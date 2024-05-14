1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
«Увидим, как живут кочевники и как пасутся табуны, покатаемся на лошадях, попробуем национальную кухню и напитки»
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
«Увидим башню Бурана, покатаемся на лошадях и познакомимя с бытом и историей этой чудесной страны»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
«Вблизи водоёма — заповедные пастбища, где нет деревьев, рассыпаны редкие юрты кочевников, свободно пасутся лошади и другие животные»
14 июня в 08:00
15 июня в 10:00
$631 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова»
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
«Особый колорит этой поездке придаст проживание в юртах кочевников на территории обустроенных лагерей и прогулка верхом на лошадях по высокогорным ущельям»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ППолина14 мая 2024Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
- ЛЛюбовь5 сентября 2023В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Животные»
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- Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
- Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
- На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
- В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
- Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
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Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Животные», 2 ⭐ отзыва, цены от 631₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август