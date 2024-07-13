За один день вы увидите известные локации Киргизии. Сделаете фотографии в горных каньонах, извилистые проходы которых удивляют своими фигурами. Пройдётесь по берегу Иссык-Куля, а в тёплый день даже сможете в нём искупаться. Посчитаете кораблики с причала старого порта и попробуете вкусную восточную кухню. Это комфортный маршрут, который подойдёт и взрослым, и детям.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Каньоны Кок-Мойнок
Только представьте — красно-жёлтый песчаник, который сформировался от многотысячелетней коррозии рельефа. Это красочное место находится в Боомском ущелье, примерно в 150 км от столицы. Мы прогуляемся к подножию верхних гор, откуда открывается космический вид.
Иссык-Куль
Следующая остановка в городе Балыкчы, где с причала старого порта вы осмотрите погрузочные краны, баржи, маленькие кораблики и баркасы. И, конечно, само озеро! Мы расскажем вам самые интересные легенды, связанные с Иссык-Кулем, а в жаркие дни предложим искупаться.
Здесь же вас ждёт обед. На выбор будут блюда восточной кухни — бешбармак, плов, каттама, чельпек и т. д.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Sequoia. Есть детские кресла
- Обед не входит в стоимость экскурсии. Средний чек — 1000 сом на человека
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой тёплую одежду, головные уборы и солнцезащитный крем (так как погода непредсказуема). По желанию — купальные принадлежности
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 150 туристов
Меня зовут Константин, я представитель команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Природа всегда приводила меня в восторг, по этой причине я стал заниматься экскурсиями по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении этих мест. До встречи!Задать вопрос
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