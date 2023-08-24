Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Разместимся во внедорожнике и отправимся колесить по живописным просторам Киргизии.
Вы увидите багровые скалы Джети-Огуз, надышитесь свежим горным воздухом в ущелье Барскоон, полюбуетесь южным берегом Иссык-Куля и расслабитесь в горячих источниках.
На память о путешествии у вас останется не только море впечатлений, но и эффектные фото и видео с дронов.
Только представьте: вы на фоне неприступных вершин, высоких скал и бескрайнего озера в окружении хребтов.
Вы увидите багровые скалы Джети-Огуз, надышитесь свежим горным воздухом в ущелье Барскоон, полюбуетесь южным берегом Иссык-Куля и расслабитесь в горячих источниках.
На память о путешествии у вас останется не только море впечатлений, но и эффектные фото и видео с дронов.
Только представьте: вы на фоне неприступных вершин, высоких скал и бескрайнего озера в окружении хребтов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
1 день
Долина Семи Быков, ущелье Барскоон и озеро Иссык-Куль
Встречаемся в Бишкеке и в 08:00 отправляемся в путь. Обедать будем в Боомском ущелье, а затем посетим Джети-Огуз — долину Семи Быков, и полюбуемся красными скалами. Побываем в живописном ущелье Барскоон, сделаем фото неприступных горных вершин и поедем к южному берегу озера Иссык-Куль. Здесь заселимся в отель и поужинаем.
2 день
Каньон Сказка, термальные и священные источники
Позавтракаем в отеле и в 10:00 поедем в каньон Сказка, затем отправимся в термальные источники Иссык-Суу. Следующая локация — священные источники Манжылы-Ата.
Пообедаем в городе Боконбаево в 14:00 и начнём обратный путь в Бишкек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешественником)Завершение: Бишкек, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Бишкеке
Меня зовут Константин, я являюсь представителем команды гидов. Родился и живу в городе Бишкек. Всегда природа приводила меня в восторг, по этой причине стал заниматься турами по прелестным местам Кыргызстана. В нашей команде опытные гиды, которые на протяжении 5 лет предоставляют возможность людям вдохновиться природой. Наши гиды расскажут вам интересные легенды о происхождении данных мест.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
24 авг 2023
Добрый день. Хочу оставить отзыв по поводу тура на Иссык-куль.
Это была потрясающая поездка,виды природы не оставили нас равнодушными,я и моя семья была в восторге. Сопровождал нас гид Константин, на подготовленном и очень комфортном внедорожнике.
Гид Константин очень был вежлив, общителен, рассказал нам множество интересных историй о происхождении каждой локации где мы были.
Константин очень силён в своей сфере деятельности, мы не пожалели,что обратились именно к нему. Плюс ко всему по окончанию поездки мы получили приятный бонус в виде национальных сувениров и самым приятным было то,что на долгую память нам останется видео с дрона.
До встречи Кыргызстан-мы обязательно ещё вернёмся 😊
Это была потрясающая поездка,виды природы не оставили нас равнодушными,я и моя семья была в восторге. Сопровождал нас гид Константин, на подготовленном и очень комфортном внедорожнике.
Гид Константин очень был вежлив, общителен, рассказал нам множество интересных историй о происхождении каждой локации где мы были.
Константин очень силён в своей сфере деятельности, мы не пожалели,что обратились именно к нему. Плюс ко всему по окончанию поездки мы получили приятный бонус в виде национальных сувениров и самым приятным было то,что на долгую память нам останется видео с дрона.
До встречи Кыргызстан-мы обязательно ещё вернёмся 😊
Николай
20 июля 2023
Первый раз были на индивидуальной экскурсии и не пожалели, что решили поехать! Экскурсию проводил гид Константин на подготовленном, комфортабельном автомобиле. Он рассказал много информации о местах где мы были, разных историй из жизни Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Гид-водитель Константин раскован, общителен и доброжелателен. Он со знанием дела и хорошим вкусом выбирал в горах более выигрышные смотровые площадки, дающие возможность спокойно и обстоятельно насладиться природными ландшафтами. С путешествия мы привёзли вагон положительных эмоций, а также много фотографий,которые помог сделать Константин.
Обязательно сюда вернемся. Николай и Алина.
Обязательно сюда вернемся. Николай и Алина.
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