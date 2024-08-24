Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды

Искупаться в Иссык-Куле, побывать в каньоне Сказка и оказаться в тундре с вечными снегами
Собрали все самые красивые, завораживающее и впечатляющие локации Киргизии в одном туре. Здесь легко забыть, что мы находимся на Земле — настолько много вокруг инопланетных пейзажей.

Вы увидите красные скалы каньона
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Конорчек и цветущие альпийские луга, каменные громады, напоминающие замок, и ревущий водопад высотой 100 метров. Попробуем национальную кухню: например, напиток кымыз и блюдо ашлянфу. Желающие за доплату смогут прокатиться верхом по живописной долине.

Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в юртах (2 ночи) и в гостевом доме.

Питание. В стоимость включено 2-разовое питание (завтрак и ужин) с 1 по 4 дни. Остальное питание за доплату.

Дети. Участие возможно с детьми от 3 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на внедорожнике.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Сон-Куль, ночь в юрте и миллион звёзд на небе

Встретим вас в аэропорту «Манас», познакомимся и поедем в Бишкек через живописное ущелье Боом. Посетим инопланетный каньон Конорчек, прогуляемся у красных гор, а дальше остановимся у Орто-Токойского водохранилища.

По пути полюбуемся перевалами Доолон и Калма-Ашуу, а к вечеру доберёмся до озера Сон-Куль на высоте 2016 метров. Заселимся в юрту, поужинаем и выпьем традиционный напиток кымыз. После трапезы вы сможете попариться в баньке и полюбоваться звёздами.

Озеро Сон-Куль, ночь в юрте и миллион звёзд на небеОзеро Сон-Куль, ночь в юрте и миллион звёзд на небеОзеро Сон-Куль, ночь в юрте и миллион звёзд на небеОзеро Сон-Куль, ночь в юрте и миллион звёзд на небеОзеро Сон-Куль, ночь в юрте и миллион звёзд на небе
2 день

Иссык-Куль и каньон Сказка

Утро начнём с невероятного вида озера и вкусного завтрака. Дальше через перевал 33 попугая помчим к озеру Иссык-Куль, любуясь горами. Покажем вам необычную локацию, напоминающую поверхность Марса. Пофотографируемся и отправимся купаться на скалистом берегу озера.

Вечером насладимся видами каньона Сказка и погадаем, на что похожи каменные громады. Кому-то они напоминают замковые башни, а кто-то видит в скалах драконов и других волшебных существ.

Иссык-Куль и каньон СказкаИссык-Куль и каньон СказкаИссык-Куль и каньон СказкаИссык-Куль и каньон Сказка
3 день

Ущелье Джеты-Огуз, вечная тундра и альпийские луга

С утра поедем в ущелье Барскоон и увидим водопад высотой 100 метров. На джипе по серпантину поднимемся на высоту 4000 метров по горному хребту Северного Тянь-Шаня. Перед нами возникнет вечная тундра со снегами, которые не тают даже летом.

Следующая локация — ущелье Джеты-Огуз. Здесь полюбуемся красными скалами в виде разбитого сердца и цветущими альпийскими лугами. Сделаем нашу прогулку ещё приятнее и прокатимся в окрестностях верхом (за доплату и по желанию).

Ночевать сегодня будем в юрте, а ужинать блюдами национальной кухни.

Ущелье Джеты-Огуз, вечная тундра и альпийские лугаУщелье Джеты-Огуз, вечная тундра и альпийские лугаУщелье Джеты-Огуз, вечная тундра и альпийские лугаУщелье Джеты-Огуз, вечная тундра и альпийские луга
4 день

Семь быков, озеро Сутту-Булак и Чолпон-Ату

Позавтракаем и отправимся в город Каракол. По пути остановимся у скал Семи быков, осмотрим деревянную Свято-Троицкую церковь и отведаем освежающее блюдо ашлянфу. Дальше по плану — релакс в термах под открытым небом (за доплату).

Переедем в Семёновское и Григорьевское ущелье, прокатимся до озеру Сутту-Булак, а оттуда — к альпийским лугам. Желающие смогут покататься на лошадях за доплату.

Вечером соберёмся все вместе в юрте на берегу реки, насладимся национальными блюдами и поедем в Чолпон-Ату. Заселимся в гостевой дом и отдохнём.

Семь быков, озеро Сутту-Булак и Чолпон-АтуСемь быков, озеро Сутту-Булак и Чолпон-АтуСемь быков, озеро Сутту-Булак и Чолпон-АтуСемь быков, озеро Сутту-Булак и Чолпон-Ату
5 день

Возвращение в Бишкек

Программа дня зависит от вашего желания: за доплату можем посетить культурный Центр «Рух Ордо» им. Ч. Айтматова или прогуляться на корабле по Иссык-Кулю. Затем вернёмся в Бишкек.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных джипах
  • Услуги гида
  • Трансферы из/до аэропорта
  • 2-разовое питание (завтрак и ужин) с 1 по 4 дни
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Вода
  • Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании
Что не входит в цену
  • Остальное питание (2 завтрака, 2 ужина и обеды)
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Страховка
  • Катание на лошадях
  • Прогулка на теплоходе
  • Посещение горячих источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 7:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыИссык-КульПопулярные местаПрирода и пейзажиГорыВодопадыКаньоныИз аэропорта

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