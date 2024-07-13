За один день вы увидите известные локации Киргизии. Сделаете фотографии в горных каньонах, извилистые проходы которых удивляют своими фигурами. Пройдётесь по берегу Иссык-Куля, а в тёплый день даже сможете в нём искупаться. Посчитаете кораблики с причала старого порта и попробуете вкусную восточную кухню. Это комфортный маршрут, который подойдёт и взрослым, и детям.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Каньоны Кок-Мойнок

Только представьте — красно-жёлтый песчаник, который сформировался от многотысячелетней коррозии рельефа. Это красочное место находится в Боомском ущелье, примерно в 150 км от столицы. Мы прогуляемся к подножию верхних гор, откуда открывается космический вид.

Иссык-Куль

Следующая остановка в городе Балыкчы, где с причала старого порта вы осмотрите погрузочные краны, баржи, маленькие кораблики и баркасы. И, конечно, само озеро! Мы расскажем вам самые интересные легенды, связанные с Иссык-Кулем, а в жаркие дни предложим искупаться.

Здесь же вас ждёт обед. На выбор будут блюда восточной кухни — бешбармак, плов, каттама, чельпек и т. д.

Организационные детали