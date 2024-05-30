Покататься на джипах в Бишкеке

Найдено 7 туров в категории «Джиппинг» в Бишкеке на русском языке, цены от 506 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
«Разместимся во внедорожнике и отправимся колесить по живописным просторам Киргизии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚣 Прогулки на каяках
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
«Отдохнёте на берегу озера, прокатитесь на джипах и искупаетесь в полезных горячих источниках»
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900 за человека
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
792 за всё до 4 чел.
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817 за человека
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
«В составе мини-группы мы устроим джипинг в окрестностях озера Иссык-Куль, где рассыпаны множество красочных природных локаций»
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
    читать дальше

    наш гид Денис встретил нас, и по максимуму показал нам одни из лучших мест горного озера. Нужно обязательно вернуться) спасибо организаторам.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
    Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
    читать дальше

    его компании. С его помощью практически влюбились в Кыргызстан. Все хорошо организовано. Интересно и ненавязчиво, всегда с ноткой юмора. С первых минут знакомства почувствовали, как он с любовью отдается своему делу. Благодаря Юрию удалось узнать много нового и интересного о Кыргызстане. Экскурсия очень интересная и многогранная, много природных красот переплетается с историческими местами и музеями. По истечению трех дней было даже немного грустно расставаться. Спасибо Юрию за положительные эмоции. Побольше бы таких Гидов.

  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и
    читать дальше

    очень визуально контрастного тура. За тур мы прожили будто пол жизни по впечатлениям и полученным эмоциям. Проехав более 2000км мы даже не ощутили передвижения, было очень комфортно, безопасно и с улыбкой. Наше путешествие прошло""легко и радостно"". Мы влюбились в вашу страну и вернёмся сюда снова. Такой формат как""авторские джип туры"" по самым красивым местам без туристов и рюкзаков нам особо полюбился. Спасибо за такой первый опыт. Вы задали высокую планку! Благодарим за все еееее!!!!!!!!!!! Ну фартовые мы!!!!! Легко и радостно!!! Супер!!! До встречи в следующих турах!!! Все в восторге, довольные и счастливые отправляемся домой к прежней жизни. Но все же что-то изменилось внутри, ощущение, что возможно все в этой жизни. Ощущение радости и душевного Подъема!

  • А
    Анастасия
    1 марта 2024
    Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
    Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые
    читать дальше

    гиды и приятные собеседники! Дорога на тысячи километров с вами одно удовольствие!:) Благодаря вам за всю поездку узнали очень много всего! Причём не только по Киргизии, в которой находились, но и по Казахстану, Узбекистану и другим странам! Самое забавное, что у нас был отдельный гид по Узбекистану, но Дима с Кристиной рассказывали все намного интереснее и более подробно обо всем! Так что именно вы для нас были гидами в этой поездке! Спасибо Вам огромное!! Очень надеюсь, что как-нибудь организуем тур с вами по Казахстану! И попробуем бешбармак, который Дима очень расхваливал! Спасибо, что всегда прислушивались к нам, помогали в любой ситуации! Это очень ценно! P.S: Кристине отдельный респект за ТАКОЕ огромное количество навыков и талантов! Она умеет абсолютно все!

  • Т
    Тамара
    23 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
  • И
    Иван
    20 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много
    читать дальше

    информации о местах где мы были, разных историй из жизни в Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Мне очень понравилось, что наша беседа была построена не просто как односторонний рассказ, а как поездка двух приятелей, которые решили выбраться в горы:) С путешествия я привез вагон положительных эмоций, а также много фотографий, которые помог сделать Константин!

  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Первый раз отправилась в тур вместе с поднебесными. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при оформлении
    читать дальше

    путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
  2. Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
  3. Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
  4. По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
  5. Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Джиппинг" можно забронировать 7 авторских туров от 506 до 390 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 7 туров на 2024 год по теме «Джиппинг», 10 ⭐ отзывов, цены от 506₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам