6 озёр и каньоны Кыргызстана в мини-группе: тур с треккингами, конными прогулками и мастер-классом

Создать изделие из войлока, прокатиться верхом у озера Сон-Куль и отдохнуть на пляже у Иссык-Куля
Чтобы в полной мере узнать Кыргызстан, нужно обязательно исследовать природные локации страны.

И в этом туре мы подготовили программу, охватывающую самые живописные места! Проедем, пройдём и прокатимся верхом по горным тропам.

Остановимся
у озёр Иссык-Куль, Кёль-Укок, Ак-Кёль, Сон-Куль и Кёль-Су, а также в каньонах Хан-Салык, Тешик, Кичи-Нарын и Кок-Мойнок. Даже успеем посетить мастер-класс, на котором вы создадите изделие из войлока. Готовы к приключениям?

Описание тура

Организационные детали

Список вещей: удобная обувь для гор, шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкая куртка или пуховик, толстовка, дождевик, шапка, кепка, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце, туалетная бумага, рюкзак 30–35 л, палки для трекинга при необходимости.

Багаж: максимальный размер 40×60×25 см (чемодан S, 45–50 л).

Деньги и расходы: обмен валюты в Бишкеке возможен в любое время. На дополнительные расходы примерно 4000 сом на ужины в кафе, 1000–2000 сом на сувениры и напитки.

Программа тура по дням

1 день

Из Бишкека к Иссык-Кулю

Выезд из Бишкека запланирован на 9:00 утра. Дорога проходит через городок Балыкчи и Боомское ущелье, после чего свернём с асфальта и поднимемся на перевал Куламбель высотой 3350 м. С вершины открывается панорамный вид на озеро Иссык-Куль. Запланированы небольшая прогулка и фотосессия, после чего отправимся на обед в местное кафе. После предусмотрена остановка на пляже озера Иссык-Куль с возможностью купания и фотосессии у статуй Зевса и Посейдона, стоящих на берегу у кромки воды. Завершает день переезд в городок Кочкор, размещение в гостевом доме и ужин.

2 день

Горное озеро Кёль-Укок и мастер-класс

После завтрака направимся к горному озеру Кёль-Укок. Предусмотрен подъём по ущелью и треккинг протяжённостью 8 км с перепадом высоты 450 м. Прогулка проходит вдоль озера с возможностью сделать фото. После ланча нас ждёт спуск по ущелью к небольшому водопаду, после чего — возвращение к микроавтобусу.

Вечером в гостевом доме проводится мастер-класс по изготовлению изделий из войлока и ужин с национальным блюдом бешбармак.

3 день

Каньон Хан-Салык и озеро Сон-Куль

После завтрака путь продолжится вдоль бурной реки Кокамерен к каньону Хан-Салык. Запланирован треккинг к озеру Ак-Кёль протяжённостью 6 км с перепадом высоты 250 м. Ланч состоится на берегу озера, после чего вернёмся в микроавтобус и поедем через перевал Каракече. Конечная точка дня — озеро Сон-Куль, размещение в юртах, ужин и вечернее наблюдение за звёздным небом.

4 день

Конная прогулка и каньон Тешик

В первой половине дня вас ждёт 2-часовая прогулка верхом в сопровождении опытного гида, включая инструктаж по управлению лошадью и посадке. После направимся в Нарын с остановкой на фотосессию на перевале Терскей-Топок (33 попугая). Далее запланирован треккинг в каньон Тешик протяжённостью 6 км с перепадом высоты 250 м, обед и продолжение пути до Нарына. Размещение в гостевом доме и ужин в кафе.

5 день

Озеро Кёль-Тор и юрточный лагерь Кок-Кия

После завтрака поедем к горному озеру Кёль-Тор. Путь занимает около 2,5 часов с остановками для фотосессий. Перед прибытием предусмотрен треккинг длиной 6 км с перепадом высоты 300 м. Прогулка по берегу озера сопровождается ланчем, после чего — возвращение в микроавтобус и переезд к озеру Кёль-Су. Размещение в юрточном лагере, ужин и отдых.

6 день

Озеро Кёль-Су и возвращение в Нарын

Ранний завтрак, после чего группа отправляется к озеру Кёль-Су на треккинг протяжённостью 15 км туда и обратно с перепадом высоты 350 м. Запланированы катание на лодке, посещение пещеры и фотосессии. Возвращение в юрточный лагерь, обед, а затем переезд в город Нарын. Размещение в гостевом доме и ужин в кафе.

7 день

Каньон Кичи-Нарын

Маршрут проходит по каньону Кичи-Нарын с видами на бурную реку, скалы с тянь-шаньской елью и снежные вершины. Дорога занимает весь день с остановками для фото и коротких прогулок. Ланч запланирован на берегу горной реки. Вечером группа прибывает в гостиницу, размещается и ужинает в кафе.

8 день

Каньоны Кок-Мойнок и Чу

Выезд запланирован на 8:00 утра. Первая остановка — каньоны Кок-Мойнок с прогулкой по лабиринтам красной глины в течение 2 часов. После этого пообедаем в кафе и пройдёмся по каньону реки Чу (до 30 минут). Завершение маршрута — переезд в аэропорт, прибытие в 15:00 и регистрация на рейс.

Для тех, кто остаётся, предусмотрено размещение в выбранной гостинице в Бишкеке с трансфером в аэропорт на следующий день за 3 часа до вылета.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник86 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, 3 ужина
  • Трансфер до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Мастер-класс по войлоку
  • Конная прогулка на озере Сон-Куль
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из аэропорта
  • 1-местное размещение - 20 000 сом за тур
  • Конная прогулка на озере Кёль-Су - $45
  • Прогулка на лодке на озере Кёль-Су - $25
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра 41Б (ориентир - супермаркет «Глобус»), 8:30
Завершение: Аэропорт «Манас», 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Пётр. Всю жизнь живу в Кыргызстане. Я люблю свою страну, в которой родился и вырос. Я и мои ребята — маленькая команда профессионалов. Мы организуем не просто туры, а целое
путешествие по стране, в глубинку, в самые красивые и труднодоступные локации. Мы создаём авторские этнотуры, работаем в самых отдалённых уголках Кыргызстана. Мы честны. Подбирая вам тур, мы всегда рассматриваем альтернативы, стараемся создать программу ручной сборки, окружаем вас заботой и вниманием. В случае непредвиденных обстоятельств мы всегда рядом со своими путешественниками, придём им на помощь и решим любые возникающие вопросы. Мы любим и ценим свой труд, обожаем свою работу. А ещё мне очень приятно встречать новых гостей, делиться с ними всем самым интересным, показывать удивительно красивые места моей страны, вызывать у моих гостей добрые эмоции и позитив, видеть их улыбки и слышать возгласы восторга и радости от увиденной природы, вкусной еды и моего гостеприимства.

