Встретим вас в аэропорту «Манас», познакомимся и поедем в Бишкек через живописное ущелье Боом. Посетим инопланетный каньон Конорчек, прогуляемся у красных гор, а дальше остановимся у Орто-Токойского водохранилища.

По пути полюбуемся перевалами Доолон и Калма-Ашуу, а к вечеру доберёмся до озера Сон-Куль на высоте 2016 метров. Заселимся в юрту, поужинаем и выпьем традиционный напиток кымыз. После трапезы вы сможете попариться в баньке и полюбоваться звёздами.