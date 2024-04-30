Описание

Что вас ждет 1 день: Бишкек — башня Бурана — озеро Иссык-Куль Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 09:00 утра. Поездка до башни Бурана составит 1,5 часа. Когда мы доберемся, начнем исследовать местность, чтобы узнать историю здешних мест. А вы знали, что высота башни была 44 метра? Большая её часть была разрушена землетрясением, но до сих пор сохраняет всю свою красоту. Изучив башню Бурана и ее загадочные балбалы, снова сядем в машину и отправимся на южный берег Иссык-Куля. Заезд в каньоны "Cказка". На озере оставим наши вещи в гостевом доме. Кроме того, если вы совершите эту поездку в июле и августе, сможете искупаться. Вернемся в гостевой дом, чтобы поужинать и отдохнуть до следующего дня. День 2: озеро Иссык-Куль — конная прогулка — Бишкек Утром мы позавтракаем и пойдем на одну часовую конную прогулку. После мы отправимся обратно в Бишкек. Приезд в ваш отель — в 17:00.