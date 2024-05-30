Двухдневные экскурсионные туры Бишкека

Найдено 4 тура в категории «2-дневные туры» в Бишкеке на русском языке, цены от $506. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
49 000 за всё до 6 чел.
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 10:00
$631 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
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    наш гид Денис встретил нас, и по максимуму показал нам одни из лучших мест горного озера. Нужно обязательно вернуться) спасибо организаторам.

  • Н
    Нелли
    28 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
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    успели посетить, столько ярких эмоций мы испытали. Спасибо большое. В целом мы остались очень довольны. Таких радушных и отзывчивых людей как в вашей стране в нашем мире должно быть больше. Спасибо всей вашей команде за хорошую организацию нашего короткого и яркого отпуска.

  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
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    уже отдала 14 друзьям)) два волшебных дня, где результат превосходит ожидания, эмоции захлестывали, притом, что после перелета спать хотелось безумно. Восхитило всё от прохладного Максыма поднявшего настроение, до горячих источников в Исык куле. Единственное дунганская (читай китайская оказалась не для жителей с Дальнего Востока), но обед на берегу горной реки с местными продуктами это изумительно. Вас ждет ралли в виде американских горок и восхождение на сопки Марса, прикосновение к древности в саду камней и отдохновение на берегу лесного озера. Вам покажут лучшие виды и не возмутимо поддержат Ваши шутки. В общем хотите классный отдых? Вам к Дмитрию)

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  • е
    екатерина
    10 ноября 2023
    Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
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    команды Дмитрия. Менеджер Людмила была всегда на связи и очень оперативно отвечала на все вопросы. Помогла выбрать и забронировать отели, связаться с банками для оформления карт, скорректировала наш тур согласно нашим пожеланиям. В аэропорту нас встретил гид Бакыт. Напоил нас с дороги вкусным кофе/ чаем с печеньками. Сопровождал нас на протяжении всего пребывания в стране. Был внимателен и заботлив, очень комфортно вел машину и показал нам самые красивые места. Рассказал нам о Киргизии и познакомил с местной кухней. К нам присоединился Дмитрий и провел нас к каньону Конорчек. Путь был непрост, но это того стоило!!! На прощание Дмитрий угостил нас наивкуснейшей копченой форелью! Вообщем, писать можно еще очень много. Киргизия-это красивейшая и гостеприимная страна и очень доброжелательные люди!!! Обязательна к посещению!!!! А команду Дмитрия рекомендуем однозначно!!! Они сделали наше путешествие незабываемым! Бишкек, Ыссык-Куль, горы, ущелья мы будем скучать! Дмитрий, Людмила, Бакыт огромное вам спасибо за гостеприимство!!! Надеемся, еще увидимся!!!!

    Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провелиЗдравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели
  • Т
    Тамара
    23 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
  • И
    Иван
    20 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много
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    информации о местах где мы были, разных историй из жизни в Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Мне очень понравилось, что наша беседа была построена не просто как односторонний рассказ, а как поездка двух приятелей, которые решили выбраться в горы:) С путешествия я привез вагон положительных эмоций, а также много фотографий, которые помог сделать Константин!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
  2. Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
  3. Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
  4. На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "2-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 506 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «2-дневные туры», 8 ⭐ отзывов, цены от $506. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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