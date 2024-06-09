Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Ущелье и водопад Кегеты, историческая башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок — об этих местах знают далеко за пределами Кыргызстана.
Мы устроим для вас путешествие, в котором природа становится сказкой, а каждый шаг — погружением в тайны истории.
Скалы, похожие на спящих великанов, резьба на минаретах и узоры на воде — всё это раскроет вам величественную красоту нашего края.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вдоль Кыргызского хребта
Наш маршрут начинается с живописного ущелья и водопада Кегеты, который славится своими альпийскими видами. Мы прогуляемся по тропам, окружённым пышной зеленью и горами. Наша цель — водопад Кегеты, где вы насладитесь водным шоу в окружении тишины природы.
Руины древнего города
Затем отправимся к исторической башне Бурана. Этот древний минарет династии Каракханидов является свидетелем богатого исторического и культурного наследия региона. Исследуем окружающий археологический комплекс: восхитимся каменной резьбой, поднимемся на минарет и погрузимся в удивительные истории прошлого.
Рождённый водой и ветром
Продолжая наше путешествие, мы направляемся в каньоны Кок-Мойнок, известные своими извилистыми проходами. На прогулке среди скал вас ждут захватывающие виды и фигуры из песчаника, напоминающие скульптурные формы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость
В стоимость включены входные билеты в ущелье Кегеты и на башню Бурана
Обед не входит в стоимость экскурсии. Вы можете взять перекус с собой или мы заедем на фудкорт пообедать, а также устроим кофе-брейк на побережье Иссык-Куля
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 39 туристов
Моя команда гидов работает в Центральной Азии, предлагает широкий спектр захватывающих туров и мероприятий для индивидуальных путешественников и групп. Основываясь на приключениях и исследовании, мы создаем незабываемые впечатления через туры на внедорожниках, пешие прогулки, верховые прогулки и комбинированные туры.