Вы увидите красные скалы каньона
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в юртах (2 ночи) и в гостевом доме.
Питание. В стоимость включено 2-разовое питание (завтрак и ужин) с 1 по 4 дни. Остальное питание за доплату.
Дети. Участие возможно с детьми от 3 лет.
Транспорт. Передвигаться будем на внедорожнике.
Программа тура по дням
Озеро Сон-Куль, ночь в юрте и миллион звёзд на небе
Встретим вас в аэропорту «Манас», познакомимся и поедем в Бишкек через живописное ущелье Боом. Посетим инопланетный каньон Конорчек, прогуляемся у красных гор, а дальше остановимся у Орто-Токойского водохранилища.
По пути полюбуемся перевалами Доолон и Калма-Ашуу, а к вечеру доберёмся до озера Сон-Куль на высоте 2016 метров. Заселимся в юрту, поужинаем и выпьем традиционный напиток кымыз. После трапезы вы сможете попариться в баньке и полюбоваться звёздами.
Иссык-Куль и каньон Сказка
Утро начнём с невероятного вида озера и вкусного завтрака. Дальше через перевал 33 попугая помчим к озеру Иссык-Куль, любуясь горами. Покажем вам необычную локацию, напоминающую поверхность Марса. Пофотографируемся и отправимся купаться на скалистом берегу озера.
Вечером насладимся видами каньона Сказка и погадаем, на что похожи каменные громады. Кому-то они напоминают замковые башни, а кто-то видит в скалах драконов и других волшебных существ.
Ущелье Джеты-Огуз, вечная тундра и альпийские луга
С утра поедем в ущелье Барскоон и увидим водопад высотой 100 метров. На джипе по серпантину поднимемся на высоту 4000 метров по горному хребту Северного Тянь-Шаня. Перед нами возникнет вечная тундра со снегами, которые не тают даже летом.
Следующая локация — ущелье Джеты-Огуз. Здесь полюбуемся красными скалами в виде разбитого сердца и цветущими альпийскими лугами. Сделаем нашу прогулку ещё приятнее и прокатимся в окрестностях верхом (за доплату и по желанию).
Ночевать сегодня будем в юрте, а ужинать блюдами национальной кухни.
Семь быков, озеро Сутту-Булак и Чолпон-Ату
Позавтракаем и отправимся в город Каракол. По пути остановимся у скал Семи быков, осмотрим деревянную Свято-Троицкую церковь и отведаем освежающее блюдо ашлянфу. Дальше по плану — релакс в термах под открытым небом (за доплату).
Переедем в Семёновское и Григорьевское ущелье, прокатимся до озеру Сутту-Булак, а оттуда — к альпийским лугам. Желающие смогут покататься на лошадях за доплату.
Вечером соберёмся все вместе в юрте на берегу реки, насладимся национальными блюдами и поедем в Чолпон-Ату. Заселимся в гостевой дом и отдохнём.
Возвращение в Бишкек
Программа дня зависит от вашего желания: за доплату можем посетить культурный Центр «Рух Ордо» им. Ч. Айтматова или прогуляться на корабле по Иссык-Кулю. Затем вернёмся в Бишкек.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту на комфортабельных джипах
- Услуги гида
- Трансферы из/до аэропорта
- 2-разовое питание (завтрак и ужин) с 1 по 4 дни
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Вода
- Тур возможно провести в индивидуальном формате только для вашей компании
Что не входит в цену
- Остальное питание (2 завтрака, 2 ужина и обеды)
- Билеты до Бишкека и обратно
- Страховка
- Катание на лошадях
- Прогулка на теплоходе
- Посещение горячих источников