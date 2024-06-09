Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль

Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Ущелье и водопад Кегеты, историческая башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок — об этих местах знают далеко за пределами Кыргызстана.

Мы устроим для вас путешествие, в котором природа становится сказкой, а каждый шаг — погружением в тайны истории.

Скалы, похожие на спящих великанов, резьба на минаретах и узоры на воде — всё это раскроет вам величественную красоту нашего края.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вдоль Кыргызского хребта

Наш маршрут начинается с живописного ущелья и водопада Кегеты, который славится своими альпийскими видами. Мы прогуляемся по тропам, окружённым пышной зеленью и горами. Наша цель — водопад Кегеты, где вы насладитесь водным шоу в окружении тишины природы.

Руины древнего города

Затем отправимся к исторической башне Бурана. Этот древний минарет династии Каракханидов является свидетелем богатого исторического и культурного наследия региона. Исследуем окружающий археологический комплекс: восхитимся каменной резьбой, поднимемся на минарет и погрузимся в удивительные истории прошлого.

Рождённый водой и ветром

Продолжая наше путешествие, мы направляемся в каньоны Кок-Мойнок, известные своими извилистыми проходами. На прогулке среди скал вас ждут захватывающие виды и фигуры из песчаника, напоминающие скульптурные формы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включён в стоимость
  • В стоимость включены входные билеты в ущелье Кегеты и на башню Бурана
  • Обед не входит в стоимость экскурсии. Вы можете взять перекус с собой или мы заедем на фудкорт пообедать, а также устроим кофе-брейк на побережье Иссык-Куля

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиНа весь деньИссык-КульПопулярные местаБашня БуранаКаньоны

Похожие экскурсии из Бишкека

Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
275248 за всё до 3 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
ХорошоТам