Это просто топовые маршрут! Мистическое озеро Сон Коль, невероятной красоты озеро Кель Суу, каньон Сказка, пикник у водопада и на берегу озера Иссык Куль, ночевки в юртах и гастрономическое удовольствие каждый день!

Путешествие для тех, кто любит экстремальные приключения и живописные пейзажи! Я предлагаю тебе незабываемую поездку на комфортабельных джипах по Кыргызстану.

Маршрут путешествия будет проложен вдоль красивейших дорог, захватывающих дух. Мы промчимся вдоль гор, ущелий, долин, каньонов, перевалов, колоритных пастушеских поселений, рек и озёр. Увидим дикую, нетронутую природу Кыргызстана и узнаем о местной культуре и традициях.

По дорогам Кыргызстана мы проедем более 2 000 км. Будь готов к бездорожью, ведь мы доедем до самых отдаленных уголков! Но я позаботилась о твоём комфорте, поэтому нас повезут профессиональные гиды-водители на внедорожниках. На ночь мы будем останавливаться в колоритных отелях и юрточных лагерях, где будет душ или баня. Юрты отапливаются внутренними печами на дровах, поэтому в них будет тепло и уютно.

А ещё в этом туре ты попробуешь самые известные блюда кыргызской кухни: лагман, узгенский плов, бишбармак, боорсоки, свежий каймак, дунганское блюдо ашлянфу и национальный напиток из свежайшего кобыльего молока кумыс.

Если ты хочешь испытать настоящие эмоции от путешествия по неизведанным горным дорогам и глубоким ущельям, то отправляйся со мной в джип-тур по Кыргызстану!