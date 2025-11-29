Мы искупаемся в термальных источниках в закатном солнце, будем пробовать домашнюю
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право корректировать маршрут тура, перечень и последовательность локаций, места проживания из-за форс-мажора, погодных условий, ремонта дорог и иных факторов, независящих от организатора.
Тур проводится при наборе группы от 2 человек. При желании провести индивидуальный тур вопросы обсуждаются в личной переписке (увеличение стоимости тура либо составление индивидуальной программы).
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание. Основа меню — традиционная кыргызская кухня: куурдак, бешбармак, манты, лагман, боорсоки, каттама. Питание организовано преимущественно домашнее (приготовление в печи), возможны приёмы пищи в кафе. Вегетарианское меню доступно по предварительному запросу.
Транспорт. По маршруту передвигаемся на внедорожниках. При наборе группы более 7 человек — на минивэне премиального уровня. Все автомобили оснащены кондиционером.
Возраст участников. 7-70 лет. Участие детей — по согласованию.
Виза. Не нужна для граждан РФ. Въезд в Кыргызстан возможен по российскому или загранпаспорту.
Уровень сложности. Основные передвижения — на автомобиле. Конные маршруты сопровождаются опытными конюхами, лошади обучены работе с туристами. Перед прогулками верхом проводится инструктаж.
Связь и интернет. Во всех местах ночёвок есть Wi-Fi. В дороге сеть ловит практически везде, пропадает только на перевалах, в каньонах, ущельях и высокогорных озёрах. С приобретением сим-карты организатор поможет.
Программа тура по дням
В ритме горного Чон-Кемина
Встречаемся и отправляемся навстречу горам, в атмосферный этнохаус, построенный с душой местной семьей несколькими поколениями ранее. После сытного домашнего обеда вас ждёт первая конная прогулка до панорамной точки. Это мягкое погружение в ритм тура: вы привыкаете к седлу, ловите вайб и чувствуете, как дыхание лошади настраивает вас на нужную волну. Вечером — уют, тишина, звёзды и предвкушение следующего дня.
Время в пути сегодня — 4 часа.
Озеро Сутуу-Булак и технологичные капсулы с видом на Иссык-Куль
Позавтракав, держим курс на северный берег Иссык-Куля и переезжаем в сторону Семёновского и Григорьевского ущелий. Полюбуемся еловыми лесами, высокими горами, журчащими реками и бескрайними просторами. На обед заглянем в настоящую юрту. Здесь нас угостят горячими блюдами, лепёшками и чаем с дымком. Никакой спешки — только тёплая компания и еда, приготовленная с душой.
А после отправимся на конную прогулку по изумрудным долинам к загадочному и окутанному легендами озеру Сутуу-Булак, скрытому среди холмов. Маршрут лёгкий, а сопровождать нас будут местные проводники. Сделаем красивые фото и расслабимся в термальных источниках по завершении. Горячая вода и пар на закате — то, что нужно после активного дня.
Вечером заселимся в технологичные капсулы с панорамным видом на Иссык-Куль, мягким светом и атмосферой романтики и поужинаем с видом на звёзды.
Время в пути сегодня — 4 часа.
Аксайский каньон, заселение в юрты, конная прогулка, отдых в горячих источниках
Утром автоматические занавески откроют перед нами потрясающую панораму, которой вы сможете полюбоваться прямо из мягкой постели! Завтракаем, вдыхая свежий ветер Иссык-Куля, и отправляемся в Аксайский каньон — место, где на фоне бескрайних песчаных волн растекается горизонт озера. Каждый шаг по каньону — словно кадры фильма «Марсианин».
Далее нас ждёт заселение в юрты на самом побережье Иссык-Куля — тишина, прозрачная водная гладь, и время будто остановилось… Обед от хозяев — вкусный, домашний, от сердца. После мы запряжём коней и направимся к горам за новой порцией невероятных видов. Иссык-Кульские просторы, ветер в лицо, неспешный шаг, потом — рысь и галоп. Вы сами выбираете ритм.
Вечером, если будет желание, отдохнём в горячих источниках с видом на Иссык-Куль в лучах закатного солнца.
Время в пути сегодня — 6 часов.
Путь к озеру Сон-Кёль, размещение в панорамных куполах
После завтрака, отдохнувшие и заряженные, мы отправимся к озеру Сон-Кёль, расположенному на высоте 3000 метров. Дорога будет пролегать через живописный перевал с 32 изгибами, уходящими далеко в ущелье, — фотографии на таком фоне получаются просто вау!
По приезде разместимся в панорамных куполах, откуда можно будет наслаждаться потрясающим закатом! Вечером — как всегда вкусный домашний ужин и отдых после длительного переезда. По желанию можно попариться в баньке.
Время в пути сегодня — 6 часов.
Прогулка верхом, переезд в Бишкек, отдых в гостевом доме
Проснёмся с видом на озеро, позавтракаем и отправимся на ещё одну прогулку верхом. Здесь вас ждут максимальная тишина и единение с природой. По желанию можно пострелять из лука.
После сытного обеда поблагодарим гостеприимных хозяев и направимся в сторону Бишкека. По дороге — перекусы, фото на фоне красивых панорам, отдых.
К вечеру прибудем в город, поужинаем в традиционном ресторане и заселимся в уютный гостевой дом с бассейном — то, что нужно для хорошего отдыха после дороги.
Время в пути сегодня — 6 часов.
Завершение тура, отъезд
Наш тур подошел к концу и настало время прощаться. После завтрака я отвезу вас в аэропорт, а если позволит время, можно прогуляться по городу, посетить достопримечательности и колоритные местные рынки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины (кроме Бишкека)
- Питьевая вода в машине на протяжении всего тура
- Все переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение турлидером
- Входные билеты в природные парки по программе
- Конные прогулки по программе
- Посещение термальных источников по программе
- Медицинская аптечка
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
- Питание в Бишкеке
- Страховка (по желанию)
- 1-местное размещение
- Дополнительные индивидуальные расходы (около $20-40)