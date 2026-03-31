Н Наталья Шикарная познавательная экскурсия, с замечательным обедом. За один день успели посмотреть много локаций, озеро чудесное. Надо сказать, что группа была англоязычная, но нас было 2ое русскоговорящих, организаторы позвали второго экскурсовода специально для нас. Было приятно и удобно! Водитель и гиды приветливые, добродушные и профессионалы своего дела! Спасибо

С Сергей

Все завяленные локации посмотрели в комфортном режиме - достаточно по времени и без спешки, с подробным рассказом, вкусный и сытный обед, мягкая езда от водителя.

Ильяс, всегда был рядом с читать дальше группой, рассказывал, отвечал на вопросы.

Отдельная благодарность водителю за то, что не дал замерзнуть (погода была отличная и солнечная, однако иногда в горах и на озере продувал ветер) и поделился национальным теплым халатом - супруга осталась довольна:)

Очень понравились сами локации - красиво и с размахом.

Благодарим за классно проведенный день и массу положительных эмоций! Отличная экскурсия!

М Мая Отличные впечатления! Гид приехал к месту встречи заранее, подробно рассказывал о каждой достопримечательности. Очень приятный и дружелюбный человек.

А Алексей День, проведённый с пользой! Времени было немного, но тур позволил увидеть гораздо больше, чем просто столицу. Гид Илиас привнёс в поездку знания, юмор и искреннюю любовь к своему делу. Кажется, нам повезло увидеть страну с лучшей стороны. Спасибо, Илиас!

С Света Хорошая поездка, замечательный гид. После знакомства с Ильёй совсем не хотелось возвращаться домой! Виды потрясающие, машина комфортная. Очень рекомендую.

А Анна Невероятный день! Гид Илиас встретил нас с горячим кофе, показал красивейшие места и организовал вкусный обед. На озере угостил чаем и лёгкими закусками. Соотношение цены и насыщенности программы просто отличное — за один день увидели столько всего!

Д Денис Отличные впечатления и очень гостеприимный гид!

А Атай Всё на высшем уровне! Башня Бурана очень интересная, каттама с чаем — объедение, каньоны Кок-Мойнок восхитительны, а озеро Иссык-Куль — просто чудо. Идеальный однодневный маршрут из Бишкека. Очень советую!

Э Эмилия Чудесная однодневная поездка! Всё было прекрасно организовано. Гид очень приветливый, места красивые, а виды на Иссык-Куль просто захватывают дух. Особенно понравился каньон и уютная остановка с чаем и местной едой. Рекомендую всем, кто приезжает в Кыргызстан!

Д Давид Отличная поездка! Илья — превосходный гид. Без колебаний рекомендую его для путешествий по Кыргызстану и Казахстану.

Е Ева Башня Бурана — здорово, каньоны — восхитительно, озеро — прекрасно. Очень понравилась остановка с чаем и перекусом. Отличный вариант для однодневной поездки из Бишкека!

А Алишер Не ожидал, что за один день можно увидеть столько всего. Башня Бурана небольшая, но очень атмосферная. Каньоны Кок-Мойнок впечатлили причудливыми формами скал. На Иссык-Куле мороз нисколько не помешал наслаждаться видами. Гид рассказывал увлекательно, каттама и чай согревали на остановках. Отличный выбор для тех, кто путешествует в одиночку и хочет получить максимум впечатлений за день!

А Андрей Тур очень понравился. Не слишком долгий, много остановок для фото. Каттама вкусная, башня Бурана небольшая, но интересная.

К Кирилл Потрясающий день! Гид дружелюбный и очень знающий. Башня Бурана оказалась меньше, чем ожидал, но подняться на неё и рассмотреть старинные надписи — это что-то особенное. Каттама с чаем — отдельное удовольствие. Каньоны Кок-Мойнок поразили: красные скалы необычных форм — настоящая другая планета. Иссык-Куль в январе невероятно красив, заснеженные горы вокруг создают сказочную атмосферу. Идеальное сочетание истории, природы и культуры!