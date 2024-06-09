Ущелье и водопад Кегеты, историческая башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок — об этих местах знают далеко за пределами Кыргызстана. Мы устроим для вас путешествие, в котором природа становится сказкой, а каждый шаг — погружением в тайны истории. Скалы, похожие на спящих великанов, резьба на минаретах и узоры на воде — всё это раскроет вам величественную красоту нашего края.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вдоль Кыргызского хребта

Наш маршрут начинается с живописного ущелья и водопада Кегеты, который славится своими альпийскими видами. Мы прогуляемся по тропам, окружённым пышной зеленью и горами. Наша цель — водопад Кегеты, где вы насладитесь водным шоу в окружении тишины природы.

Руины древнего города

Затем отправимся к исторической башне Бурана. Этот древний минарет династии Каракханидов является свидетелем богатого исторического и культурного наследия региона. Исследуем окружающий археологический комплекс: восхитимся каменной резьбой, поднимемся на минарет и погрузимся в удивительные истории прошлого.

Рождённый водой и ветром

Продолжая наше путешествие, мы направляемся в каньоны Кок-Мойнок, известные своими извилистыми проходами. На прогулке среди скал вас ждут захватывающие виды и фигуры из песчаника, напоминающие скульптурные формы.

Организационные детали