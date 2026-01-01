Большой джип-тур. Настоящий Кыргызстан

Самый крутой маршрут! Доверься, я откатала уже более 30 туров в этой стране и хорошо знаю своё дело
Описание тура

Это просто топовые маршрут! Мистическое озеро Сон Коль, невероятной красоты озеро Кель Суу, каньон Сказка, пикник у водопада и на берегу озера Иссык Куль, ночевки в юртах и гастрономическое удовольствие каждый день!

Путешествие для тех, кто любит экстремальные приключения и живописные пейзажи! Я предлагаю тебе незабываемую поездку на комфортабельных джипах по Кыргызстану.

Маршрут путешествия будет проложен вдоль красивейших дорог, захватывающих дух. Мы промчимся вдоль гор, ущелий, долин, каньонов, перевалов, колоритных пастушеских поселений, рек и озёр. Увидим дикую, нетронутую природу Кыргызстана и узнаем о местной культуре и традициях.

По дорогам Кыргызстана мы проедем более 2 000 км. Будь готов к бездорожью, ведь мы доедем до самых отдаленных уголков! Но я позаботилась о твоём комфорте, поэтому нас повезут профессиональные гиды-водители на внедорожниках. На ночь мы будем останавливаться в колоритных отелях и юрточных лагерях, где будет душ или баня. Юрты отапливаются внутренними печами на дровах, поэтому в них будет тепло и уютно.

А ещё в этом туре ты попробуешь самые известные блюда кыргызской кухни: лагман, узгенский плов, бишбармак, боорсоки, свежий каймак, дунганское блюдо ашлянфу и национальный напиток из свежайшего кобыльего молока кумыс.

Если ты хочешь испытать настоящие эмоции от путешествия по неизведанным горным дорогам и глубоким ущельям, то отправляйся со мной в джип-тур по Кыргызстану!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Бишкеке. Трансфер в горы

Сегодня встречаемся в аэропорту, завтракаем и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Бишкек: площадь Ала Тон, проспект Чуй и памятник революционерам. Далее отправляемся на приветственный традиционный обед в дом мастерицы Гульмиры эже. А вечером разместимся в уютном отеле с национальным колоритом с видом на горное ущелье Чон Кемин.

Сегодня легкий день, чтобы отдохнуть после перелета и настроиться на следующие три дня - ведь нас ждать дальняя дорога и много красивейших природных локаций.

Внимание! Выбирайте рейс прилета в первый день тура, прибывающий до 12:00 местного времени. Или прилетайте на день раньше. Мы поможем вам с отелем и организуем трансфер из аэропорта в городе.

2 день

Озеро Сон Коль

Нас ждёт одно из самых сказочных мест Кыргызстана озеро Сон Коль на высоте 3016 метров. Сон-Куль окружают невысокие холмы, за которыми проглядывают остроконечные пики и снега хребтов Центрального Тянь-Шаня.

На обед разобьем пикник на берегу горной реки вблизи водопада Кажырты. Красота и уединение этих мест не оставит вас равнодушным.

На ночь останавливаемся в юрточном лагере со всеми удобствами. После заката мы увидим небо, усыпанное миллионом звезд и невероятно красивый млечный путь. И если повезёт, загадаем желание на падающую звезду!

В пути сегодня проедем 6-7 часов с остановками на форточки, кофе, туалет и обед.

3 день

Нарын и долина Аксай

Продолжаем путь в сторону г. Нарын и озера Кель Суу. Сегодня наша дорога пролегает через живописный перевал Молдо Ашуу. Пейзаж за окном меняется каждые полчаса и длинный путь не сильно нас утомит.

На обед Заедем в г. Нарын и далее в долину Ат Баши, где и расположено заветное озеро Кель Суу! Сегодня проедем в пути 6-7 часов, проедем в приграничную с Китаем территорию, для которой у нас уже подготовлены пропуски. Все это стоит того, чтобы на утро увидеть одну из самых красивых локаций Кыргызстана - озеро Кель Суу.

4 день

Охота с беркутами и каньоны

Сегодня день культурного погружения в традиции и быт кочевников.

После завтрака мы отправимся в дом к местному охотнику с беркутами. Я познакомлю вас с профессиональным беркутчи Алмазбеком байке. Он познакомит нас с древним искусством охоты на лис, зайцев и волков с прирученными беркутами и тайганами и покажет элементы дрессировки ловчих птиц. Мы попробуем удержать беркута в руках, увидим тренировку беркутов и пообщаемся с хозяином в его доме.

Далее выезжаем на каньон Сказка! Прогулка на его вершину займет не более получаса. Это одна их самых популярных локаций южного берега Иссык-Куля - открыточный вид и марсианский пейзажи.

Во второй половине дня отправимся в мастерскую, где изготавливают юрты. Увидим весь процесс и даже соберем свою юрты - занятие это очень увлекательное. Обедаем здесь же за шикарно накрытым столом хозяйки мастерской.

Вечером отправляемся греться на горячие источники с речи гор, а затем на ужин в ресторан национальной кухни.

Внимание: в этом дне возможны корректировки по независящим от организатора обстоятельствам. Иногда бывает, что по личным или семейным обстоятельствам мастерская или охотник с беркутами не может нас принять. Тогда мы делаем замену этой активности на другую.

5 день

Город Каракол и ущелье Кок Жайык

Добро пожаловать в самый интернациональный город Кыргызстана Каракол. В первой половине дня мы прогуляемся по городу, заедем в сувенирный магазинчик. Войлочные тапочки, изделия из кожи и мед - то, что нужно привезти из Кыргызстана в подарок.

Выезжаем в ущелье Кок Жайык чтобы насладиться его красотой и прогуляться пешком до водопада Девичьи косы. прогулка составит 2-3 часа. По желанию можно взять лошадку и пройти этот путь верхом.

Обедаем здесь же в юрточном лагере. Хозяйка приготовит нам вкуснейший босо (жареный) лагуна.

Затем заедем на смотровую площадку ущелья Джети Огуз (7 быков) и выезжаем на северный берег озера Иссык Куль.

6 день

Отдых на пляже озера Иссык-Куль

Предпоследний день нашего путешествия мы проведем максимально расслабленно. Никаких долгих переездов и экскурсий! Вас ждёт отдых на берегу озера Иссык-Куль и прогулка на кораблике перед самым закатом.

Прощальный ужин, на котором мы поделимся впечатлением о поездке, и отдых.

7 день

Выезд в Бишкек

После завтрака отправляемся в аэропорт Бишкека. По пути остановимся у местных магазинчиков, чтобы купить сувениры и вкусности на память о путешествии.

8 день

Озеро Кель Суу

Не хватит никаких слов, чтобы описать всю красоту эт ого место! Здесь нужно побывать и увидеть все своими глазами! После завтрака мы седлаем лошадей и идем к высокогорному озеру Кель Суу! Сама дорога и озеро - настолько красивы, что с большой вероятностью вы скажете, что это Самое Красивое Озеро, которое я когда либо видел!

Конная прогулка до озера займет полтора часа. Но не беспокойтесь, лошади обучены работать с туристами. Наша прогулка абсолютно безопасна.

После обеда длительный переезд на южный берег Иссык-Куля. В пути 6-7 часов.

Варианты проживания

2-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и юрточных лагерях по программе
  • Трансфер по программе на Toyota Sequoia 2 (из аэропорта в аэропорт)
  • Русскоговорящий гид
  • Все завтраки, 4 обеда и 4 ужина (еды будет ооооочень много)
  • Беркут-шоу
  • Мастер-класс по сборке юрты
  • Конная прогулка до озера Кель Суу
  • Посещение всех локации по программе, включая входные билеты
  • Вода в транспорте на протяжении всей программы
  • Оформление пропуска в приграничную территорию
  • Сюрпризы от организатора
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Личные расходы
  • Питание, не включенное в стоимость (800-1500 руб за один прием)
  • Горячие источники (400 руб)
  • Конная прогулка в ущелье Кок Жайик (1500 руб по желанию)
О чём нужно знать до поездки

В программу могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями и/или человеческим фактором. Так как мы взаимодействуем с людьми (охотники с беркутами, мастера и ремесленники), ввиду их личных обстоятельств программа может быть изменена. Организатор всегда предоставит равнозначную замену активности.

Визы
Виза не требуется. Можно влететь в страну по паспорту Рф
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лариса
Лариса — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Меня зовут Лариса. Я путешественница и блогер. Вот уже 4 года мое сердце отдано Кыргызстану - самой красивой стране в Центральной Азии. На моей странице вы сможете найти лучшие туры по Кыргызстану, Грузии, Узбекистану.

