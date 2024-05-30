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Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 10:00
$631 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлексей30 мая 2024Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
- ННелли28 апреля 2024Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
- ННаталья27 апреля 2024Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
- еекатерина10 ноября 2023Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
- ТТамара23 октября 2023Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
- ИИван20 октября 2023Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «2-дневные туры»
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