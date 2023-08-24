Позавтракаем в отеле и в 10:00 поедем в каньон Сказка, затем отправимся в термальные источники Иссык-Суу. Следующая локация — священные источники Манжылы-Ата.

Пообедаем в городе Боконбаево в 14:00 и начнём обратный путь в Бишкек.