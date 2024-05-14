Туры на лошадях в Бишкеке

Найдено 5 туров в категории «Конные прогулки» в Бишкеке на русском языке, цены от 631 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
«Увидим, как живут кочевники и как пасутся табуны, покатаемся на лошадях, попробуем национальную кухню и напитки»
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
«Увидим башню Бурана, покатаемся на лошадях и познакомимя с бытом и историей этой чудесной страны»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
«Вблизи водоёма — заповедные пастбища, где нет деревьев, рассыпаны редкие юрты кочевников, свободно пасутся лошади и другие животные»
14 июня в 08:00
15 июня в 10:00
$631 за всё до 2 чел.
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова»
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900 за человека
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
«Особый колорит этой поездке придаст проживание в юртах кочевников на территории обустроенных лагерей и прогулка верхом на лошадях по высокогорным ущельям»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
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    которых, закладывает уши, кружится от всей этой красоты голова, а желудок поёт хвалебную оду местной кухне. Спасибо организаторам за продуманный маршрут, а если что-то и шло не по плану, за достойные альтернативы. Спасибо гиду Артему за проявленные спокойствие, терпение и отвагу за время пути,за вот это:"Артем,а давайте остановимся для фото" 😄. За неделю успеть наглядеться на ущелья и перевалы, постоянно сменяющие друг друга, искупаться в водохранилище на закате, проплыть на лодке по озеру, совершить небольшое восхождение к водопаду (или слегка растрясти последствия обильного и вкусного питания), застать целые поля цветущих маков, заглянуть в Узген и Ош, прочувствовать эту среднеазиатскую атмосферу гостеприимства, на обратном пути погреться в термальных источниках. . В конце удивиться, как много фото 😃 Благодарю за такое интересное и приятное приключение 🫶

  • Л
    Любовь
    5 сентября 2023
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
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    опытный и надёжный водитель. Маршрут живописный по долинам и через перевалы, останавливались часто в местах, чтобы полюбоваться потрясающими видами многоликих Тянь-шаньских гор, сделать фотографии и погулять. Дмитрий делал остановки в любом месте, которое нас захватывало своей необычностью или величием. Он старался передать нам свою любовь к Кыргызстану и ему это удалось. Хочется приехать ещё, но уже поменьше ездить, а больше ходить. Дмитрий очень внимательный и заботливый гид. Он познакомил нас с национальной кухней(кыргызской, узбекской, дунганской). Мы ужинали и часто обедали в очень интересных местах. У Дмитрия художественное образование и своё видение красоты природы он старался передать нам. Он не спешил и никогда не торопил, для нашей молодёжи предлагал небольшие приключения с адреналинчиком. Им это очень понравилось. Необычайно яркое и низкое звёздное небо на озере Сонькёль, только ради этого стоит поехать, впечатления потрясающие, сложно описать словами. После града над юртами возникла радуга, ощущение, что можешь потрогать руками,так близко. На лугах пасутся многочисленные стада лошадей, коров, овец и яков даже. Мы и грибов пособирали, хозяйка юрточного городка вкуснейшее жаркое приготовила. Мы очень благодарны Дмитрию за красоту, которую нам удалось увидеть и пережить. Очень рекомендуем потрясающий маршрут и если повезёт, сопровождения гида Дмитрия.

    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
  2. Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
  3. На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
  4. В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
  5. Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Конные прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 631 до 69 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Бишкеке. Максимально сближение с природой Бишкека, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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