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Авторский тур
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
«Разместимся во внедорожнике и отправимся колесить по живописным просторам Киргизии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
«Отдохнёте на берегу озера, прокатитесь на джипах и искупаетесь в полезных горячих источниках»
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
«В составе мини-группы мы устроим джипинг в окрестностях озера Иссык-Куль, где рассыпаны множество красочных природных локаций»
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей30 мая 2024Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
- ЕЕлена14 мая 2024Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
- ИИрина7 мая 2024Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
- ННаталья14 марта 2024Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и
- ААнастасия1 марта 2024Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые
- ТТамара23 октября 2023Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
- ИИван20 октября 2023Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много
- ООльга11 октября 2023Первый раз отправилась в тур вместе с поднебесными. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при оформлении
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Джиппинг»
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