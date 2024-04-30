Индивидуальный тур на Иссык-Куль: конная прогулка и ночевка в гостевом доме
Мы отправимся в двухдневное путешестие к волшебному озеру Иссык-Куль. Увидим башню Бурана, покатаемся на лошадях и познакомимя с бытом и историей этой чудесной страны. Исследуем окрестности, полюбуемся прекрасными видами. После путешествия нас ждет вкусный ужин и отдых.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждет 1 день: Бишкек — башня Бурана — озеро Иссык-Куль Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 09:00 утра. Поездка до башни Бурана составит 1,5 часа. Когда мы доберемся, начнем исследовать местность, чтобы узнать историю здешних мест. А вы знали, что высота башни была 44 метра? Большая её часть была разрушена землетрясением, но до сих пор сохраняет всю свою красоту. Изучив башню Бурана и ее загадочные балбалы, снова сядем в машину и отправимся на южный берег Иссык-Куля. Заезд в каньоны "Cказка". На озере оставим наши вещи в гостевом доме. Кроме того, если вы совершите эту поездку в июле и августе, сможете искупаться. Вернемся в гостевой дом, чтобы поужинать и отдохнуть до следующего дня. День 2: озеро Иссык-Куль — конная прогулка — Бишкек Утром мы позавтракаем и пойдем на одну часовую конную прогулку. После мы отправимся обратно в Бишкек. Приезд в ваш отель — в 17:00.
по договоренности
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание в гостевом доме либо в глэмпинге
- Завтрак
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Питание (кроме завтрака)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Подтверждение будет получено во время бронирования
- Недоступно для инвалидных колясок
- Это индивидуальный тур
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
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