Дух свободы: конный тур в самых атмосферных локациях Кыргызстана с проживанием в необычных местах

Ощутить радушие местных, переночевать в технологичной капсуле у Иссык-Куля и отдохнуть в источниках
Мы проедем верхом по самым живописным и уединённым уголкам Кыргызстана! Вас ждут горные ущелья, еловые леса, озёра и бескрайние степи.

Мы искупаемся в термальных источниках в закатном солнце, будем пробовать домашнюю
еду, приготовленную с любовью, делать головокружительные кадры и наслаждаться единением с природой.

Каждый день — как кадр из художественного фильма: лошади, солнце, пыль от копыт, тишина и блики на водной глади водоёмов, забота местных жителей и свобода, которую дарит дорога.

А жить мы будем в этнодомах, юртах, панорамных куполах, доме с бассейном и даже в капсуле — такого вы точно не пробовали!

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право корректировать маршрут тура, перечень и последовательность локаций, места проживания из-за форс-мажора, погодных условий, ремонта дорог и иных факторов, независящих от организатора.
Тур проводится при наборе группы от 2 человек. При желании провести индивидуальный тур вопросы обсуждаются в личной переписке (увеличение стоимости тура либо составление индивидуальной программы).

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание. Основа меню — традиционная кыргызская кухня: куурдак, бешбармак, манты, лагман, боорсоки, каттама. Питание организовано преимущественно домашнее (приготовление в печи), возможны приёмы пищи в кафе. Вегетарианское меню доступно по предварительному запросу.

Транспорт. По маршруту передвигаемся на внедорожниках. При наборе группы более 7 человек — на минивэне премиального уровня. Все автомобили оснащены кондиционером.

Возраст участников. 7-70 лет. Участие детей — по согласованию.

Виза. Не нужна для граждан РФ. Въезд в Кыргызстан возможен по российскому или загранпаспорту.

Уровень сложности. Основные передвижения — на автомобиле. Конные маршруты сопровождаются опытными конюхами, лошади обучены работе с туристами. Перед прогулками верхом проводится инструктаж.

Связь и интернет. Во всех местах ночёвок есть Wi-Fi. В дороге сеть ловит практически везде, пропадает только на перевалах, в каньонах, ущельях и высокогорных озёрах. С приобретением сим-карты организатор поможет.

Программа тура по дням

1 день

В ритме горного Чон-Кемина

Встречаемся и отправляемся навстречу горам, в атмосферный этнохаус, построенный с душой местной семьей несколькими поколениями ранее. После сытного домашнего обеда вас ждёт первая конная прогулка до панорамной точки. Это мягкое погружение в ритм тура: вы привыкаете к седлу, ловите вайб и чувствуете, как дыхание лошади настраивает вас на нужную волну. Вечером — уют, тишина, звёзды и предвкушение следующего дня.

Время в пути сегодня — 4 часа.

2 день

Озеро Сутуу-Булак и технологичные капсулы с видом на Иссык-Куль

Позавтракав, держим курс на северный берег Иссык-Куля и переезжаем в сторону Семёновского и Григорьевского ущелий. Полюбуемся еловыми лесами, высокими горами, журчащими реками и бескрайними просторами. На обед заглянем в настоящую юрту. Здесь нас угостят горячими блюдами, лепёшками и чаем с дымком. Никакой спешки — только тёплая компания и еда, приготовленная с душой.

А после отправимся на конную прогулку по изумрудным долинам к загадочному и окутанному легендами озеру Сутуу-Булак, скрытому среди холмов. Маршрут лёгкий, а сопровождать нас будут местные проводники. Сделаем красивые фото и расслабимся в термальных источниках по завершении. Горячая вода и пар на закате — то, что нужно после активного дня.

Вечером заселимся в технологичные капсулы с панорамным видом на Иссык-Куль, мягким светом и атмосферой романтики и поужинаем с видом на звёзды.

Время в пути сегодня — 4 часа.

3 день

Аксайский каньон, заселение в юрты, конная прогулка, отдых в горячих источниках

Утром автоматические занавески откроют перед нами потрясающую панораму, которой вы сможете полюбоваться прямо из мягкой постели! Завтракаем, вдыхая свежий ветер Иссык-Куля, и отправляемся в Аксайский каньон — место, где на фоне бескрайних песчаных волн растекается горизонт озера. Каждый шаг по каньону — словно кадры фильма «Марсианин».

Далее нас ждёт заселение в юрты на самом побережье Иссык-Куля — тишина, прозрачная водная гладь, и время будто остановилось… Обед от хозяев — вкусный, домашний, от сердца. После мы запряжём коней и направимся к горам за новой порцией невероятных видов. Иссык-Кульские просторы, ветер в лицо, неспешный шаг, потом — рысь и галоп. Вы сами выбираете ритм.

Вечером, если будет желание, отдохнём в горячих источниках с видом на Иссык-Куль в лучах закатного солнца.

Время в пути сегодня — 6 часов.

4 день

Путь к озеру Сон-Кёль, размещение в панорамных куполах

После завтрака, отдохнувшие и заряженные, мы отправимся к озеру Сон-Кёль, расположенному на высоте 3000 метров. Дорога будет пролегать через живописный перевал с 32 изгибами, уходящими далеко в ущелье, — фотографии на таком фоне получаются просто вау!

По приезде разместимся в панорамных куполах, откуда можно будет наслаждаться потрясающим закатом! Вечером — как всегда вкусный домашний ужин и отдых после длительного переезда. По желанию можно попариться в баньке.

Время в пути сегодня — 6 часов.

5 день

Прогулка верхом, переезд в Бишкек, отдых в гостевом доме

Проснёмся с видом на озеро, позавтракаем и отправимся на ещё одну прогулку верхом. Здесь вас ждут максимальная тишина и единение с природой. По желанию можно пострелять из лука.

После сытного обеда поблагодарим гостеприимных хозяев и направимся в сторону Бишкека. По дороге — перекусы, фото на фоне красивых панорам, отдых.

К вечеру прибудем в город, поужинаем в традиционном ресторане и заселимся в уютный гостевой дом с бассейном — то, что нужно для хорошего отдыха после дороги.

Время в пути сегодня — 6 часов.

6 день

Завершение тура, отъезд

Наш тур подошел к концу и настало время прощаться. После завтрака я отвезу вас в аэропорт, а если позволит время, можно прогуляться по городу, посетить достопримечательности и колоритные местные рынки.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины (кроме Бишкека)
  • Питьевая вода в машине на протяжении всего тура
  • Все переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение турлидером
  • Входные билеты в природные парки по программе
  • Конные прогулки по программе
  • Посещение термальных источников по программе
  • Медицинская аптечка
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно в ваш город
  • Питание в Бишкеке
  • Страховка (по желанию)
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные индивидуальные расходы (около $20-40)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Манас, Бишкек, 8:00
Завершение: Аэропорт Манас, Бишкек, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Бишкеке
Привет, меня зовут Наташа. Я не просто люблю путешествовать — я этим живу. Мне важно находить настоящую красоту: не только в пейзажах, но и в деталях — в тишине утренних
гор, в уюте вечернего чая на веранде при свете фонариков, в мягком пледе тёплого дома после дороги. Умение сочетать высококлассный комфорт с самыми нетуристическими, аутентичными местами — это про меня. Меньше суеты, больше свободы — главная концепция моих путешествий. Комфортные красивые внедорожники, живописные дороги, тишина, просторы, горы, озёра. Вместо обычных отелей — атмосферные локации с характером, где можно выдохнуть, залипнуть на вид, и почувствовать, что ты в самом сердце природы. Я лично отбираю каждую проверенную мною локацию как для себя. Ты не найдёшь их в стандартных турах. Местами, куда мы заедем, не делятся массово — их рекомендуют шёпотом. Присоединяйся. Доверься маршруту — он уже создан с душой.

