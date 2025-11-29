Организатор оставляет за собой право корректировать маршрут тура, перечень и последовательность локаций, места проживания из-за форс-мажора, погодных условий, ремонта дорог и иных факторов, независящих от организатора.

Тур проводится при наборе группы от 2 человек. При желании провести индивидуальный тур вопросы обсуждаются в личной переписке (увеличение стоимости тура либо составление индивидуальной программы).

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание. Основа меню — традиционная кыргызская кухня: куурдак, бешбармак, манты, лагман, боорсоки, каттама. Питание организовано преимущественно домашнее (приготовление в печи), возможны приёмы пищи в кафе. Вегетарианское меню доступно по предварительному запросу.

Транспорт. По маршруту передвигаемся на внедорожниках. При наборе группы более 7 человек — на минивэне премиального уровня. Все автомобили оснащены кондиционером.

Возраст участников. 7-70 лет. Участие детей — по согласованию.

Виза. Не нужна для граждан РФ. Въезд в Кыргызстан возможен по российскому или загранпаспорту.

Уровень сложности. Основные передвижения — на автомобиле. Конные маршруты сопровождаются опытными конюхами, лошади обучены работе с туристами. Перед прогулками верхом проводится инструктаж.

Связь и интернет. Во всех местах ночёвок есть Wi-Fi. В дороге сеть ловит практически везде, пропадает только на перевалах, в каньонах, ущельях и высокогорных озёрах. С приобретением сим-карты организатор поможет.