Описание тура
Это просто топовые маршрут! Мистическое озеро Сон Коль, невероятной красоты озеро Кель Суу, каньон Сказка, пикник у водопада и на берегу озера Иссык Куль, ночевки в юртах и гастрономическое удовольствие каждый день!
Путешествие для тех, кто любит экстремальные приключения и живописные пейзажи! Я предлагаю тебе незабываемую поездку на комфортабельных джипах по Кыргызстану.
Маршрут путешествия будет проложен вдоль красивейших дорог, захватывающих дух. Мы промчимся вдоль гор, ущелий, долин, каньонов, перевалов, колоритных пастушеских поселений, рек и озёр. Увидим дикую, нетронутую природу Кыргызстана и узнаем о местной культуре и традициях.
По дорогам Кыргызстана мы проедем более 2 000 км. Будь готов к бездорожью, ведь мы доедем до самых отдаленных уголков! Но я позаботилась о твоём комфорте, поэтому нас повезут профессиональные гиды-водители на внедорожниках. На ночь мы будем останавливаться в колоритных отелях и юрточных лагерях, где будет душ или баня. Юрты отапливаются внутренними печами на дровах, поэтому в них будет тепло и уютно.
А ещё в этом туре ты попробуешь самые известные блюда кыргызской кухни: лагман, узгенский плов, бишбармак, боорсоки, свежий каймак, дунганское блюдо ашлянфу и национальный напиток из свежайшего кобыльего молока кумыс.
Если ты хочешь испытать настоящие эмоции от путешествия по неизведанным горным дорогам и глубоким ущельям, то отправляйся со мной в джип-тур по Кыргызстану!
Программа тура по дням
Встреча в Бишкеке. Трансфер в горы
Сегодня встречаемся в аэропорту, завтракаем и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Бишкек: площадь Ала Тон, проспект Чуй и памятник революционерам. Далее отправляемся на приветственный традиционный обед в дом мастерицы Гульмиры эже. А вечером разместимся в уютном отеле с национальным колоритом с видом на горное ущелье Чон Кемин.
Сегодня легкий день, чтобы отдохнуть после перелета и настроиться на следующие три дня - ведь нас ждать дальняя дорога и много красивейших природных локаций.
Внимание! Выбирайте рейс прилета в первый день тура, прибывающий до 12:00 местного времени. Или прилетайте на день раньше. Мы поможем вам с отелем и организуем трансфер из аэропорта в городе.
Озеро Сон Коль
Нас ждёт одно из самых сказочных мест Кыргызстана озеро Сон Коль на высоте 3016 метров. Сон-Куль окружают невысокие холмы, за которыми проглядывают остроконечные пики и снега хребтов Центрального Тянь-Шаня.
На обед разобьем пикник на берегу горной реки вблизи водопада Кажырты. Красота и уединение этих мест не оставит вас равнодушным.
На ночь останавливаемся в юрточном лагере со всеми удобствами. После заката мы увидим небо, усыпанное миллионом звезд и невероятно красивый млечный путь. И если повезёт, загадаем желание на падающую звезду!
В пути сегодня проедем 6-7 часов с остановками на форточки, кофе, туалет и обед.
Нарын и долина Аксай
Продолжаем путь в сторону г. Нарын и озера Кель Суу. Сегодня наша дорога пролегает через живописный перевал Молдо Ашуу. Пейзаж за окном меняется каждые полчаса и длинный путь не сильно нас утомит.
На обед Заедем в г. Нарын и далее в долину Ат Баши, где и расположено заветное озеро Кель Суу! Сегодня проедем в пути 6-7 часов, проедем в приграничную с Китаем территорию, для которой у нас уже подготовлены пропуски. Все это стоит того, чтобы на утро увидеть одну из самых красивых локаций Кыргызстана - озеро Кель Суу.
Охота с беркутами и каньоны
Сегодня день культурного погружения в традиции и быт кочевников.
После завтрака мы отправимся в дом к местному охотнику с беркутами. Я познакомлю вас с профессиональным беркутчи Алмазбеком байке. Он познакомит нас с древним искусством охоты на лис, зайцев и волков с прирученными беркутами и тайганами и покажет элементы дрессировки ловчих птиц. Мы попробуем удержать беркута в руках, увидим тренировку беркутов и пообщаемся с хозяином в его доме.
Далее выезжаем на каньон Сказка! Прогулка на его вершину займет не более получаса. Это одна их самых популярных локаций южного берега Иссык-Куля - открыточный вид и марсианский пейзажи.
Во второй половине дня отправимся в мастерскую, где изготавливают юрты. Увидим весь процесс и даже соберем свою юрты - занятие это очень увлекательное. Обедаем здесь же за шикарно накрытым столом хозяйки мастерской.
Вечером отправляемся греться на горячие источники с речи гор, а затем на ужин в ресторан национальной кухни.
Внимание: в этом дне возможны корректировки по независящим от организатора обстоятельствам. Иногда бывает, что по личным или семейным обстоятельствам мастерская или охотник с беркутами не может нас принять. Тогда мы делаем замену этой активности на другую.
Город Каракол и ущелье Кок Жайык
Добро пожаловать в самый интернациональный город Кыргызстана Каракол. В первой половине дня мы прогуляемся по городу, заедем в сувенирный магазинчик. Войлочные тапочки, изделия из кожи и мед - то, что нужно привезти из Кыргызстана в подарок.
Выезжаем в ущелье Кок Жайык чтобы насладиться его красотой и прогуляться пешком до водопада Девичьи косы. прогулка составит 2-3 часа. По желанию можно взять лошадку и пройти этот путь верхом.
Обедаем здесь же в юрточном лагере. Хозяйка приготовит нам вкуснейший босо (жареный) лагуна.
Затем заедем на смотровую площадку ущелья Джети Огуз (7 быков) и выезжаем на северный берег озера Иссык Куль.
Отдых на пляже озера Иссык-Куль
Предпоследний день нашего путешествия мы проведем максимально расслабленно. Никаких долгих переездов и экскурсий! Вас ждёт отдых на берегу озера Иссык-Куль и прогулка на кораблике перед самым закатом.
Прощальный ужин, на котором мы поделимся впечатлением о поездке, и отдых.
Выезд в Бишкек
После завтрака отправляемся в аэропорт Бишкека. По пути остановимся у местных магазинчиков, чтобы купить сувениры и вкусности на память о путешествии.
Озеро Кель Суу
Не хватит никаких слов, чтобы описать всю красоту эт ого место! Здесь нужно побывать и увидеть все своими глазами! После завтрака мы седлаем лошадей и идем к высокогорному озеру Кель Суу! Сама дорога и озеро - настолько красивы, что с большой вероятностью вы скажете, что это Самое Красивое Озеро, которое я когда либо видел!
Конная прогулка до озера займет полтора часа. Но не беспокойтесь, лошади обучены работать с туристами. Наша прогулка абсолютно безопасна.
После обеда длительный переезд на южный берег Иссык-Куля. В пути 6-7 часов.
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и юрточных лагерях по программе
- Трансфер по программе на Toyota Sequoia 2 (из аэропорта в аэропорт)
- Русскоговорящий гид
- Все завтраки, 4 обеда и 4 ужина (еды будет ооооочень много)
- Беркут-шоу
- Мастер-класс по сборке юрты
- Конная прогулка до озера Кель Суу
- Посещение всех локации по программе, включая входные билеты
- Вода в транспорте на протяжении всей программы
- Оформление пропуска в приграничную территорию
- Сюрпризы от организатора
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Личные расходы
- Питание, не включенное в стоимость (800-1500 руб за один прием)
- Горячие источники (400 руб)
- Конная прогулка в ущелье Кок Жайик (1500 руб по желанию)
О чём нужно знать до поездки
В программу могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями и/или человеческим фактором. Так как мы взаимодействуем с людьми (охотники с беркутами, мастера и ремесленники), ввиду их личных обстоятельств программа может быть изменена. Организатор всегда предоставит равнозначную замену активности.