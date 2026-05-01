И в этом туре мы подготовили программу, охватывающую самые живописные места! Проедем, пройдём и прокатимся верхом по горным тропам.
Остановимся
Описание тура
Организационные детали
Список вещей: удобная обувь для гор, шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкая куртка или пуховик, толстовка, дождевик, шапка, кепка, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце, туалетная бумага, рюкзак 30–35 л, палки для трекинга при необходимости.
Багаж: максимальный размер 40×60×25 см (чемодан S, 45–50 л).
Деньги и расходы: обмен валюты в Бишкеке возможен в любое время. На дополнительные расходы примерно 4000 сом на ужины в кафе, 1000–2000 сом на сувениры и напитки.
Программа тура по дням
Из Бишкека к Иссык-Кулю
Выезд из Бишкека запланирован на 9:00 утра. Дорога проходит через городок Балыкчи и Боомское ущелье, после чего свернём с асфальта и поднимемся на перевал Куламбель высотой 3350 м. С вершины открывается панорамный вид на озеро Иссык-Куль. Запланированы небольшая прогулка и фотосессия, после чего отправимся на обед в местное кафе. После предусмотрена остановка на пляже озера Иссык-Куль с возможностью купания и фотосессии у статуй Зевса и Посейдона, стоящих на берегу у кромки воды. Завершает день переезд в городок Кочкор, размещение в гостевом доме и ужин.
Горное озеро Кёль-Укок и мастер-класс
После завтрака направимся к горному озеру Кёль-Укок. Предусмотрен подъём по ущелью и треккинг протяжённостью 8 км с перепадом высоты 450 м. Прогулка проходит вдоль озера с возможностью сделать фото. После ланча нас ждёт спуск по ущелью к небольшому водопаду, после чего — возвращение к микроавтобусу.
Вечером в гостевом доме проводится мастер-класс по изготовлению изделий из войлока и ужин с национальным блюдом бешбармак.
Каньон Хан-Салык и озеро Сон-Куль
После завтрака путь продолжится вдоль бурной реки Кокамерен к каньону Хан-Салык. Запланирован треккинг к озеру Ак-Кёль протяжённостью 6 км с перепадом высоты 250 м. Ланч состоится на берегу озера, после чего вернёмся в микроавтобус и поедем через перевал Каракече. Конечная точка дня — озеро Сон-Куль, размещение в юртах, ужин и вечернее наблюдение за звёздным небом.
Конная прогулка и каньон Тешик
В первой половине дня вас ждёт 2-часовая прогулка верхом в сопровождении опытного гида, включая инструктаж по управлению лошадью и посадке. После направимся в Нарын с остановкой на фотосессию на перевале Терскей-Топок (33 попугая). Далее запланирован треккинг в каньон Тешик протяжённостью 6 км с перепадом высоты 250 м, обед и продолжение пути до Нарына. Размещение в гостевом доме и ужин в кафе.
Озеро Кёль-Тор и юрточный лагерь Кок-Кия
После завтрака поедем к горному озеру Кёль-Тор. Путь занимает около 2,5 часов с остановками для фотосессий. Перед прибытием предусмотрен треккинг длиной 6 км с перепадом высоты 300 м. Прогулка по берегу озера сопровождается ланчем, после чего — возвращение в микроавтобус и переезд к озеру Кёль-Су. Размещение в юрточном лагере, ужин и отдых.
Озеро Кёль-Су и возвращение в Нарын
Ранний завтрак, после чего группа отправляется к озеру Кёль-Су на треккинг протяжённостью 15 км туда и обратно с перепадом высоты 350 м. Запланированы катание на лодке, посещение пещеры и фотосессии. Возвращение в юрточный лагерь, обед, а затем переезд в город Нарын. Размещение в гостевом доме и ужин в кафе.
Каньон Кичи-Нарын
Маршрут проходит по каньону Кичи-Нарын с видами на бурную реку, скалы с тянь-шаньской елью и снежные вершины. Дорога занимает весь день с остановками для фото и коротких прогулок. Ланч запланирован на берегу горной реки. Вечером группа прибывает в гостиницу, размещается и ужинает в кафе.
Каньоны Кок-Мойнок и Чу
Выезд запланирован на 8:00 утра. Первая остановка — каньоны Кок-Мойнок с прогулкой по лабиринтам красной глины в течение 2 часов. После этого пообедаем в кафе и пройдёмся по каньону реки Чу (до 30 минут). Завершение маршрута — переезд в аэропорт, прибытие в 15:00 и регистрация на рейс.
Для тех, кто остаётся, предусмотрено размещение в выбранной гостинице в Бишкеке с трансфером в аэропорт на следующий день за 3 часа до вылета.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|86 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, 3 ужина
- Трансфер до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
- Мастер-класс по войлоку
- Конная прогулка на озере Сон-Куль
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из аэропорта
- 1-местное размещение - 20 000 сом за тур
- Конная прогулка на озере Кёль-Су - $45
- Прогулка на лодке на озере Кёль-Су - $25
- Медицинская страховка