сказочную атмосферу. Идеальное сочетание истории, природы и культуры!
Л
Лев
12 янв 2026
Приятные впечатления! Гид дружелюбный и хорошо знающий своё дело. Иссык-Куль зимой — нечто невероятное, а прогулка по каньону — уникальный опыт. С удовольствием вернулся бы снова.
